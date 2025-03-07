«Самая закрытая фирма на Земле». Кто занимается секретным проектом по возрождению мамонтов Исследователь животных Арктики рассказал Life.ru, в чём ему признался один из многочисленных участников популярного научного проекта. 6 марта, 21:27 Учёный раскрыл, что стоит за попытками возродить мамонтов. Обложка © Shutterstock AI

Попытки возрождения мамонтов окружены секретностью, заявил ведущий научный сотрудник Геологического института РАН, исследователь древних млекопитающих Павел Никольский. Он объяснил, что при всей видимой популяризации этой деятельности её участники не разглашают научному миру практически никаких подробностей.

— Это самая секретная фирма, которая существует на Земле. Других более секретных я не встречал. Это настораживает. Мне эта тема интересна, я в эту среду вхож, знаю всех, кто этим занимается, но они ни на какие контакты не идут, и всё очень подозрительно выглядит. Если предположить, что они действительно собираются получить мамонта, от них должна поступать не такая информация, — подчеркнул кандидат геолого-минералогических наук.

Ранее американская биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences продемонстрировала новые результаты своих усилий по возрождению шерстистого мамонта: им удалось внедрить несколько генов вымершего животного в ДНК грызунов и в результате вывести «шерстистых мышей». По замыслу генетиков, следующим этапом должна стать работа с ДНК современных слонов. Меж тем возникают вопросы о том, к чему может привести «воскрешение» мамонтов и их появление в современной природе.

Американская биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences создала генетически модифицированную мышь, обладающую чертами, характерными для шерстистого мамонта. Фото © ТАСС / ZUMA

— Скорее всего, если мамонтов выпустить на природу, то ничего хорошего не получится, — уверен специалист Геологического института РАН.

По его словам, если теоретически предположить заселение Севера большим количеством мамонтов, они вполне могут повлиять на окружающую среду: уплотнить почву, свести к минимуму распространение одних растений и привести к размножению других. Но на практике всё это, по мнению учёного, крайне маловероятно.

— Они могут там не выжить, потому что среда изменилась с тех пор, как они там жили, — отметил Павел Никольский.

Учёный также поведал, что ему удалось побеседовать с одним из задействованных в популярном проекте исследователей на Дальнем Востоке.

— Он сказал, что «мы клонируем, конечно, но ничего никогда не получится, однако это такая тема, под которую всегда с удовольствием дают деньги, и поэтому мы всегда будем этим заниматься», — процитировал коллегу кандидат наук.

Авторы Адель Романенкова