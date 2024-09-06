Минздрав: Российская вакцина против рака успешно прошла доклинические испытания
Разработанная российскими учёными вакцина от рака успешно прошла доклинические испытания. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — сказал журналистам Каприн.
По его словам, сразу после получения разрешения на сайте Минздрава планируется опубликовать объявление о наборе добровольцев, желающих опробовать препарат на себе. Решения об одобрении или отклонении заявки будут приниматься прежде всего на основе медицинских показаний.
Напомним, что об отечественной онковакцине президент РФ Владимир Путин рассказал во время выступления на Форуме будущих технологий в феврале текущего года. Тогда глава государства заявил, что российским учёным удалось вплотную подойти к созданию вакцины от онкозаболеваний.
Pixabay / fotoblend