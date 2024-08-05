В Молдавии осы насмерть закусали депутата от правящей партии
В Молдавии от укусов ос умер депутат правящей партии PAS Пасат
Юрий Пасат. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / PAS
В Молдавии из-за укусов ос умер депутат правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), вице-председатель Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Юрий Пасат. Как сообщает пресс-служба политсилы, смерть парламентария наступила от анафилактического шока.
"С большой болью сообщаем о смерти нашего коллеги — депутата Юрия Пасата. Смерть наступила сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами ос", — говорится в сообщении ПДС.
Однопартийцы выразили семье и близким умершего депутата соболезнования и отметили, что Пасат был трудолюбивым и честным коллегой.
Ранее Life.ru рассказал, в каких случаях укус осы, шмеля или пчелы может привести к летальному исходу. Так, например, человеку грозит смерть от токсической реакции организма при большом количестве одновременных укусов.