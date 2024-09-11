Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Мурманска и Апатит
Аэропорт Мурманска. Обложка © ТАСС / Марина Круглякова
В аэропортах Мурманска и Апатит сняли ограничения, введённые на полёты. Как сообщили в Росавиации, это произошло в 16:00 мск.
«В 16:00 МСК ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — говорится в телеграм-канале ведомства.
В Росавиации уточнили, что ограничения вводились в целях безопасности полётов гражданских судов. Два летевших в Мурманск самолёта ушли на запасной аэродром Талаги в Архангельске. Экипажи, диспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Напомним, ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников на регион. Один из дронов летел со стороны Норвегии. Из-за угрозы БПЛА были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт города Апатиты.