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12 августа, 10:23

Качок из Подмосковья хотел нарастить массу с помощью гормонов, но лишился части кишечника

В Подмосковье врачи спасли бодибилдера с тромбозом после приёма гормонов

В Подмосковье медики спасли 25-летнего бодибилдера, у которого развился острый тромбоз на фоне приёма гормональных препаратов. Подробности сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пациент поступил в Домодедовскую больницу с жалобами на сильнейшие боли в животе. Выяснилось, что молодой человек занимается бодибилдингом, поэтому в течение долгого времени принимал гормональную терапию, чтобы увеличить массу тела. Эти препараты в итоге и стали причиной смертельного недуга. Как рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Кирилл Овчинников, мезентериальный тромбоз — это крайне опасное заболевание, при котором сокращается или прекращается приток крови к части кишечника.

"Такое состояние может спровоцировать некроз тканей, а затем гангрену кишечника и привести к летальному исходу", — пояснил специалист.

Пациенту сделали уникальную высокотехнологичную операцию, в ходе которой медики удалили два метра тощей кишки и заново сшили оставшийся орган. В настоящее время молодой человек чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, что в Оренбургской области врачи спасли подростка с разрывом кишечника после падения с электровелосипеда. Благодаря быстрой и слаженной работе специалистов жизни юного пациента больше ничего не угрожает.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alphaspirit.it

Наталья Демьянова
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