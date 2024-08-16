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16 августа, 15:05

Составлен топ-5 лучших завтраков для людей старше 40

Диетолог Соломатина: Людям после 40 лет надо есть больше белка на завтрак

Завтраки людей после 40 лет должны быть разнообразными и содержать максимальное количество полезных веществ. Иначе есть риск быстрее проголодаться и подорвать свою иммунную и нервную систему. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист напомнила, что люди с возрастом начинают меньше двигаться, следовательно тратят меньше энергии, чем 20-летние. Кроме того, в молодости лучше переносятся резкие скачки уровня глюкозы в крови и активнее работают обменные процессы. Поэтому с возрастом важно корректировать своё питание.

"Обязательно должны быть белки, чтобы дольше не чувствовать голод. Также важно не есть продукты, которые повышают уровень глюкозы в крови. Стоит отказаться от быстрых углеводов: быстрорастворимых каш, хлопьев, белого хлеба с маслом или вареньем, блинчиков, оладий, жареных сырников", — отметила Соломатина.

Эксперт также назвала пять лучших завтраков для людей старше 40 лет. В их числе яичница с нежирным сыром, омлет с овощами, творог, каша (не быстрорастворимая), сэндвич из цельнозернового хлеба с овощами и кусочком рыбы, курицы или индейки.

Врач рассказала, как сломать дурную привычку не завтракать
Врач рассказала, как сломать дурную привычку не завтракать

Важно при этом менять завтраки и не есть одно и то же каждый день. Например, в понедельник можно съесть кашу и кусочек сыра, во вторник — омлет, в среду — творог с фруктами и так далее. Так правильное питание будет разнообразным и не надоест.

Ранее россиянам рассказали, что можно и нельзя есть на ужин. Среди продуктов, употребления которых на ночь лучше избегать, — фастфуд, сладости, фрукты, жареное красное мясо, острые, жирные и солёные продукты. Заменить их стоит крупами, нежирной молочной продукцией, нежирным белым мясом или рыбой, семенами, овощами и салатами, заправленными льняным или оливковым маслом.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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