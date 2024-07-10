Мюсли и хлопья попали в топ самых вредных завтраков

Мюсли и хлопья — продукты, которые содержат большое количество простых углеводов с высоким гликемическим индексом. Также это рафинированные злаки, то есть продукты промышленного производства. Именно поэтому они входят в список самых вредных завтраков, рассказала врач – эндокринолог-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

"Процесс производства хлопьев представляет собой использование очищенных злаков (т.е. не цельнозерновых). Очищенные (рафинированные) злаки — это злаки, полученные после удаления оболочки зерна, которая является ценной частью злаковых, богатой клетчаткой, витаминами группы В и минералами. После того как оболочка зерна удалена, продукт получается более вкусным и нежным, но бедным по своему составу", — заявила врач в разговоре с "Газетой.ru".

По словам диетолога, в хлопьях и мюсли содержится большое количество калорий. Например, на 100 грамм приходится от 320 до 470 ккал. Принимать в пищу данные продукты людям с избыточным весом, диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит.

Также помимо самих обработанных злаков в большинстве случаев в мюсли добавляют сахар. Это намного больше повышает гликемический индекс. Ещё в продукты заливают большое количество растительного масла, а иногда и тугоплавкие масла (например, пальмовое).

"Таким образом, мюсли и хлопья являются далеко не лучшим вариантом завтрака, обладая высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью, что в современных реалиях малоподвижного образа жизни повышает риски развития заболеваний и проблем с весом, начиная с детского возраста", — заключила диетолог.