Смертельно опасно: Врач раскрыла, сколько укусов ос человек не переживёт Врач Ермакова: К летальному исходу могут привести от 200 до 1000 укусов ос 14 августа, 03:30 Риск возникновения тяжёлой реакции на укус зависит от состава и количества впрыснутого насекомым яда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daisy Daisy

Укус осы может вызвать тяжелейшую аллергическую реакцию и впоследствии спровоцировать анафилактический шок. Во избежание негативных последствий необходимо использовать методы защиты от этих насекомых. О них в беседе с Life.ru рассказала аллерголог и иммунолог Злата Ермакова из Клиники академика Ройтберга.

Аллергия на яд перепончатокрылых, включая ос, является одной из самых частых причин анафилактического шока. Риск такой реакции не зависит от возраста, но увеличивается с количеством укусов, особенно если они происходят с небольшим интервалом, до двух месяцев.

Аллергия на укусы возникает в первые минуты после укуса и может проявляться от кожных высыпаний и отёков до анафилактического шока, который является самым опасным последствием. Риск возникновения тяжёлой реакции на укус зависит от состава и количества впрыснутого насекомым яда и варьируется от 50 до нескольких сотен укусов.

Число укусов, которые могут привести к смертельному исходу у взрослых, составляет от 200 до 1000, при этом у детей это число может быть меньше 50. Если человек уже однажды перенёс системную реакцию на укус насекомого, то ему надо быть особенно внимательным в повседневной жизни и обязательно обследоваться у врача аллерголога-иммунолога для выявления причинно-значимого насекомого. Злата Ермакова Врач-аллерголог, иммунолог, АО "Медицина" (Клиника академика Ройтберга)

Для предотвращения укусов ос рекомендуется носить закрытую одежду, не ходить босиком по траве и избегать посещения мест, где могут находиться насекомые. В летнее время, когда риск укусов особенно высок, важно иметь с собой набор для неотложной помощи и уметь им пользоваться.

Ранее энтомолог пояснил, что осиные гнёзда, обнаруженные на чердаке или балконе, необходимо убирать, не рассчитывая на "мирное соседство". По его словам, осы агрессивно защищают свою территорию и могут массово нападать, если человек приблизится к их гнезду, что особенно опасно для аллергиков.

Авторы Андрей Горяничев