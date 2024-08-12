Качок из Подмосковья хотел нарастить массу с помощью гормонов, но лишился части кишечника

В Подмосковье медики спасли 25-летнего бодибилдера, у которого развился острый тромбоз на фоне приёма гормональных препаратов. Подробности сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пациент поступил в Домодедовскую больницу с жалобами на сильнейшие боли в животе. Выяснилось, что молодой человек занимается бодибилдингом, поэтому в течение долгого времени принимал гормональную терапию, чтобы увеличить массу тела. Эти препараты в итоге и стали причиной смертельного недуга. Как рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Кирилл Овчинников, мезентериальный тромбоз — это крайне опасное заболевание, при котором сокращается или прекращается приток крови к части кишечника.

"Такое состояние может спровоцировать некроз тканей, а затем гангрену кишечника и привести к летальному исходу", — пояснил специалист.

Пациенту сделали уникальную высокотехнологичную операцию, в ходе которой медики удалили два метра тощей кишки и заново сшили оставшийся орган. В настоящее время молодой человек чувствует себя хорошо, его уже выписали.