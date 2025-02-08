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Убийца цивилизации. Проснулся погубивший целый народ вулкан в Европе

Исследователь вулканов рассказал Life.ru, что происходящее в окрестностях острова Санторин в Средиземном море очень похоже на подготовку вулкана к крупному извержению.

7 февраля, 21:27
Учёные предупредили об опасности извержения вулкана Санторин. Обложка © «Шедеврум»

Учёные предупредили об опасности извержения вулкана Санторин. Обложка © «Шедеврум»

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра в онлайн-списке последних подземных толчков чуть ли не через каждую строчку мелькает слово «Греция». Так продолжается с 28 января 2025 года. Количество зафиксированных там с тех пор землетрясений исчисляется сотнями. Магнитуда в основном около трёх, но было и до пяти.

Меж тем, как сообщают СМИ, люди сотнями экстренно покидают греческий остров Тира (Санторин), расположенный на востоке Средиземного моря, в 120 километрах к северу от Крита.

— Мне показалось, что ситуация очень тревожная. Санторини — очень серьёзный, большой вулкан. Я увидел сообщения о сейсмических событиях, и это похоже на «рой землетрясений», который предшествует извержению, рассказал Life.ru вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор геологического факультета МГУ Павел Плечов.

Всё это невольно напоминает об эпохальном историческом событии, о котором можно догадаться, если рассмотреть остров Санторин из космоса.

Остров Тира (Санторин). Фото © Wikipedia / Sokoban

Остров Тира (Санторин). Фото © Wikipedia / Sokoban

Дело в том, что остров этот — вулканический. По оценкам, немногим менее двух миллионов лет назад его «насыпало» извержением мощного подводного вулкана. Самое интересное, что изначально остров был округлым — и его даже называли Стронгили, что по-гречески значит «круглый».

Примерно три с половиной тысячи лет назад на нём жили минойцы: представители одной из первых высокоразвитых цивилизаций в Европе. Их так назвали в честь мифического царя Миноса, который, по легенде, был сыном той самой знаменитой похищенной Зевсом Европы.

У этого народа была письменность, законодательство, дворцы, искусно украшенные фрески, а в целом минойцы жили так, как мы представляем себе соотечественников Одиссея на его родном острове Итака: возделывали землю, разводили овец и коз, выжимали оливковое масло, ткали великолепные покрывала, как Пенелопа.

Искусство минойской цивилизации (фреска «Игры с быком») Фото © Wikipedia

Искусство минойской цивилизации (фреска «Игры с быком») Фото © Wikipedia

И всё это погибло примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры. Когда точно, не совсем ясно, а вот что произошло — ясно вполне: «создатель» острова, вулкан Санторин, его же большую часть тогда и уничтожил — после извержения весь центр острова рухнул и погрузился на глубину сотен метров.

Не только над самим островом, но и даже над Критом на несколько дней воцарилась беспросветная тьма. Люди задыхались от сернистого водорода. Пеплом накрыло территорию в 200 тысяч квадратных километров. Урожаи погибли.

Более того, древнюю вулканическую пемзу нашли в 24 километрах от Санторина, на острове Анафи, на высоте 250 метров над уровнем моря — и, по всей видимости, эту пемзу туда принесло гигантской волной цунами. По расчётам, туда она дошла примерно минуты за четыре, не далее чем через полчаса обрушилась на Крит, а потом дошла до берегов Туниса, Сирии, Египта. В летописях древних египтян тех времён сохранились упоминания необъяснимого хаоса из-за воды, которая «пришла с севера».

По мнению учёных, это было не однократное извержение: Санторин, похоже, бушевал около 25 лет подряд. Впоследствии он много раз о себе напоминал. К примеру, «насыпал» островки, которые виднеются над водой в центре зияющей кальдеры. В нашу эру, согласно историческим данным, он извергался 13 раз, из них четыре раза — в XX столетии. В «крайний» раз это было в 1950 году.

Край кальдеры вулкана Санторин. Фото © Wikipedia / Graham McLellan

Край кальдеры вулкана Санторин. Фото © Wikipedia / Graham McLellan

Чего ожидать в случае нового извержения?

— Если верить тем скудным сейсмическим данным, которые я видел, это может быть подводное извержение не на острове, а где-то в стороне, но цунами при этом никто не отменял, цунами может быть. Впритык к кромке этой кальдеры всё застроено очень плотно — и если произойдёт извержение, то, конечно, и остров сильно пострадает, и есть риск для близлежащих островов, там достаточно густонаселённые районы, ближайший — Крит, да и материковая Греция недалеко, объяснил профессор Плечов.

Как подчеркнул вулканолог, больше всего его в этой ситуации удивляет то, что за Санторином не ведётся профессионального наблюдения.

— Обычно, когда такая ситуация возникает, тут же находишь местных вулканологов, которые следят, делают отчёты в реальном времени. Ни одного отчёта по Санторини нет. Я вообще не знаю ни одного вулканолога в Греции, поделился доктор наук.

Он объяснил, что с помощью тщательного целенаправленного сопоставления сейсмических, спутниковых и геологических данных можно спрогнозировать дату извержения вулкана — с точностью вплоть до часа, но этим нужно постоянно заниматься непосредственно на месте.

— Вот так и может получиться, что посреди Средиземного моря извергнется вулкан — и его не предсказали не потому, что не умеем, а потому, что просто некому, заключил профессор геологического факультета МГУ.

«Это был не континент». Геолог назвал место, где затонула Атлантида
«Это был не континент». Геолог назвал место, где затонула Атлантида
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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