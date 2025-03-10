Как пережить Кровавое полнолуние 14 марта в знаке зодиака Дева, когда откроется коридор затмений

В середине месяца, в пятницу, 14 марта, мы столкнёмся с удивительным и пугающим астрологическим явлением. Во-первых, именно в этот день состоится полнолуние. Во-вторых, это будет Кровавое полнолуние. А в качестве вишенки на торте произойдёт лунное затмение, открывающее собой целый коридор затмений, который закончится только 29 марта. В материале расскажем, что со всем этим делать.

Когда будет Кровавое полнолуние в марте 2025

Кровавое полнолуние случится в марте и откроет коридор затмений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nednapa

В марте полнолуние наступит 14-го числа, а именно в 09:56 по московскому времени. Луна округлится в знаке зодиака Дева: это время благоволит любой кропотливой и вдумчивой работе. Не переживайте, что полная Луна Червя появляется на небе только утром, когда её уже не видно: наблюдать Луну во всей её красе можно будет и следующие два дня, 15-го и 16-го числа, правда, она уже будет убывающей. Кроме того, полнолуние 14 марта покажется красным, «кровавым», как раз по причине того, что это событие совмещается с затмением.

Когда будет лунное затмение в полнолуние, 14 марта

Лунное затмение можно будет посмотреть около 11 часов утра 14 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Полное лунное затмение пройдёт 14 марта, с 09:26 до 10:31 по московскому времени. Именно в этот период можно будет наблюдать «кровавую» Луну. Дело в том, что при полном лунном затмении, когда Земля закрывает спутник своей тенью, солнечный свет отражается в Луне не напрямую, а проходит ещё и через поверхность Земли. Поэтому с нашей планеты кажется, что ночное светило, обычно белое, приобрело кирпичный или кроваво-красный оттенок.

Луна Червя: что значит для знаков зодиака Кровавое полнолуние

Луна Червя для знаков зодиака стимулирует обновление, но кому-то будет несладко. Фото © «Шедеврум»

Полнолуние 14 марта называют ещё Луной Червя. Так повелось на Западе, потому что именно в это время, в середине марта, земля начинает оттаивать и на поверхности появляются первые черви. Но в России это полнолуние вполне могло бы называться Луной Грача, потому что к нам в середине первого месяца весны прилетают именно эти птицы. Спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Дева, прямо рядом с самой яркой звездой созвездия, Спикой. При этом под протекцию знака зодиака Дева Луна перейдёт из созвездия Льва и выстроится в один ряд со Спикой и самой яркой звездой Льва, Регулом. Подробнее расскажем, что это значит для знаков зодиака.

Огненные знаки зодиака (Овен, Лев, Стрелец)

Знаки огненного тригона (Овен, Лев, Стрелец). В целом позитивный для них период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Так как Кровавая Луна Червя будет в знаке земляного тригона, а именно — в Деве, то знакам зодиака, относящимся к стихии огня, в полнолуние, 14 марта, придётся испытать достаточно положительное влияние небесных светил. Для Овнов по гороскопу на Кровавую Луну заготовлены успехи в работе или бизнесе: деловая хватка заметно усилится, а задачи будут решаться быстро и чётко. Для представителей знака Льва Луна Червя подготовила усиление обаяния, что сделает достижение целей в разы проще. А Стрелец по гороскопу проявит чудеса практичности, но от этого может пострадать креатив.

Воздушные знаки зодиака (Весы, Водолей, Близнецы)

Знаки воздушного тригона (Весы, Водолей, Близнецы). У них будет смена приоритетов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Для знаков зодиака воздушного тригона Кровавая Луна 14 марта, в знаке Девы, принесёт смену приоритетов. Весы по зодиаку проявят чудеса работоспособности. Водолей сделается хладнокровным альтруистом. А для рождённых под знаком зодиака Близнецы в полнолуние, 14 марта, наступит момент, когда эмоциональность и эксцентричность уступит место холодному расчёту.

Земные знаки зодиака (Дева, Телец, Козерог)

Знаки земли (Дева, Телец, Козерог). Это их время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Для знаков тригона земли Кровавая Луна 14 марта будет особенно благосклонна. Дева по гороскопу многократно усилит свои позитивные качества, связанные с практичностью и вниманием к деталям. Представители знака зодиака Телец станут более сообразительными и собранными. А у тех, кто по зодиаку Козерог, повысится ответственность, они будут просчитывать все ходы наперёд.

Водные знаки зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы)

Знаки зодиака воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Это будет тяжёлый период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Для водных знаков зодиака Кровавая Луна 14 марта станет периодом, когда хочется просто не выходить из дома, спрятаться под одеяло и не принимать никаких решений. Рак по гороскопу проявит экономию на грани с жадностью: в Кровавую Луну он будет переживать за свои финансы. Представитель знака Скорпион, напротив, в полнолуние, 14 марта, будет щедр и милостив, но общение будет даваться ему с трудом. А те, кто рождён под знаком зодиака Рыбы, будут в замешательстве: трудно понять, что надо делать здесь и сейчас, хочется уюта и тепла.

Что можно и нельзя делать в Кровавое полнолуние, 14 марта

В Кровавую Луну, 14 марта, кое-что нельзя делать — иначе навлечёте на себя беду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

В Кровавую Луну, 14 марта, астрологи не рекомендуют совершать крупные траты, проводить финансовые сделки, путешествовать на дальние расстояния. Если поехать куда-то всё же необходимо, лучше предпочесть поезд самолёту. Менять внешность и планировать операции тоже не стоит. А брак, заключённый в Кровавую Луну, не будет крепким.

В то же время в Кровавую Луну, 14 марта, можно и нужно завершать проекты и отдавать долги. Стоит провести ритуалы благодарности, не обязательно кому-то конкретному, а Вселенной, природе, себе самому, например. Прощать обиды и самим извиняться перед теми, кого обидели, тоже в Кровавую Луну можно.

Коридор затмений — что это и как на нас повлияет?

Коридор затмений — это время между двумя затмениями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Коридором затмений в астрономии и астрологии называют промежуток между двумя затмениями — лунным и солнечным. И если лунное затмение поразит нас 14 марта, то солнечное затмение будет запланировано на 29-е число месяца, и в этот же день состоится новолуние. Его будет видно из России: так, в Москве солнечное затмение можно будет наблюдать в 11:24, в Сыктывкаре — в 11:27. Энергетически период с 14-го по 29-е число будет непростым, но его можно пережить: главное — знать, что делать.