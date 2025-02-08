Убийца цивилизации. Проснулся погубивший целый народ вулкан в Европе Исследователь вулканов рассказал Life.ru, что происходящее в окрестностях острова Санторин в Средиземном море очень похоже на подготовку вулкана к крупному извержению. 7 февраля, 21:27 Учёные предупредили об опасности извержения вулкана Санторин. Обложка © «Шедеврум»

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра в онлайн-списке последних подземных толчков чуть ли не через каждую строчку мелькает слово «Греция». Так продолжается с 28 января 2025 года. Количество зафиксированных там с тех пор землетрясений исчисляется сотнями. Магнитуда в основном около трёх, но было и до пяти.

Меж тем, как сообщают СМИ, люди сотнями экстренно покидают греческий остров Тира (Санторин), расположенный на востоке Средиземного моря, в 120 километрах к северу от Крита.

— Мне показалось, что ситуация очень тревожная. Санторини — очень серьёзный, большой вулкан. Я увидел сообщения о сейсмических событиях, и это похоже на «рой землетрясений», который предшествует извержению, — рассказал Life.ru вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор геологического факультета МГУ Павел Плечов.

Всё это невольно напоминает об эпохальном историческом событии, о котором можно догадаться, если рассмотреть остров Санторин из космоса.

Остров Тира (Санторин). Фото © Wikipedia / Sokoban

Дело в том, что остров этот — вулканический. По оценкам, немногим менее двух миллионов лет назад его «насыпало» извержением мощного подводного вулкана. Самое интересное, что изначально остров был округлым — и его даже называли Стронгили, что по-гречески значит «круглый».

Примерно три с половиной тысячи лет назад на нём жили минойцы: представители одной из первых высокоразвитых цивилизаций в Европе. Их так назвали в честь мифического царя Миноса, который, по легенде, был сыном той самой знаменитой похищенной Зевсом Европы.

У этого народа была письменность, законодательство, дворцы, искусно украшенные фрески, а в целом минойцы жили так, как мы представляем себе соотечественников Одиссея на его родном острове Итака: возделывали землю, разводили овец и коз, выжимали оливковое масло, ткали великолепные покрывала, как Пенелопа.

Искусство минойской цивилизации (фреска «Игры с быком») Фото © Wikipedia

И всё это погибло примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры. Когда точно, не совсем ясно, а вот что произошло — ясно вполне: «создатель» острова, вулкан Санторин, его же большую часть тогда и уничтожил — после извержения весь центр острова рухнул и погрузился на глубину сотен метров.

Не только над самим островом, но и даже над Критом на несколько дней воцарилась беспросветная тьма. Люди задыхались от сернистого водорода. Пеплом накрыло территорию в 200 тысяч квадратных километров. Урожаи погибли.

Более того, древнюю вулканическую пемзу нашли в 24 километрах от Санторина, на острове Анафи, на высоте 250 метров над уровнем моря — и, по всей видимости, эту пемзу туда принесло гигантской волной цунами. По расчётам, туда она дошла примерно минуты за четыре, не далее чем через полчаса обрушилась на Крит, а потом дошла до берегов Туниса, Сирии, Египта. В летописях древних египтян тех времён сохранились упоминания необъяснимого хаоса из-за воды, которая «пришла с севера».

По мнению учёных, это было не однократное извержение: Санторин, похоже, бушевал около 25 лет подряд. Впоследствии он много раз о себе напоминал. К примеру, «насыпал» островки, которые виднеются над водой в центре зияющей кальдеры. В нашу эру, согласно историческим данным, он извергался 13 раз, из них четыре раза — в XX столетии. В «крайний» раз это было в 1950 году.

Край кальдеры вулкана Санторин. Фото © Wikipedia / Graham McLellan

Чего ожидать в случае нового извержения?

— Если верить тем скудным сейсмическим данным, которые я видел, это может быть подводное извержение не на острове, а где-то в стороне, но цунами при этом никто не отменял, цунами может быть. Впритык к кромке этой кальдеры всё застроено очень плотно — и если произойдёт извержение, то, конечно, и остров сильно пострадает, и есть риск для близлежащих островов, там достаточно густонаселённые районы, ближайший — Крит, да и материковая Греция недалеко, — объяснил профессор Плечов.

Как подчеркнул вулканолог, больше всего его в этой ситуации удивляет то, что за Санторином не ведётся профессионального наблюдения.

— Обычно, когда такая ситуация возникает, тут же находишь местных вулканологов, которые следят, делают отчёты в реальном времени. Ни одного отчёта по Санторини нет. Я вообще не знаю ни одного вулканолога в Греции, — поделился доктор наук.

Он объяснил, что с помощью тщательного целенаправленного сопоставления сейсмических, спутниковых и геологических данных можно спрогнозировать дату извержения вулкана — с точностью вплоть до часа, но этим нужно постоянно заниматься непосредственно на месте.

— Вот так и может получиться, что посреди Средиземного моря извергнется вулкан — и его не предсказали не потому, что не умеем, а потому, что просто некому, — заключил профессор геологического факультета МГУ.

Авторы Адель Романенкова