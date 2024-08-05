2 часа — и смерть: Аллергологи объяснили, как молдавский депутат мог погибнуть от укуса осы

Аллергия на укусы пчёл и ос может развиваться стремительно — в течение двух – четырёх часов — и приводить даже к смерти, как и случилось с молдавским депутатом Юрием Пасатом. Смерть парламентария наступила от анафилактического шока. Как действовать при укусе насекомых и как распознать по-настоящему тревожные симптомы, Life.ru узнал у аллергологов.

Аллергическая реакция, которая возникает в ответ на контакт организма с аллергенами насекомых, называется инсектная аллергия. Причём чаще всего она выявляется у мужчин, нежели у женщин, а также у людей, у которых в анамнезе уже есть атопия. Частота встречаемости инсектной аллергии в России среди взрослых и детей менее 1%. Ирина Купцова Врач-аллерголог клиники "Будь здоров" на Рязанском проспекте

По словам Купцовой, аллергическую реакцию могут вызвать перепончатокрылые насекомые (пчёлы, осы, шершни), кровососущие (клопы, блохи, вши), представители отрядов бабочек, жуков, моли, тараканы, мушки, муравьи, мотыль.

Чаще всего симптомы аллергии на насекомых местные: покраснение, отёк, зуд или появление волдыря и крапивницы. Опасной для жизни является системная реакция: крапивница на большой площади кожи, может присоединяться тошнота, боль в области живота, рвота, диарея, ангионевротический отёк, бронхоспазм, снижение артериального давления, цианоз, сердечно-сосудистый коллапс, недержание мочи, потеря сознания. После этого наступает анафилактический шок — это четвёртая степень тяжести системной реакции. Это и случилось у молдавского депутата. При системной реакции нужно как можно скорее вызвать скорую помощь, предупреждает врач.

Аллерголог-иммунолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Алина Шубина также рассказала, что наиболее опасными являются крупные особи, потому как в их организме яда больше.

В нашей полосе самым крупным представителем является гигантская оса-сколия, гигантский шмель. Кстати говоря, жалят всегда самки, и шмели — это тоже самки (хотя обычно думают, что это мужские особи). Алина Шубина Аллерголог-иммунолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

По её словам, к летальному исходу может привести укус в область шеи и головы, так как выше риск сильного отёка, в том числе дыхательных путей.

Первая помощь при укусе осы или пчелы

Обработать руки и место укуса антисептиком (можно взять хлоргексидин). Если видно жало, аккуратно его удалить. Если не видно, не пытайтесь выдавить его. Это приведёт к распространению яда и только усугубит ситуацию. Можно наложить жгут вблизи места укуса, чтобы яд не поступал в системный кровоток. Приложить лёд, завёрнутый в полотенце/ткань. При слабовыраженных местных реакциях использовать антигистаминные препараты. Если у человека появились симптомы аллергии, пусть даже незначительные, — срочно вызывайте скорую помощь, потому что жизнеугрожающая анафилаксия может развиться очень быстро.