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10 марта, 05:00

Как пережить Кровавое полнолуние 14 марта в знаке зодиака Дева, когда откроется коридор затмений

В пятницу, 14 марта, мы станем свидетелями удивительного астрономического и астрологического явления: полная Луна одновременно откроет мартовский коридор затмений. Life.ru рассказывает, как с этим жить.

Полнолуние 14 марта будет Кровавым, а ещё пройдёт под эгидой червей. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум», © Freepik / karlyukav

Полнолуние 14 марта будет Кровавым, а ещё пройдёт под эгидой червей. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум», © Freepik / karlyukav

В середине месяца, в пятницу, 14 марта, мы столкнёмся с удивительным и пугающим астрологическим явлением. Во-первых, именно в этот день состоится полнолуние. Во-вторых, это будет Кровавое полнолуние. А в качестве вишенки на торте произойдёт лунное затмение, открывающее собой целый коридор затмений, который закончится только 29 марта. В материале расскажем, что со всем этим делать.

Когда будет Кровавое полнолуние в марте 2025

Кровавое полнолуние случится в марте и откроет коридор затмений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nednapa

Кровавое полнолуние случится в марте и откроет коридор затмений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nednapa

В марте полнолуние наступит 14-го числа, а именно в 09:56 по московскому времени. Луна округлится в знаке зодиака Дева: это время благоволит любой кропотливой и вдумчивой работе. Не переживайте, что полная Луна Червя появляется на небе только утром, когда её уже не видно: наблюдать Луну во всей её красе можно будет и следующие два дня, 15-го и 16-го числа, правда, она уже будет убывающей. Кроме того, полнолуние 14 марта покажется красным, «кровавым», как раз по причине того, что это событие совмещается с затмением.

Когда будет лунное затмение в полнолуние, 14 марта

Лунное затмение можно будет посмотреть около 11 часов утра 14 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Лунное затмение можно будет посмотреть около 11 часов утра 14 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Полное лунное затмение пройдёт 14 марта, с 09:26 до 10:31 по московскому времени. Именно в этот период можно будет наблюдать «кровавую» Луну. Дело в том, что при полном лунном затмении, когда Земля закрывает спутник своей тенью, солнечный свет отражается в Луне не напрямую, а проходит ещё и через поверхность Земли. Поэтому с нашей планеты кажется, что ночное светило, обычно белое, приобрело кирпичный или кроваво-красный оттенок.

Луна Червя: что значит для знаков зодиака Кровавое полнолуние

Луна Червя для знаков зодиака стимулирует обновление, но кому-то будет несладко. Фото © «Шедеврум»

Луна Червя для знаков зодиака стимулирует обновление, но кому-то будет несладко. Фото © «Шедеврум»

Полнолуние 14 марта называют ещё Луной Червя. Так повелось на Западе, потому что именно в это время, в середине марта, земля начинает оттаивать и на поверхности появляются первые черви. Но в России это полнолуние вполне могло бы называться Луной Грача, потому что к нам в середине первого месяца весны прилетают именно эти птицы. Спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Дева, прямо рядом с самой яркой звездой созвездия, Спикой. При этом под протекцию знака зодиака Дева Луна перейдёт из созвездия Льва и выстроится в один ряд со Спикой и самой яркой звездой Льва, Регулом. Подробнее расскажем, что это значит для знаков зодиака.

Огненные знаки зодиака (Овен, Лев, Стрелец)

Знаки огненного тригона (Овен, Лев, Стрелец). В целом позитивный для них период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Знаки огненного тригона (Овен, Лев, Стрелец). В целом позитивный для них период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Так как Кровавая Луна Червя будет в знаке земляного тригона, а именно — в Деве, то знакам зодиака, относящимся к стихии огня, в полнолуние, 14 марта, придётся испытать достаточно положительное влияние небесных светил. Для Овнов по гороскопу на Кровавую Луну заготовлены успехи в работе или бизнесе: деловая хватка заметно усилится, а задачи будут решаться быстро и чётко. Для представителей знака Льва Луна Червя подготовила усиление обаяния, что сделает достижение целей в разы проще. А Стрелец по гороскопу проявит чудеса практичности, но от этого может пострадать креатив.

