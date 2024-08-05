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5 августа, 11:12

Под Оренбургом у подростка разорвался кишечник после падения с электровелосипеда

В Оренбургской области врачи спасли подростка с разрывом кишечника после падения

В Оренбургской области врачи Соль-Илецкой межрайонной больницы спасли подростка, который получил разрыв кишечника после падения с электровелосипеда. Подробности жуткого случая рассказали в пресс-службе медучреждения.

Доставленный в больницу юный пациент был неестественно бледен и жаловался на затруднённое дыхание и сильную боль. Медики предположили, что речь может идти о внутреннем кровотечении. В ходе обследования у подростка диагностировали травматический разрыв толстого и тонкого кишечника. В итоге было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства, операция длилась три часа.

"Благодаря быстрой и слаженной работе специалистов жизни пациента ничего не угрожает, сейчас он переведён из реанимации на долечивание в хирургическое отделение. Функции ЖКТ восстановлены, пациент чувствует себя хорошо", — отметил главный врач больницы Александр Пензяков.

А ранее Life.ru рассказывал о том, что московские врачи успешно провели операцию по исправлению редкого врождённого порока сердца у младенца. Такой недуг встречается реже одного раза из сотни и в этом случае потребовал от кардиохирургов уникальной двухэтапной процедуры, которая не только спасла ребёнку жизнь, но и дала ему возможность расти и развиваться так же, как и всем остальным его сверстникам.

В Подмосковье у подростка едва не лопнул мочевой пузырь из-за магнитов в пенисе
В Подмосковье у подростка едва не лопнул мочевой пузырь из-за магнитов в пенисе
Обложка ©

Freepik / stefamerpik

Наталья Демьянова
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