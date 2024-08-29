Из желудка московской школьницы, любившей есть волосы, достали гигантский полуметровый ком

Врачи Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой в Москве удалили из желудка 14-летней девочки трихобезоар — это спутанные волосы, смешанные с остатками пищи и желудочной слизью. Длина обнаруженного инородного тела достигала 40 сантиметров, а ширина — 12.

Ком волос, который достали из желудка 14-летней девочки в Москве, на снимке. Фото © Предоставлено Life

Как рассказали Life.ru в столичном Депздраве, всё началось с жалоб подростка на боль в животе. Причём других симптомов у неё не было, рвоты не наблюдалось. Во время ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости в просвете желудка и двенадцатиперстной кишки было обнаружено объёмное образование. Компьютерная томография (КТ) также подтвердила наличие инородного тела. Врачи пришли к выводу, что перед ними огромный ком волос. На следующий день девочку прооперировали.

Операцию по извлечению кома волос из желудка 14-летней девочки в Москве, на снимке. Фото © Предоставлено Life

«Трихобезоар — редкое явление у детей. Однако родителям стоит насторожиться, если ребёнок часто «тянет» волосы в рот. Такое поведение может быть связано с невротическими реакциями на фоне хронического стресса или даже психических нарушений», — отметил доктор медицинских наук, заслуженный врач России, руководитель хирургической службы ДГКБ имени З.А. Башляевой, детский хирург Виктор Шеин.

По его словам, юной пациентке необходимо было провести операцию из-за кишечной непроходимости. Трихобезоар заблокировал не только желудок, но и двенадцатиперстную кишку. Хирурги успешно удалили образование, полностью восстановив функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) девочки. Пациентку уже выписали домой.