В Молдавии осы насмерть закусали депутата от правящей партии

В Молдавии из-за укусов ос умер депутат правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), вице-председатель Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Юрий Пасат. Как сообщает пресс-служба политсилы, смерть парламентария наступила от анафилактического шока.

"С большой болью сообщаем о смерти нашего коллеги — депутата Юрия Пасата. Смерть наступила сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами ос", — говорится в сообщении ПДС.

Однопартийцы выразили семье и близким умершего депутата соболезнования и отметили, что Пасат был трудолюбивым и честным коллегой.