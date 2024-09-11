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11 сентября, 14:14

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Мурманска и Апатит

Аэропорт Мурманска. Обложка © ТАСС / Марина Круглякова

Аэропорт Мурманска. Обложка © ТАСС / Марина Круглякова

В аэропортах Мурманска и Апатит сняли ограничения, введённые на полёты. Как сообщили в Росавиации, это произошло в 16:00 мск.

«В 16:00 МСК ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Росавиации уточнили, что ограничения вводились в целях безопасности полётов гражданских судов. Два летевших в Мурманск самолёта ушли на запасной аэродром Талаги в Архангельске. Экипажи, диспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В Мурманской области сбили три украинских беспилотника
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Напомним, ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников на регион. Один из дронов летел со стороны Норвегии. Из-за угрозы БПЛА были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт города Апатиты.

Никита Никонов
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