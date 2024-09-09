Вызывают ли смартфоны рак мозга: вердикт учёных Аналитики обобщили десятки исследований на эту тему и пришли к определённому выводу. 8 сентября, 21:15 Учёные выяснили, вызывают ли смартфоны рак мозга. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

По сути, мобильные средства связи — это радиопередатчики, они во включённом состоянии испускают радиоволны определённых частот в зависимости от поколения: к примеру, 2G — 900 и 1800 мегагерц, 3G — 900 и 2100 мегагерц, 4G — 800, 1800 и 2600 мегагерц.

Радиоволны — так же как микроволны, инфракрасный, видимый и ультрафиолетовый свет — это неионизирующее излучение, то есть оно слишком слабое для того, чтобы выбивать из встречных атомов электроны и превращать их в ионы. Именно в этом разрушении стандартной атомной структуры и заключается то, что мы называем радиацией. На это способны только фотоны с огромной энергией — несущие рентгеновское и гамма-излучение.

Тем не менее учёные продолжают исследовать вопрос о том, играет ли какую-то значительную роль то, что мы постоянно носим с собой радиопередатчик и то и дело прикладываем его к голове. Высказываются опасения, что радиоизлучение может вызывать локальный нагрев тканей и при длительном воздействии провоцировать постепенное изменение структуры хромосом.

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения вместе с Международным агентством по изучению рака официально признала радиоизлучение возможным канцерогеном. Любопытно, что в этом списке смартфоны соседствуют с бензином, дустом от насекомых и даже экстрактом алоэ.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В любом случае для мобильных гаджетов существуют предельно допустимые нормы мощности электромагнитного излучения. Они в разных странах отличаются, притом даже иногда и обозначаются в разных единицах измерения. В России измеряют в микроваттах на квадратный сантиметр, и предельный уровень в нашей стране — 100. А вот в Европе и США считают в ваттах на килограмм и допускают немного разные уровни: в Европе — 2 ватта на килограмм, в США — 1,6.

Все официальные оценки мощности излучения гаджетов известных брендов показывают уровни ниже предельно допустимых, но некоторые независимые исследования приводят к совершенно другим результатам. В 2020 году лаборатория RF Exposure Lab опубликовала данные своих измерений, и они показали, что некоторые модели смартфонов испускают излучение явно превышенной мощности. Особенно обратил на себя внимание Samsung Galaxy S8 — 8,22 ватта на килограмм на расстоянии до 2 миллиметров. На втором месте оказался Samsung Galaxy J3 — 6,55. И даже гаджеты Apple, которые, по официальным оценкам, излучают меньше всего, тоже заняли места в этом антирейтинге: iPhone 11 Pro — 3,8, iPhone 7 — от 4,29 до 4,69.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / incrediblephoto

Недавно команда учёных провела по заказу ВОЗ полномасштабный обзор всех научных оценок возможной опасности смартфонов для здоровья. Исследователи сосредоточились на вопросе о том, вызывает ли использование мобильных гаджетов раковые опухоли мозга, гипофиза, слухового нерва, слюнных желёз и другие злокачественные образования. Учёные просмотрели в общей сложности более пяти тысяч исследований на эту тему и выбрали из них 63 самых актуальных и подходящих к теме для максимально полного анализа. Сообщается, что эти 63 работы были опубликованы учёными 22 стран с 1994 по 2022 год. Из них собирали информацию не только о воздействии непосредственно смартфона на область головы, но и об излучении базовых наземных станций и других видов техники, в том числе домашних беспроводных телефонов.

Итоговый вердикт учёных: нет. Если быть точными, то вот что говорится в кратком изложении основных результатов исследования:

«Воздействие радиоизлучения при использовании мобильного телефона, скорее всего, не увеличивает риск рака мозга. Радиочастотное излучение от вещательных антенн или базовых станций, скорее всего, не увеличивает риск развития рака у детей. Профессиональное воздействие радиочастот, возможно, не увеличивает риск рака мозга».

Фото © Shutterstock / FOTODOM / ALDECA studio

Под «профессиональным воздействием» подразумевается использование излучающей радиоволны техники на рабочем месте.

Стоит отметить, что в 2019 году другая команда исследователей тоже изучила вопрос возможной связи между использованием смартфона и увеличением риска опухоли мозга. Тогда рассмотрели и сравнили ситуацию с онкологическими заболеваниями в Австралии в периоды 1982–1992, 1993–2002 и 2003–2013 годов. Выяснилось, что уровни заболеваемости раком мозга в течение всех трёх периодов оставались стабильными. Роста числа случаев глиомы, глиобластомы в 2000-е годы (когда мобильные телефоны завоевали мир) не обнаружено. Исследователи отметили некоторый рост случаев выявления глиобластомы в 1993–2002 годах, но, по их мнению, это было связано с улучшением диагностики благодаря внедрению магниторезонансной томографии.

Авторы Адель Романенкова