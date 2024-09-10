Врач после проверки IL Patio рассказала, какую заразу можно подцепить в кафе с тараканами на кухне Диетолог Мухина: Антисанитария на кухне в заведениях чревата тяжёлым отравлением 10 сентября, 17:10 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Проблемы с санитарией на кухне ресторанов, такие как наличие тараканов, не только подрывают доверие к заведениям, но и представляют серьезную угрозу для здоровья потребителей. Появление насекомых в еде, особенно когда они находятся в непосредственной близости к продуктам, уже является ярким сигналом о нарушении основных стандартов гигиены. Об этом в беседе с Life.ru заявила инфекционист, врач-диетолог Марият Мухина, комментируя результаты проверки сетей «Иль Патио» и «Планета суши».

Рыба, размораживаемая на столе, где ползают вредители, может стать источником различных инфекций, таких как пищевая токсикоинфекция, сальмонеллёз, паразитозов (описторхоз) и других кишечных инфекций, которые могут вызвать тяжёлые отравления вплоть до инфекционно-токсического шока и летального исхода. В суши рыба идёт свежая без термической обработки. Марият Мухина Врач-диетолог

Кроме того, и приготовление макарон в раковине, где также могут находиться микробы и бактерии, добавляет дополнительный риск для здоровья – особенно если продукты не проходят должной термообработки, отметила Мухина. Специалист добавила, что отсутствие маркировки о сроках годности продуктов ставит под сомнение их свежесть и качество. Употребление просроченных продуктов может привести к серьёзным пищевым отравлениям, а также к хроническим заболеваниям печени вплоть до гепатита.

По словам собеседницы Life.ru, появление тараканов в общественных местах указывает на системные проблемы в управлении ресторанов, а такое вопиющее несоблюдение санитарных норм свидетельствует о кризисе и нехватке кадров. Здесь вопрос может встать вопрос, как о ненадлежащем очищении и экономии на вызове санэпидемстанции по выведению насекомых, так и о недостаточном контроле со стороны администрации. Поэтому такая ситуация вызывает серьёзные опасения не только для здоровья посетителей, но и для репутации самого заведения.

Важно отметить, что многофункциональные рестораны, подобные IL PATIO и «Планета суши», часто завалены высокими нагрузками по посетителям, что может приводить к недосмотру за санитарными нормами. Однако это не может быть оправданием, так как регулярные проверки и внутренние аудиты должны стать частью ежедневной практики. Марият Мухина Врач-диетолог

Роспотребнадзор, как заметила специалист, проводя проверки, должен обратить особое внимание на такие заведения, чтобы обеспечить безопасность граждан. Нарушения санитарных норм не должны оставаться без последствий, ведь здоровье людей – это приоритетная задача. Важно, чтобы рестораны придерживались высоких стандартов, чтобы гарантировать не только вкусную, но и безопасную пищу для своих клиентов.

«Для потребителей это является знаком, что нужно быть более внимательными при выборе места для питания. Обязательно стоит изучать отзывы, проверять рейтинг заведения и обращать внимание на гигиенические сертификаты. Также можно самостоятельно оценивать чистоту ресторанов при их посещении — на это стоит обращать внимание при выборе места для обеда или ужина», — заключила Мухина.