Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 08:00

Тест: Это вам не смартфон — слабо отгадать 7 фильмов СССР по кадру с телефонным аппаратом?

Сейчас телефон можно смело считать продолжением руки, но в СССР, чтобы с кем-нибудь созвониться, нужно было приложить немало усилий, а порой и заплатить денег!

В советскую эпоху телефонный аппарат был не просто устройством для связи — он становился настоящим хранителем эмоций и важных моментов. Когда мобильных ещё не существовало, каждый звонок был событием — долгожданным, тревожным или даже судьбоносным! Телефоны с дисковым номеронабирателем, тяжёлые и основательные, стояли в квартирах, на работе, в специальных будках, и каждый из них мог стать свидетелем любовных признаний, дружеских советов или забавных недоразумений. В кино эти аппараты часто играли особую роль: они связывали героев, подчёркивали драматизм ситуации или, наоборот, добавляли комедийности, когда персонажи кричали в трубку, путали номера или нервно крутили диск в ожидании ответа. Сможете ли вы отгадать фильмы по этой важной детали?

Готовы к продолжению незабываемого путешествия в мир советского кино? Тогда попробуйте отгадать 7 культовых фильмов с Андреем Мироновым и доказать звание преданного фаната! А это испытание может перенести вас в самые страшные моменты в жизни — нужно отгадать 5 советских фильмов по стоматологам!

Тест: Этих 7 лентяев и двоечников из мультиков СССР под силу отгадать только отличнику
Тест: Этих 7 лентяев и двоечников из мультиков СССР под силу отгадать только отличнику
Обложка ©

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • фильмы
  • телефоны
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar