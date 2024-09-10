Врач после проверки IL Patio рассказала, какую заразу можно подцепить в кафе с тараканами на кухне
Диетолог Мухина: Антисанитария на кухне в заведениях чревата тяжёлым отравлением
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Проблемы с санитарией на кухне ресторанов, такие как наличие тараканов, не только подрывают доверие к заведениям, но и представляют серьезную угрозу для здоровья потребителей. Появление насекомых в еде, особенно когда они находятся в непосредственной близости к продуктам, уже является ярким сигналом о нарушении основных стандартов гигиены. Об этом в беседе с Life.ru заявила инфекционист, врач-диетолог Марият Мухина, комментируя результаты проверки сетей «Иль Патио» и «Планета суши».
Рыба, размораживаемая на столе, где ползают вредители, может стать источником различных инфекций, таких как пищевая токсикоинфекция, сальмонеллёз, паразитозов (описторхоз) и других кишечных инфекций, которые могут вызвать тяжёлые отравления вплоть до инфекционно-токсического шока и летального исхода. В суши рыба идёт свежая без термической обработки.
Кроме того, и приготовление макарон в раковине, где также могут находиться микробы и бактерии, добавляет дополнительный риск для здоровья – особенно если продукты не проходят должной термообработки, отметила Мухина. Специалист добавила, что отсутствие маркировки о сроках годности продуктов ставит под сомнение их свежесть и качество. Употребление просроченных продуктов может привести к серьёзным пищевым отравлениям, а также к хроническим заболеваниям печени вплоть до гепатита.
По словам собеседницы Life.ru, появление тараканов в общественных местах указывает на системные проблемы в управлении ресторанов, а такое вопиющее несоблюдение санитарных норм свидетельствует о кризисе и нехватке кадров. Здесь вопрос может встать вопрос, как о ненадлежащем очищении и экономии на вызове санэпидемстанции по выведению насекомых, так и о недостаточном контроле со стороны администрации. Поэтому такая ситуация вызывает серьёзные опасения не только для здоровья посетителей, но и для репутации самого заведения.
Важно отметить, что многофункциональные рестораны, подобные IL PATIO и «Планета суши», часто завалены высокими нагрузками по посетителям, что может приводить к недосмотру за санитарными нормами. Однако это не может быть оправданием, так как регулярные проверки и внутренние аудиты должны стать частью ежедневной практики.
Роспотребнадзор, как заметила специалист, проводя проверки, должен обратить особое внимание на такие заведения, чтобы обеспечить безопасность граждан. Нарушения санитарных норм не должны оставаться без последствий, ведь здоровье людей – это приоритетная задача. Важно, чтобы рестораны придерживались высоких стандартов, чтобы гарантировать не только вкусную, но и безопасную пищу для своих клиентов.
«Для потребителей это является знаком, что нужно быть более внимательными при выборе места для питания. Обязательно стоит изучать отзывы, проверять рейтинг заведения и обращать внимание на гигиенические сертификаты. Также можно самостоятельно оценивать чистоту ресторанов при их посещении — на это стоит обращать внимание при выборе места для обеда или ужина», — заключила Мухина.
Напомним, ранее агент проекта «SHOT ПРОВЕРКА» устроился на работу и разузнал все подробности о закулисье кухни итальянского сервиса «Иль Патио» и «Планеты суши». Как оказалось — закулисье кухни ресторанов оставляет желать лучшего. Подробности — в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.