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29 августа, 18:33

Из желудка московской школьницы, любившей есть волосы, достали гигантский полуметровый ком

Московские врачи извлекли из желудка девочки трихобезоар длиной 40 сантиметров

Врачи Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой в Москве удалили из желудка 14-летней девочки трихобезоар — это спутанные волосы, смешанные с остатками пищи и желудочной слизью. Длина обнаруженного инородного тела достигала 40 сантиметров, а ширина — 12.

Ком волос, который достали из желудка 14-летней девочки в Москве, на снимке. Фото © Предоставлено Life

Ком волос, который достали из желудка 14-летней девочки в Москве, на снимке. Фото © Предоставлено Life

Как рассказали Life.ru в столичном Депздраве, всё началось с жалоб подростка на боль в животе. Причём других симптомов у неё не было, рвоты не наблюдалось. Во время ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости в просвете желудка и двенадцатиперстной кишки было обнаружено объёмное образование. Компьютерная томография (КТ) также подтвердила наличие инородного тела. Врачи пришли к выводу, что перед ними огромный ком волос. На следующий день девочку прооперировали.

Операцию по извлечению кома волос из желудка 14-летней девочки в Москве, на снимке. Фото © Предоставлено Life

Операцию по извлечению кома волос из желудка 14-летней девочки в Москве, на снимке. Фото © Предоставлено Life

«Трихобезоар — редкое явление у детей. Однако родителям стоит насторожиться, если ребёнок часто «тянет» волосы в рот. Такое поведение может быть связано с невротическими реакциями на фоне хронического стресса или даже психических нарушений», — отметил доктор медицинских наук, заслуженный врач России, руководитель хирургической службы ДГКБ имени З.А. Башляевой, детский хирург Виктор Шеин.

По его словам, юной пациентке необходимо было провести операцию из-за кишечной непроходимости. Трихобезоар заблокировал не только желудок, но и двенадцатиперстную кишку. Хирурги успешно удалили образование, полностью восстановив функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) девочки. Пациентку уже выписали домой.

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Ранее Life.ru писал, что московские хирурги удалили пациентке огромную опухоль. Нарост на ноге женщины весил около 30-килограммов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / santypan

Никита Осипов
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