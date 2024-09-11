Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Мурманска и Апатит

В аэропортах Мурманска и Апатит сняли ограничения, введённые на полёты. Как сообщили в Росавиации, это произошло в 16:00 мск.

«В 16:00 МСК ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — говорится в телеграм-канале ведомства.