Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 08:32

Чибис: На Мурманскую область совершаются налёты вражеских беспилотников

Налёты беспилотников ВСУ совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«На нашу область совершаются налёты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить... ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников», — отметил Чибис.

Налёты беспилотников ВСУ совершаются на Мурманскую область, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Видео © Telegram/Губернатор Чибис

Напомним, утром 11 сентября был временно закрыт аэропорт Мурманска. А позже была остановлена работа аэропорта Апатиты в Мурманской области. Ограничения связаны с угрозой атаки беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/PHOTOCREO Michal Bednarek

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров