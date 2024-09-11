Кора осины не помогла жительнице Бурятии излечить рак, и теперь она попала в онкодиспансер

Жительница Бурятии на протяжении двух лет пыталась вылечить онкологию «известным», как пишут в Сети, народным средством — корой осины. В пресс-службе республиканского онкодиспансера сообщили, что опухоль в слюной железе, разумеется, не только не отступила, а распространилась.

В итоге женщина оказалась в онкодиспансере. Причём подобные попытки самолечения — далеко не первый случай в практике бурятских врачей. Интернет пестрит советами о целебных свойствах той же осины. Разумеется, это является ложью.