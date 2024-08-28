Голова россиянки «вросла» в грудь после взрыва зажигалки, врачи всё исправили В Казани врачи спасли женщину, у которой голова «вросла» в грудь после ожогов 28 августа, 09:07 В Татарстане спасли женщину после страшного ожога. Обложка © Telegram / Наша РКБ

В Татарстане врачи провели сложную пятичасовую операцию женщине, у которой голова «приросла» к груди из-за рубцов после ожогов. Об этом сообщается в телеграм-канале Республиканской клинической больницы.

43-летняя жительница Набережных Челнов мучилась недугом с марта этого года. У неё в руках взорвалась зажигалка, после чего пострадавшую госпитализировали. На лечение в стационаре ушло три месяца, женщине несколько раз делали пересадку кожи. Однако когда раны зарубцевались, пациентка не смогла двигать головой, которая будто «приросла» к груди. Пострадавшая с трудом кушала и пила, её состояние ухудшалось. Хирурги вызвались помочь.

«Мы рассекли изменённые ткани, аккуратно разогнули голову и отделили сосуды. Далее подобрали размеры лоскутов и как бы развернули лоскуты на сосудистой ножке, чтобы сформировать новую кожу на шее. Операция редкая и очень сложная. И в РКБ мы её сделали впервые», — пояснил травматолог-ортопед, микрохирург Мурад Журавлёв.

Ещё несколько недель после хирургического вмешательства всё заживало, а пациентка постепенно разрабатывала шею. А через месяц женщину выписали. Теперь она может вернуться к привычному образу жизни, боли её больше не беспокоят.

Ранее сообщалось, что огромную опухоль удалили пациентке московские хирурги НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Нарост на ноге женщины весил около 30-килограммов. Женщина работает преподавателем химии и биологии в колледже. Диагноз нейрофиброматоз — неизлечимое генетическое заболевание, ей поставили ещё в детстве. После операции она вновь почувствовала вкус к жизни.

Авторы Татьяна Миссуми