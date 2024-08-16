Врач рассказала, как сломать дурную привычку не завтракать

Не все люди любят завтракать, а ведь этот приём пищи самый важный за весь день. Ежедневный полноценный и питательный завтрак не только повышает работоспособность, но и предотвращает набор лишнего веса. Почему же иногда не хочется есть по утрам, объяснила врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью Kp.ru.

Одной из самых распространённых причин отказа от завтрака является поздний подъём. На утренний перекус просто-напросто не остаётся времени. Кроме того, аппетита с утра может не быть из-за плотных ужинов перед сном.

"Поздние ужины смещают расписание желудочно-кишечного тракта и гормональной системы. Это же может случиться, если человек слишком поздно (после 12 часов или даже после часу ночи) ложится спать", — рассказала Зухра Павлова.

Эндокринолог отметила, что от вредной привычки не завтракать надо избавляться. Для этого стоит лишь наладить свой распорядок дня: ложиться спать вовремя и ужинать до 20 часов. На утренний приём пищи настроен весь баланс гормонов. А ещё это профилактика развития сосудистых и онкологических заболеваний, проблем с ЖКТ.

"Если мы вовремя и хорошо завтракаем, то мышцы растут, а не деградируют. Тело снабжается всеми необходимыми веществами, и сразу с утра начинает хорошо функционировать интеллектуальная составляющая", — заявила эксперт.