Тест: Это вам не смартфон — слабо отгадать 7 фильмов СССР по кадру с телефонным аппаратом?
Сейчас телефон можно смело считать продолжением руки, но в СССР, чтобы с кем-нибудь созвониться, нужно было приложить немало усилий, а порой и заплатить денег!
В советскую эпоху телефонный аппарат был не просто устройством для связи — он становился настоящим хранителем эмоций и важных моментов. Когда мобильных ещё не существовало, каждый звонок был событием — долгожданным, тревожным или даже судьбоносным! Телефоны с дисковым номеронабирателем, тяжёлые и основательные, стояли в квартирах, на работе, в специальных будках, и каждый из них мог стать свидетелем любовных признаний, дружеских советов или забавных недоразумений. В кино эти аппараты часто играли особую роль: они связывали героев, подчёркивали драматизм ситуации или, наоборот, добавляли комедийности, когда персонажи кричали в трубку, путали номера или нервно крутили диск в ожидании ответа. Сможете ли вы отгадать фильмы по этой важной детали?
Готовы к продолжению незабываемого путешествия в мир советского кино? Тогда попробуйте отгадать 7 культовых фильмов с Андреем Мироновым и доказать звание преданного фаната! А это испытание может перенести вас в самые страшные моменты в жизни — нужно отгадать 5 советских фильмов по стоматологам!
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk