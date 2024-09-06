Минздрав: Российская вакцина против рака успешно прошла доклинические испытания

Разработанная российскими учёными вакцина от рака успешно прошла доклинические испытания. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — сказал журналистам Каприн.

По его словам, сразу после получения разрешения на сайте Минздрава планируется опубликовать объявление о наборе добровольцев, желающих опробовать препарат на себе. Решения об одобрении или отклонении заявки будут приниматься прежде всего на основе медицинских показаний.