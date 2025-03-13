Магнитная буря накрыла Землю 13 марта и запустила парад геоштормов. Когда наступит штиль?

Сегодня, 13 марта, наша планета оказалась под воздействием магнитной бури, вызванной потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Как мы знаем, геоштормы умеют оказывать значительное влияние на магнитное поле Земли и нашу повседневную жизнь. Магнитные бури могут стать причиной различных проблем как для человека, так и для техники: от ухудшения работы спутников и навигационных систем до появления головной боли, усталости и обострения хронических заболеваний у людей, особенно чувствительных к изменениям погоды. В этом тексте Life.ru расскажет, какой силы на Земле бушует магнитная буря, сколько она продлится и кто в зоне риска почувствовать ухудшение здоровья.

Магнитная буря сегодня накрыла Землю

Магнитная буря уровня Kp 5 бушует на Земле с полуночи. Когда закончится геошторм или он станет сильнее? Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как мы видим на графике учёных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, с вечера 12 марта и по настоящий момент на Земле бушует магнитная буря. Её силу можно оценивать как умеренную, что соответствует отметке Kp 5, или G1. Но нет никаких гарантий, что через несколько часов ситуация не изменится и магнитная буря 13 марта не станет ещё сильнее. Но почему именно сегодняшняя магнитная буря запустит парад геоштормов?

Ни дня без передышки: парад магнитных бурь в марте 2025

Прогноз магнитных бурь с 13 по 19 марта — не будет и дня передышки от геоштормов. Источник Time in.ru

Земля вновь оказалась под воздействием мощного солнечного ветра, что вызвало серию магнитных бурь. По прогнозам специалистов, череда геоштормов без перерыва продолжится с 13 по 19 марта. Это геомагнитное возмущение, как видно на графике, будет иметь интенсивность от слабой до умеренной. Однако и такие магнитые бури уровня Kp 5 и Kp 6 способны оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей, работу технических систем и даже на некоторые природные процессы. В эти дни геомагнитное поле нашей планеты подвергается значительному напряжению, вызывая колебания в магнитном поле Земли, что может сказаться на электронных устройствах, системах связи и навигации.

Кто сильнее всего пострадает от магнитной бури 13 марта

Кто может почувствовать недомогание от магнитной бури 13 марта 2025 года? Инфографика © Life.ru

Для метеозависимых людей период парада магнитных бурь, пусть и умеренной силы, всё равно может быть особенно сложным: головные боли, перепады давления, бессонница и ухудшение общего состояния — лишь некоторые из возможных симптомов. Поэтому важно понимать масштабы происходящего события и его потенциальное воздействие на различные аспекты жизни. Если вы находитесь в группе риска, то не игнорируйте советы своего лечащего врача, принимайте вовремя лекарства и следите за прогнозом магнитных бурь, чтобы заранее знать, если ситуация ухудшится.

В группе риска находятся: Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Люди с заболеваниями нервной системы.

Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Люди с ослабленным иммунитетом.

Беременные женщины.

Старики.

Люди с хроническими заболеваниями.