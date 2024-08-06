В Тюмени роженица за сутки пережила две остановки сердца
В Тюмени роженица дважды пережила остановку сердца в течение суток. Однако врачам удалось спасти и мать, и малыша. Об удивительной истории спасения женщины рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
"Пациентка поступила в перинатальный центр с началом родовой деятельности, срок был доношенный. Во время родов она потеряла сознание и у неё остановилось сердце. Реанимационные мероприятия привели пациентку в чувство, ребёнок родился здоровым. На следующий день пациентка снова пережила остановку сердца. Причина — массивная тромбоэмболия лёгочной артерии", — приводит сообщение пресс-службы Ura.ru.
Примечательно, что сама роженица является врачом-кардиологом ОКБ № 1.
После произошедшего молодая мама ещё 41 день провела в больнице на реабилитации. Состояние здоровья пациентки пришло в норму и остаётся стабильным. У неё родился мальчик, которого назвали Романом.
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