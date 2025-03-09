Предсказания Матроны Московской, которые неизбежно сбудутся в 2025 году. Что ждёт Россию?

Почитание Матроны Московской долгое время было явлением сугубо столичным. А канонизировали её в 1999 году как местночтимую святую главного мегаполиса России, хотя родилась старица совсем не там. Её родное место — село Себино в Тульской области. Тем не менее упокоилась Матрона именно в Москве, её мощи хранятся в Покровском монастыре Таганского района столицы — и к ним постоянно собирается большая очередь из верующих. В материале расскажем всё о Матроне и самых важных и страшных её пророчествах.

Кем была святая Матрона Московская

Святая Матрона Московская — одна из самых почитаемых на данный момент в России. Фото © Wikipedia / matrona.3dn.ru

Матрона Московская — одна из самых почитаемых современных русских святых. Она родилась в 1883 году в селе Себино Тульской губернии совершенно слепой. Родители хотели сдать дочку в приют, но матери Матроны приснился сон о том, как ей на руку села белая голубка без глаз, и ребёнок был спасен. По рассказам родителей, девочка ещё при грудном вскармливании усердно постилась — не пила молоко по средам и пятницам. А уже в восемь лет овладела даром предвидения, в 13 начала исцелять людей. После смерти отца в 1912 году будущая святая перебралась в Москву. Уже при жизни её стали почитать монахини Троице-Сергиевой лавры. До самого конца жизни к Матроне приходили посетители. Свою смерть старица предсказала за три дня до того, как преставиться. И оставила напутствие почитателям: «После моей смерти таких не будет, как я, а вы приходите на могилку, я там всегда буду, я вам так же буду помогать и молиться за вас, как при жизни моей».

О чём Матрону Московскую просили и просят люди

Матрону Московскую просят об исцелении, избавлении от бесплодия, о решении проблем в семье. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

К Матроне обращались, когда обычные способы лечения уже не помогали, а врачи в недоумении разводили руками. В день к ней могло прийти до сорока посетителей — за исцелением или за советом. Все они уходили с благочестием в сердцах и со здоровьем в теле. А по ночам Матрона Московская усердно молилась.

Как и завещала старица, к ней продолжили приходить люди и после смерти. В 1998 году мощи святой перенесли в Покровский монастырь возле метро «Пролетарская» в Москве, а в 1999 причислили к лику местночтимых святых Московской епархии РПЦ. К Матроне обращаются в двух случаях: при болезни, которой не может помочь ни один современный врач, а ещё — при проблемах в семье. Если женщина оказывается бесплодной либо ей долго не удаётся завести детей, стоит посетить мощи Матроны или помолиться ей. После этого проблема с бездетностью решится «сама собой».

Предсказания Матроны Московской, которые начали сбываться

Матрона Московская была пророчицей, и вот какие предсказания начали сбываться. Фото © azbyka.ru

При жизни святая Матрона не только исцеляла и давала мудрые советы. Она была ещё и прорицательницей: старица могла видеть будущее и сообщала о видениях своим близким и другим верующим. Мы приведём тут несколько пророчеств московской святой, которые уже начали сбываться.

«Верующих мало будет, служить будет некому»

Матрона предвидела, что верующих станет ничтожно мало. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В 2020 году мы могли наблюдать это воочию. Эпидемия ковида стала причиной карантина, верующих закрыли дома, храмы опустели. Вслед за глобальной эпидемией наступил экономический кризис, но Матрона наставляла: «Много будет бед, но не ропщите». Специальную военную операцию и санкции Матрона тоже предсказывала: говорила, что многие страны отвернутся от России.

«Без войны все умрёте»

Матрона Московская предвидела странную смерть без войны. Фото © ТАСС / Фёдор Успенский

Матрона Московская предсказывала смерть человечества, но не от войны, а от чего-то другого. Возможно, она имела в виду нечто, что не является войной в её представлении. Может быть, это будут зловредные действия в Интернете, облучение смартфонами или воздействие инопланетных технологий, но что, если старица таким образом предсказала ту самую эпидемию ковида? Есть о чём подумать. «Без войны война идёт», — провозглашала Матрона. Скорее всего, имея в виду информационную войну в Интернете. И как раз вскоре после смерти старицы в полную силу заработали проекты СССР и США по разработке дистанционной связи между компьютерами: в 1955 году в наших широтах появилась локальная сеть ЭВМ, в США примерно в то же время — телетайп. О том, что сейчас перед человечеством маячит опасность восстания искусственного интеллекта, говорить не приходится.

«Колесо времени повернёт на светлую дорогу»

В итоге всё утихомирится, как и завещала Матрона Московская в своих предсказаниях. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Матрона также предсказывала, что после периода бед и горестей наступит светлая радость. Союзники для России придут с Востока: это будут Китай и другие страны Азии, Индия. «Ждать осталось недолго, терпите», — говорила Матрона, имея в виду, что период процветания вырастет из нашей с вами выдержки и веры. Веры в Бога, веры в себя и веры в лучшее. Старица так и сказала: «Народ возродится на волне православия».