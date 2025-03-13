Как пережить армагеддон 15 марта, когда в открывшемся коридоре затмений Меркурий начнёт ретроградить

В пятницу, 14 марта, наступает Кровавое полнолуние, лунное затмение и открывается коридор затмений, а уже на следующий день землян накроет тенью чёрной полосы невезения из-за впавшего в немилость самого капризного светила. Меркурий начнёт своё ретроградное движение 15 марта, что, согласно астрологическим прогнозам, может принести ряд трудностей в различные сферы жизни. Этот период часто ассоциируется с задержками, недоразумениями и техническими сбоями. Ожидаются проблемы в коммуникациях, сложности в поездках, возможны ошибки в документах и сделках. В целом период ретроградного Меркурия — это время, когда стоит проявлять повышенную внимательность и осторожность, тщательно перепроверять информацию и избегать поспешных решений, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия поражённого светила. Сколько продлится ретроградность Меркурия и как себя обезопасить — рассказываем!

Ретроградный Меркурий в Рыбах — чем это опасно

Ретроградный Меркурий в марте 2025: когда начнётся и какие знаки зодиака затронет. Фото ©«Шедеврум»

Если Меркурий начинает ретроградить 15 марта в знаке зодиака Рыбы, то, как говорят астрологи, из-за этого он создаст нам трудности в финансах, делах и коммуникациях, а ещё будет требовать особой внимательности. Встречи, поездки, логистика, документы и ценные бумаги — всё до 7 апреля стоит проверять по несколько раз, сверяя каждую запятую в тексте или минутку в расписании.

Меркурий в астрологии отвечает за интеллект, логистику, коммуникацию и предприимчивость. Интересно, что в свою ретроградную фазу светило сталкивается с энергией знака зодиака Рыбы — созвездия вдохновения, творчества и интуиции, но также тревожности и иллюзий. Поэтому с 15 марта по 7 апреля 2025 года важно находить компромиссы, ведь в этот период повышается возможность недопонимания или вероятность трудностей с выражением своих идей и мыслей.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля

На что обращать внимание и что нельзя делать во время ретроградного Меркурия в марте 2025 года. Фото ©«Шедеврум»

Под наиболее сильный удар может попасть сфера коммуникаций. Ожидаются недоразумения в общении, потеря важной информации, сбои в работе электронных устройств. Но не стоит также забывать и про основы — Меркурий не любит, когда в его ретроградность затевают что-то новое или собираются в отпуск. Поэтому светило с радостью будет вставлять вам палки в колёса. Чтобы этого избежать и не совершить миллион ошибок, разбираться с которыми будете до Нового года, в период ретроградного Меркурия крайне не рекомендуется делать следующее.

Начинать новые проекты. Особенно это касается крупных и долгосрочных начинаний, требующих точных договорённостей и чёткого планирования. В ретроградный Меркурий с 15 марта по 7 апреля лучше завершить уже начатые дела, а не браться за что-то новое.

Особенно это касается крупных и долгосрочных начинаний, требующих точных договорённостей и чёткого планирования. В ретроградный Меркурий с 15 марта по 7 апреля лучше завершить уже начатые дела, а не браться за что-то новое. Подписывать важные документы. Внимательно перечитывайте все договоры и контракты, чтобы избежать скрытых условий и возможных ошибок. Отложите подписание всего важного на время после окончания ретроградного периода.

Внимательно перечитывайте все договоры и контракты, чтобы избежать скрытых условий и возможных ошибок. Отложите подписание всего важного на время после окончания ретроградного периода. Совершать крупные покупки. Технически сложные гаджеты, автомобили и недвижимость могут оказаться неисправными во время ретроградного Меркурия с 15 марта или приобрести неожиданные дефекты. Лучше отложить покупку на более благоприятное время.

Технически сложные гаджеты, автомобили и недвижимость могут оказаться неисправными во время ретроградного Меркурия с 15 марта или приобрести неожиданные дефекты. Лучше отложить покупку на более благоприятное время. Путешествовать на дальние расстояния. Как мы уже говорили, в период ретроградности Меркурия возможны задержки рейсов, поломки транспорта и другие непредвиденные обстоятельства. Если поездка необходима, тщательно планируйте маршрут и закладывайте время на форс-мажоры.

Как мы уже говорили, в период ретроградности Меркурия возможны задержки рейсов, поломки транспорта и другие непредвиденные обстоятельства. Если поездка необходима, тщательно планируйте маршрут и закладывайте время на форс-мажоры. Вступать в конфликты. Общение может быть осложнено недопониманием, поэтому старайтесь избегать споров и конфликтных ситуаций как минимум до 7 апреля.

Как минимизировать последствия потока неудач из-за ретроградного Меркурия

Что делать, чтобы в ретроградный Меркурий в марте 2025 года не накопить ошибок. Фото ©«Шедеврум»

Следуя этим рекомендациям, вы сможете смягчить негативные последствия периода ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля и использовать это время для личного роста и развития. Надеемся, эти советы помогут вам справиться с напряжением в это непростое время и сохранить ясность ума. Проверяйте информацию несколько раз, перечитывая с паузами документы, или просите вам помочь других людей.

перечитывая с паузами документы, или просите вам помочь других людей. Создавайте резервные копии на своих гаджетах или картах памяти.

гаджетах или картах памяти. Планируйте свои дела тщательно, в том числе заранее продумывайте планы на случай форс-мажоров, задержки транспорта или внезапного изменения погоды.

в том числе заранее продумывайте планы на случай форс-мажоров, задержки транспорта или внезапного изменения погоды. Оставайтесь спокойными и терпеливыми. Помните, что период ретроградного Меркурия не вечный и совсем скоро начнётся снова белая полоса.

Помните, что период ретроградного Меркурия не вечный и совсем скоро начнётся снова белая полоса. Перепроверять всё дважды: закрыли ли окно, дверь, выключили ли утюг или плиту. А лучше семь раз, как в знаменитой поговорке.

Ретроградный Меркурий в марте 2025: на каких знаках зодиака отразится

Ретроградный Меркурий по гороскопу: какие знаки зодиака пострадают сильнее всего. Фото ©«Шедеврум»

Ретроградный Меркурий может оказать особенно сильное влияние на несколько знаков зодиака. В первую очередь это Близнецы и Девы, так как они находятся под управлением Меркурия. Им стоит ожидать больше трудностей в коммуникации и организации, возможно, возникнут недоразумения и проблемы с планированием. Это не значит, что остальные представители зодиакального круга будут полностью защищены от неудач или форс-мажоров, но именно люди с данным расположением могут столкнуться с наиболее сложными ситуациями.

Также в немилости у ретроградного Меркурия могут оказаться Стрельцы, которым стоит быть осторожными в путешествиях и обмене информацией. У них могут возникнуть проблемы с документами или поездками, так что тщательно проверяйте все детали. Рыбы могут столкнуться с эмоциональными трудностями и путаницей в отношениях, что потребует от них большей внимательности к своим чувствам и чувствам окружающих.

Как пережить ретроградный Меркурий в марте 2025 в коридоре затмений. Фото ©«Шедеврум»

В целом люди любых знаков зодиака, имеющие сильные аспекты с Меркурием в натальных картах, могут почувствовать влияние этого периода более остро. Важно помнить, что ретроградный Меркурий — это не только время трудностей, но и возможность переосмыслить прошлые ситуации и завершить незавершенные дела.