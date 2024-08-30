«Я чувствовал их в брюках»: Мужчина чудом выжил после 240 укусов ос

В Британии 57-летний мужчина чудом выжил после 240 укусов ос. Как сообщает газета Mirror, рой жужжащих насекомых напал на бедолагу, когда он вышел погулять недалеко от дома.

Житель Уэльса Эндрю Пауэлл пытался сбежать от разъярённых ос, но те преследовали его повсюду. Так, менее чем за минуту его ужалили около 240 раз. Жена британца отогнала насекомых с помощью вёдер с холодной водой, после чего Эндрю экстренно доставили в больницу. Там ему вкололи морфин для обезболивания и адреналин от аллергических реакций. Врачи отметили: мужчине несказанно повезло, что он вообще остался жив.

«Осы бросились на меня, и я побежал к дому так быстро, как только мог, но через несколько секунд они были на мне. Я чувствовал их в своих брюках. Они были везде», — вспоминает Эндрю свою встречу с насекомыми.