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«Просто страшно». Как потепление в Арктике может превратить российский север в «жуткое болото»

Исследователи ледников рассчитали объём ежегодных потерь ледяного щита Гренландии, при котором процесс его разрушения станет уже необратимым. Life.ru разбирался, существует ли такая точка невозврата для российской Арктики и что будет в случае её достижения.

17 февраля, 21:27
Учёные рассчитали точку невозврата для таяния ледников Гренландии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Учёные рассчитали точку невозврата для таяния ледников Гренландии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Эта анимация в ускоренном режиме показывает предполагаемое развитие событий с Гренландией в ближайшие примерно сорок тысяч лет. В глазах учёных оно выглядит таким же стремительным, как на видео: Гренландский ледяной щит существует, по разным оценкам, от сотен тысяч до миллионов лет и мог бы просуществовать ещё столько же, если бы не нынешнее глобальное потепление — «побочный эффект» развития человеческой цивилизации.

Анимация предполагаемых темпов таяния ледяного щита Гренландии в ближайшие 40 тысяч лет. Фото © tc.copernicus.org

Исследователи пришли к выводу, что такой «ускоренный режим» исчезновения этих льдов должен установиться, если будет достигнута так называемая точка невозврата — тот объём ежегодной потери льда, после которого Гренландия уже может считаться обречённой на полное оттаивание. Гляциологи считают, что этот объём составляет 230 миллиардов тонн в год. Меж тем за последние десять лет скорость таяния гренландских льдов возросла в шесть раз, а с середины 1980-х годов остров утратил в общей сложности более триллиона тонн льда.

Российская Арктика в силу географических особенностей — в ещё более сложном положении, чем Гренландия, рассказала Life.ru ведущий научный сотрудник Института географии РАН, гляциолог Мария Ананичева. Она объяснила, что арктические архипелаги, даже вместе взятые, — меньше Гренландии, а береговая зона Северного Ледовитого океана очень чувствительна к изменениям температур.

— Если всё будет продолжаться так, как сейчас, и будет такое же накопление парниковых газов, то в Арктике эта точка невозврата наступит раньше, чем в Гренландии. Возможно, что уже к концу нашего века это произойдёт, если не раньше, предполагает кандидат географических наук.

В 2020 году учёные рассчитали, что к 2035 году Арктика на лето будет уже полностью лишаться морского льда. Мария Ананичева считает этот прогноз довольно алармистским и сомневается, что это действительно произойдёт в такие короткие сроки.

Тем не менее для гляциолога очевидно, что всё идёт именно к этому, и в определённом смысле это тоже можно будет считать критической точкой: свободный ото льда Северный Ледовитый океан будет поглощать очень много солнечного тепла просто потому, что он тёмный. Из-за этого потепление в Арктике дополнительно всё больше будет ускоряться. И это означает не только вымирание белых медведей, которые охотятся на льдинах, но и гибель морских обитателей в опреснённой воде.

Потепление в Арктике может привести к вымиранию белых медведей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ondrej Prosicky

Потепление в Арктике может привести к вымиранию белых медведей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ondrej Prosicky

— Это будет влиять на климат Евразии, на климат наших умеренных широт. Температуры в разы увеличатся. Участятся стихийные явления, аномалии температур, и это связано со здоровьем человека. Насекомые и растения будут населять территории, где они раньше не жили, это будет нарушать экосистему. Это просто страшно, подчеркнула ведущий научный сотрудник Института географии.

Гляциолог добавила, что за всем этим неизбежно последует усиленное оттаивание мерзлотных почв, а это создаёт серьёзную угрозу для всего российского севера.

— Это, конечно, будет катастрофой, например, для Чукотки, где нет дорог вообще, они по зимникам ездят (по дорогам изо льда, покрытого укатанным снегом. — Прим. Life.ru). На севере России всё рассчитано на мерзлоту, и инфраструктура, и жилища. Без неё это просто будет какое-то жуткое болото, заверила гляциолог.

Интересно, что ранее удалось вычислить текущие вышеупомянутые потери ледяного щита Гренландии: как писали в 2019 году, в 2010–2018 годах остров навсегда лишался по 286 миллиардов тонн льда ежегодно. Если за точку невозврата приняли 230 миллиардов тонн в год, то выходит, в Гренландии она на самом деле уже пройдена.

Убийца цивилизации. Проснулся погубивший целый народ вулкан в Европе
Убийца цивилизации. Проснулся погубивший целый народ вулкан в Европе
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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