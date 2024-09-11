Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 14:23

Кора осины не помогла жительнице Бурятии излечить рак, и теперь она попала в онкодиспансер

В Бурятии женщина два года лечила рак слюной железы корой осины

Бурятские хирурги проводят операцию женщине, два года лечившей рак корой осины. Обложка © VK / Бурятский онкологический диспансер

Бурятские хирурги проводят операцию женщине, два года лечившей рак корой осины. Обложка © VK / Бурятский онкологический диспансер

Жительница Бурятии на протяжении двух лет пыталась вылечить онкологию «известным», как пишут в Сети, народным средством — корой осины. В пресс-службе республиканского онкодиспансера сообщили, что опухоль в слюной железе, разумеется, не только не отступила, а распространилась.

В итоге женщина оказалась в онкодиспансере. Причём подобные попытки самолечения — далеко не первый случай в практике бурятских врачей. Интернет пестрит советами о целебных свойствах той же осины. Разумеется, это является ложью.

Вызывают ли смартфоны рак мозга: вердикт учёных
Вызывают ли смартфоны рак мозга: вердикт учёных

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что российская вакцина от рака успешно прошла доклинические испытания. По его словам, на данный момент ожидается разрешение дальнейших проверок лекарства. Ведомство обещает объявить о наборе добровольцев.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Рак
  • Общество
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров