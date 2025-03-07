Тест: Преданный фанат отгадает 7 культовых фильмов с Мироновым, профан поплывёт уже на первом

Андрей Миронов — легенда советского кинематографа, чей талант и харизма оставили неизгладимый след в сердцах зрителей. Уникальная способность перевоплощаться в самых разных персонажей, от романтиков до авантюристов, сделала его одним из самых узнаваемых и любимых актёров своего времени. Миронов не просто играл роли, он оживлял своих персонажей, наполнял их тонкой иронией, глубокой эмоциональностью и неповторимым шармом. Харизматичные образы до сих пор остаются эталоном актёрского мастерства. Сегодня вам предстоит всего лишь по одному кадру угадать название самых культовых фильмов с участием великого мастера перевоплощений!