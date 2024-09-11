Один из дронов, замеченных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии
Один из беспилотников, замеченных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии, сообщает SHOT.
Пот данным телеграм-канала, дрон заметили около 11 часов. Предварительно, он летел в сторону аэродрома Оленья. За 2,5 часа до этого в небе над Мурманской областью заметили ещё два БПЛА, летевших со стороны Архангельской области.
О том, что на Мурманскую область совершаются налёты беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. А ранее утром 11 сентября были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт Апатиты.
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