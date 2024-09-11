Чибис: На Мурманскую область совершаются налёты вражеских беспилотников
Налёты беспилотников ВСУ совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«На нашу область совершаются налёты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить... ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников», — отметил Чибис.
Налёты беспилотников ВСУ совершаются на Мурманскую область, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Видео © Telegram/Губернатор Чибис
Напомним, утром 11 сентября был временно закрыт аэропорт Мурманска. А позже была остановлена работа аэропорта Апатиты в Мурманской области. Ограничения связаны с угрозой атаки беспилотников.
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