Кора осины не помогла жительнице Бурятии излечить рак, и теперь она попала в онкодиспансер
В Бурятии женщина два года лечила рак слюной железы корой осины
Бурятские хирурги проводят операцию женщине, два года лечившей рак корой осины. Обложка © VK / Бурятский онкологический диспансер
Жительница Бурятии на протяжении двух лет пыталась вылечить онкологию «известным», как пишут в Сети, народным средством — корой осины. В пресс-службе республиканского онкодиспансера сообщили, что опухоль в слюной железе, разумеется, не только не отступила, а распространилась.
В итоге женщина оказалась в онкодиспансере. Причём подобные попытки самолечения — далеко не первый случай в практике бурятских врачей. Интернет пестрит советами о целебных свойствах той же осины. Разумеется, это является ложью.
Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что российская вакцина от рака успешно прошла доклинические испытания. По его словам, на данный момент ожидается разрешение дальнейших проверок лекарства. Ведомство обещает объявить о наборе добровольцев.