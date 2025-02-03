«Это был не континент». Геолог назвал место, где затонула Атлантида По мнению учёного, легендарная земля на самом деле была небольшой и ушла под воду из-за извержения вулкана. 2 февраля, 21:27 Геолог назвал место гибели Атлантиды. Обложка © Freepik

Знаменитая Атлантида, скорее всего, располагалась на востоке Средиземного моря, рассказал Life.ru геолог Станислав Завацки. По его словам, он пришёл к такому выводу по итогам многолетнего изучения геологической истории Земли.

— Это, скорее всего, территория около островов Тира, Андикитира и та часть, которая примыкает к бывшему вулкану Санторин. Сейчас это остров Санторин. Там был огромный вулкан, который в атмосферу на поверхность земли выкинул очень много материала, и в эту кальдеру, в пустоту, которая провалилась вниз, вглубь, ворвалось море, там сейчас Средиземноморье. Скорее всего, в этой части, на этой территории где-то была Атлантида. Это не был континент, это была земля, территория меньше острова Крит, — считает учёный.

Остров Тира (Санторин) в Эгейском море. Фото © NASA

Он отметил, что на самом деле кора нашей планеты за миллиарды лет испытала много разнообразных видоизменений, и есть другие примеры континентов или частей континентов, которые по каким-то причинам погрузились в воду. Например, на западе Индийского океана есть область, которая явно когда-то располагалась гораздо выше, и возможно, даже над уровнем моря.

Как объяснил Станислав Завацки, она оказалась в океане после того, как Антарктида опустилась к Южному полюсу, а Индостанская плита, наоборот, проследовала через всё Южное полушарие на север и «ударилась» о Евразию. Это происходило десятки миллионов лет назад. Кстати, именно от этого столкновения плит, как известно, возникли Гималаи и Тибетское нагорье, и это пример «противоположного» процесса: поднятия коры вверх.

— Гималаи и Эверест когда-то были дном моря. Земля живёт, — подчеркнул геолог.

Гималаи. Фото © Wikipedia / Vyacheslav Argenberg

Стоит напомнить об интересном открытии, о котором новозеландские и австралийские учёные рассказали в 2017 году. Они тщательно изучили обширную часть земной коры под Новой Зеландией и пришли к удивительному выводу: похоже, эта кора не океаническая, а материковая. Это означает, что в глубинах Тихого океана скрывается затонувший континент площадью 4,9 миллиона квадратных километров. Его назвали Зеландией. По сути, выходит, что новозеландские острова — это лишь «верхушка айсберга», которая составляет лишь шесть процентов от общего целого, а остальные 94 процента скрыты на глубине до четырёх километров.

Предполагаемый скрытый континент Зеландия (выделен серым цветом). Фото © The Geological Society of America, Inc.

Исследователи напомнили, что океаническая кора Земли сравнительно тонкая, всего около 7–10 километров, и кора континентальная сильно с ней контрастирует — она в толщину достигает в среднем 30–46 километров. Толщина Зеландии, по оценкам, составляет в основном 10–30 километров, но кое-где и больше 40. То есть она тоньше «типичных» континентов, но всё же слишком внушительна для обыкновенного океанического дна.

Кроме того, в ней прослеживается много богатых кремнием пород, а это ещё один «опознавательный знак» материков: континентальная кора примерно на 60–70 процентов состоит из кремнезёма. Наконец, в размерах Зеландия немногим больше Аравийского полуострова или Индостана, но геологи тем не менее считают её площадь вполне достаточной, чтобы называть её континентом.

Геологи считают, что сотни миллионов лет назад Зеландия была частью суперконтинента Гондвана и составляла пять процентов его общей площади. Отделяться от него она стала в эпоху позднего мела, то есть незадолго до гибели динозавров — массового вымирания, которое началось 66 миллионов лет назад. По словам Станислава Завацки, под водой Зеландия оказалась из-за взаимодействия двух больших литосферных плит.

— В этом месте есть «нырок» Тихоокеанской плиты под Австралийскую, и Тихоокеанская часть земной коры потихонечку эту примыкавшую к Австралии часть плиты тоже втянула вглубь. Она немножко согнула данную часть старого континента и утянула его вглубь, поэтому он сейчас под уровнем моря, — рассказал геолог.

Он также не исключил, что однажды Зеландия может снова начать «выныривать», во всяком случае, такие предположения есть. Но, с его слов, если это и произойдёт, то через многие миллионы лет.

Авторы Адель Романенкова