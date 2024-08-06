"Будут массово нападать": Энтомолог объяснил, как правильно избавиться от осиного гнезда дома и на балконе

Если на чердаке или на балконе дома появилось осиное гнездо, его лучше убрать и не надеяться на "мирное соседство". Как объяснил в эфире радио Sputnik энтомолог, куратор научно-популярных проектов Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов, эти насекомые будут агрессивно защищать свою обитель от любых посягательств.

"Осы, как и многие другие общественные насекомые, защищают свои гнёзда. И если человек пытается потрогать гнездо или, по мнению ос, просто находится слишком близко к нему, они могут массово нападать и активно жалить. Это может обернуться тяжёлыми последствиями, особенно для аллергика. Это действительно опасное соседство", — сказал он.

По словам энтомолога, в городах чаще всего встречаются так называемые бумажные, или общественные осы, использующие для строительства гнёзд что-то вроде бумаги. Материал они делают сами, пережёвывая и смачивая слюной древесину. Яд этих ос вызывает местную аллергическую реакцию: покраснение и зуд.

"Гнёзда лучше убирать, — сказал Гомыранов. — Есть народные методы: например, можно окурить гнездо дымом, в этот момент осы становятся спокойнее, они фактически чувствуют удушье. Затем гнездо нужно упаковать в какой-то герметичный сосуд — это может быть либо ведро с плотной крышкой, либо банка, либо пакет".

Он предупредил, что срывать осиное гнездо самостоятельно небезопасно, поскольку можно нарваться на укусы разъярённых насекомых, и порекомендовал в таких случаях вызывать специалистов.