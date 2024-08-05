Под Оренбургом у подростка разорвался кишечник после падения с электровелосипеда

В Оренбургской области врачи Соль-Илецкой межрайонной больницы спасли подростка, который получил разрыв кишечника после падения с электровелосипеда. Подробности жуткого случая рассказали в пресс-службе медучреждения.

Доставленный в больницу юный пациент был неестественно бледен и жаловался на затруднённое дыхание и сильную боль. Медики предположили, что речь может идти о внутреннем кровотечении. В ходе обследования у подростка диагностировали травматический разрыв толстого и тонкого кишечника. В итоге было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства, операция длилась три часа.

"Благодаря быстрой и слаженной работе специалистов жизни пациента ничего не угрожает, сейчас он переведён из реанимации на долечивание в хирургическое отделение. Функции ЖКТ восстановлены, пациент чувствует себя хорошо", — отметил главный врач больницы Александр Пензяков.