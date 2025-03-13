Как пережить армагеддон 15 марта, когда в открывшемся коридоре затмений Меркурий начнёт ретроградить
Готовьтесь, совсем скоро невозможно будет планировать дела, начинать новые проекты, ругаться со вторыми половинками или вкладывать деньги в странные аферы — начинающий свою ретроградность Меркурий испортит все ваши планы.
В пятницу, 14 марта, наступает Кровавое полнолуние, лунное затмение и открывается коридор затмений, а уже на следующий день землян накроет тенью чёрной полосы невезения из-за впавшего в немилость самого капризного светила. Меркурий начнёт своё ретроградное движение 15 марта, что, согласно астрологическим прогнозам, может принести ряд трудностей в различные сферы жизни. Этот период часто ассоциируется с задержками, недоразумениями и техническими сбоями. Ожидаются проблемы в коммуникациях, сложности в поездках, возможны ошибки в документах и сделках. В целом период ретроградного Меркурия — это время, когда стоит проявлять повышенную внимательность и осторожность, тщательно перепроверять информацию и избегать поспешных решений, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия поражённого светила. Сколько продлится ретроградность Меркурия и как себя обезопасить — рассказываем!
Ретроградный Меркурий в Рыбах — чем это опасно
Ретроградный Меркурий в марте 2025: когда начнётся и какие знаки зодиака затронет. Фото ©«Шедеврум»
Если Меркурий начинает ретроградить 15 марта в знаке зодиака Рыбы, то, как говорят астрологи, из-за этого он создаст нам трудности в финансах, делах и коммуникациях, а ещё будет требовать особой внимательности. Встречи, поездки, логистика, документы и ценные бумаги — всё до 7 апреля стоит проверять по несколько раз, сверяя каждую запятую в тексте или минутку в расписании.
Меркурий в астрологии отвечает за интеллект, логистику, коммуникацию и предприимчивость. Интересно, что в свою ретроградную фазу светило сталкивается с энергией знака зодиака Рыбы — созвездия вдохновения, творчества и интуиции, но также тревожности и иллюзий. Поэтому с 15 марта по 7 апреля 2025 года важно находить компромиссы, ведь в этот период повышается возможность недопонимания или вероятность трудностей с выражением своих идей и мыслей.
Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля
На что обращать внимание и что нельзя делать во время ретроградного Меркурия в марте 2025 года. Фото ©«Шедеврум»
Под наиболее сильный удар может попасть сфера коммуникаций. Ожидаются недоразумения в общении, потеря важной информации, сбои в работе электронных устройств. Но не стоит также забывать и про основы — Меркурий не любит, когда в его ретроградность затевают что-то новое или собираются в отпуск. Поэтому светило с радостью будет вставлять вам палки в колёса. Чтобы этого избежать и не совершить миллион ошибок, разбираться с которыми будете до Нового года, в период ретроградного Меркурия крайне не рекомендуется делать следующее.
- Начинать новые проекты. Особенно это касается крупных и долгосрочных начинаний, требующих точных договорённостей и чёткого планирования. В ретроградный Меркурий с 15 марта по 7 апреля лучше завершить уже начатые дела, а не браться за что-то новое.
- Подписывать важные документы. Внимательно перечитывайте все договоры и контракты, чтобы избежать скрытых условий и возможных ошибок. Отложите подписание всего важного на время после окончания ретроградного периода.
- Совершать крупные покупки. Технически сложные гаджеты, автомобили и недвижимость могут оказаться неисправными во время ретроградного Меркурия с 15 марта или приобрести неожиданные дефекты. Лучше отложить покупку на более благоприятное время.
- Путешествовать на дальние расстояния. Как мы уже говорили, в период ретроградности Меркурия возможны задержки рейсов, поломки транспорта и другие непредвиденные обстоятельства. Если поездка необходима, тщательно планируйте маршрут и закладывайте время на форс-мажоры.
- Вступать в конфликты. Общение может быть осложнено недопониманием, поэтому старайтесь избегать споров и конфликтных ситуаций как минимум до 7 апреля.
Как минимизировать последствия потока неудач из-за ретроградного Меркурия
Что делать, чтобы в ретроградный Меркурий в марте 2025 года не накопить ошибок. Фото ©«Шедеврум»
Следуя этим рекомендациям, вы сможете смягчить негативные последствия периода ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля и использовать это время для личного роста и развития. Надеемся, эти советы помогут вам справиться с напряжением в это непростое время и сохранить ясность ума.
- Проверяйте информацию несколько раз, перечитывая с паузами документы, или просите вам помочь других людей.
- Создавайте резервные копии на своих гаджетах или картах памяти.
- Планируйте свои дела тщательно, в том числе заранее продумывайте планы на случай форс-мажоров, задержки транспорта или внезапного изменения погоды.
- Оставайтесь спокойными и терпеливыми. Помните, что период ретроградного Меркурия не вечный и совсем скоро начнётся снова белая полоса.
- Перепроверять всё дважды: закрыли ли окно, дверь, выключили ли утюг или плиту. А лучше семь раз, как в знаменитой поговорке.
Ретроградный Меркурий в марте 2025: на каких знаках зодиака отразится
Ретроградный Меркурий по гороскопу: какие знаки зодиака пострадают сильнее всего. Фото ©«Шедеврум»
Ретроградный Меркурий может оказать особенно сильное влияние на несколько знаков зодиака. В первую очередь это Близнецы и Девы, так как они находятся под управлением Меркурия. Им стоит ожидать больше трудностей в коммуникации и организации, возможно, возникнут недоразумения и проблемы с планированием. Это не значит, что остальные представители зодиакального круга будут полностью защищены от неудач или форс-мажоров, но именно люди с данным расположением могут столкнуться с наиболее сложными ситуациями.
Также в немилости у ретроградного Меркурия могут оказаться Стрельцы, которым стоит быть осторожными в путешествиях и обмене информацией. У них могут возникнуть проблемы с документами или поездками, так что тщательно проверяйте все детали. Рыбы могут столкнуться с эмоциональными трудностями и путаницей в отношениях, что потребует от них большей внимательности к своим чувствам и чувствам окружающих.
Как пережить ретроградный Меркурий в марте 2025 в коридоре затмений. Фото ©«Шедеврум»
В целом люди любых знаков зодиака, имеющие сильные аспекты с Меркурием в натальных картах, могут почувствовать влияние этого периода более остро. Важно помнить, что ретроградный Меркурий — это не только время трудностей, но и возможность переосмыслить прошлые ситуации и завершить незавершенные дела.
Ретроградный Меркурий — это не повод для паники, а возможность обратить внимание на детали, пересмотреть свои планы и внести корректировки. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете успешно пройти этот период и избежать многих неприятностей. Однако помните, что астрология является лишь одним из способов интерпретации событий и нельзя полностью опираться на неё при принятии важных решений.
«Шедеврум»