В Тюмени роженица за сутки пережила две остановки сердца

В Тюмени роженица дважды пережила остановку сердца в течение суток. Однако врачам удалось спасти и мать, и малыша. Об удивительной истории спасения женщины рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"Пациентка поступила в перинатальный центр с началом родовой деятельности, срок был доношенный. Во время родов она потеряла сознание и у неё остановилось сердце. Реанимационные мероприятия привели пациентку в чувство, ребёнок родился здоровым. На следующий день пациентка снова пережила остановку сердца. Причина — массивная тромбоэмболия лёгочной артерии", — приводит сообщение пресс-службы Ura.ru.

Примечательно, что сама роженица является врачом-кардиологом ОКБ № 1.