Воздушные знаки зодиака (Весы, Водолей, Близнецы)

Знаки воздушного тригона (Весы, Водолей, Близнецы). У них будет смена приоритетов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Знаки воздушного тригона (Весы, Водолей, Близнецы). У них будет смена приоритетов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Для знаков зодиака воздушного тригона Кровавая Луна 14 марта, в знаке Девы, принесёт смену приоритетов. Весы по зодиаку проявят чудеса работоспособности. Водолей сделается хладнокровным альтруистом. А для рождённых под знаком зодиака Близнецы в полнолуние, 14 марта, наступит момент, когда эмоциональность и эксцентричность уступит место холодному расчёту.

Земные знаки зодиака (Дева, Телец, Козерог)

Знаки земли (Дева, Телец, Козерог). Это их время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Знаки земли (Дева, Телец, Козерог). Это их время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Для знаков тригона земли Кровавая Луна 14 марта будет особенно благосклонна. Дева по гороскопу многократно усилит свои позитивные качества, связанные с практичностью и вниманием к деталям. Представители знака зодиака Телец станут более сообразительными и собранными. А у тех, кто по зодиаку Козерог, повысится ответственность, они будут просчитывать все ходы наперёд.

Водные знаки зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы)

Знаки зодиака воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Это будет тяжёлый период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Знаки зодиака воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Это будет тяжёлый период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Для водных знаков зодиака Кровавая Луна 14 марта станет периодом, когда хочется просто не выходить из дома, спрятаться под одеяло и не принимать никаких решений. Рак по гороскопу проявит экономию на грани с жадностью: в Кровавую Луну он будет переживать за свои финансы. Представитель знака Скорпион, напротив, в полнолуние, 14 марта, будет щедр и милостив, но общение будет даваться ему с трудом. А те, кто рождён под знаком зодиака Рыбы, будут в замешательстве: трудно понять, что надо делать здесь и сейчас, хочется уюта и тепла.

Что можно и нельзя делать в Кровавое полнолуние, 14 марта

В Кровавую Луну, 14 марта, кое-что нельзя делать — иначе навлечёте на себя беду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

В Кровавую Луну, 14 марта, кое-что нельзя делать — иначе навлечёте на себя беду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

В Кровавую Луну, 14 марта, астрологи не рекомендуют совершать крупные траты, проводить финансовые сделки, путешествовать на дальние расстояния. Если поехать куда-то всё же необходимо, лучше предпочесть поезд самолёту. Менять внешность и планировать операции тоже не стоит. А брак, заключённый в Кровавую Луну, не будет крепким.

В то же время в Кровавую Луну, 14 марта, можно и нужно завершать проекты и отдавать долги. Стоит провести ритуалы благодарности, не обязательно кому-то конкретному, а Вселенной, природе, себе самому, например. Прощать обиды и самим извиняться перед теми, кого обидели, тоже в Кровавую Луну можно.

Коридор затмений — что это и как на нас повлияет?

Коридор затмений — это время между двумя затмениями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Коридор затмений — это время между двумя затмениями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Коридором затмений в астрономии и астрологии называют промежуток между двумя затмениями — лунным и солнечным. И если лунное затмение поразит нас 14 марта, то солнечное затмение будет запланировано на 29-е число месяца, и в этот же день состоится новолуние. Его будет видно из России: так, в Москве солнечное затмение можно будет наблюдать в 11:24, в Сыктывкаре — в 11:27. Энергетически период с 14-го по 29-е число будет непростым, но его можно пережить: главное — знать, что делать.

Кровавое полнолуние 14 марта в знаке зодиака Дева, которым открывается коридор затмений, да ещё и под названием «Луна Червя», — это действительно жёстко. Теперь вспомните, что этот период ещё и дополняется ретроградностью Венеры. Почитайте материал Life.ru о планете любви, чтобы быть готовыми ко всему.

Пять знаков зодиака, для которых коридор затмений марта 2025 станет временем неожиданных возможностей
Пять знаков зодиака, для которых коридор затмений марта 2025 станет временем неожиданных возможностей
Анна Волкова
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