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10 июля, 08:27

Мюсли и хлопья попали в топ самых вредных завтраков

Диетолог Михалёва призвала не есть на завтрак мюсли и хлопья

Врач Михалёва: "Мюсли не лучший завтрак, они обладают высокой калорийностью". Обложка © freepik / jcomp

Врач Михалёва: "Мюсли не лучший завтрак, они обладают высокой калорийностью". Обложка © freepik / jcomp

Мюсли и хлопья — продукты, которые содержат большое количество простых углеводов с высоким гликемическим индексом. Также это рафинированные злаки, то есть продукты промышленного производства. Именно поэтому они входят в список самых вредных завтраков, рассказала врач – эндокринолог-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

"Процесс производства хлопьев представляет собой использование очищенных злаков (т.е. не цельнозерновых). Очищенные (рафинированные) злаки — это злаки, полученные после удаления оболочки зерна, которая является ценной частью злаковых, богатой клетчаткой, витаминами группы В и минералами. После того как оболочка зерна удалена, продукт получается более вкусным и нежным, но бедным по своему составу", — заявила врач в разговоре с "Газетой.ru".

По словам диетолога, в хлопьях и мюсли содержится большое количество калорий. Например, на 100 грамм приходится от 320 до 470 ккал. Принимать в пищу данные продукты людям с избыточным весом, диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит.

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Также помимо самих обработанных злаков в большинстве случаев в мюсли добавляют сахар. Это намного больше повышает гликемический индекс. Ещё в продукты заливают большое количество растительного масла, а иногда и тугоплавкие масла (например, пальмовое).

"Таким образом, мюсли и хлопья являются далеко не лучшим вариантом завтрака, обладая высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью, что в современных реалиях малоподвижного образа жизни повышает риски развития заболеваний и проблем с весом, начиная с детского возраста", — заключила диетолог.

Ранее Life.ru создал подборку продуктов, которые бесполезно и даже вредно есть на завтрак. В список вошли каши быстрого приготовления, соки, белый хлеб, сдобы и выпечка, а также кофе натощак.

Наталья Афонина
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