Сигнал планеты. Учёные подтвердили затопление литосферы под Калифорнией Череда небольших землетрясений под горным хребтом Сьерра-Невада привела геологов к выводу, что часть плиты погружается в мантию. 22 января, 15:03 Учёные встревожены затоплением литосферы под Калифорнией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvetlanaSF

Живописный 750-километровый горный хребет под названием Сьерра-Невада (по-испански «Заснеженные горы») протянулся сравнительно недалеко от западных берегов североамериканского континента, на востоке штата Калифорния. По мнению геологов, он образовался около 150 миллионов лет назад, когда по Земле бродили динозавры, — в юрском периоде.

Неподалёку, вдоль берега, где стоят в том числе Сан-Франциско и Лос-Анджелес, проходит граница двух гигантских литосферных плит — Тихоокеанской и Североамериканской, и в те далёкие времена первая в этом месте как бы заходила под вторую, это называют субдукцией плит. Вдоль линии этого напряжения извергались вулканы, и выброшенное таким образом из недр вещество «насыпало» целую дугу вулканических островов. По мере ухода океанической коры всё глубже под материковую эти острова пододвигались всё ближе, в конце концов столкнулись с континентом и присоединились к нему. «Шрамом» от этого удара и стал горный хребет.

Под ним по сей день продолжают происходить загадочные глубинные процессы, и время от времени это проявляется землетрясениями. К примеру, событие магнитудой до 7,8 в 1872 году связывают с постепенным подъёмом гор Сьерра-Невада. Но самое интересное, что там подозревают ещё одно связанное с этим явление: похоже, самая нижняя часть материковой плиты под хребтом прямо сейчас тонет в земной мантии.

Горный хребет Сьерра-Невада в Калифорнии. Фото © Wikipedia / G. Thomas

Как объясняют геологи, для них принципиально важно в этом разобраться, чтобы до конца понять, как, собственно говоря, вообще сформировалась материковая земная кора как таковая. От океанической она отличается не только тем, что толще, но и более многосложным составом: в ней над тяжёлыми, плотными базальтами лежат сравнительно лёгкие и при этом богатые кислородом породы, за что их прозвали «кислыми». К примеру, больше половины из них — это кремнезём, то есть диоксид кремния. Именно благодаря этой внушительной «окисленной» прослойке континенты и возвышаются над водой.

По мнению учёных, чтобы она образовалась, в земной коре должно было произойти разделение изначально однородного вещества на верхнее лёгкое и нижнее тяжёлое. А тогда, по расчётам, тяжёлое должно стать плотнее лежащей снизу расплавленной магмы и начать понемногу в ней тонуть. Именно это и подозревают под Калифорнией.

Геологи собрали данные с сейсмостанций и обнаружили, что слабые подземные толчки (магнитудой около 2–3) происходят под горным хребтом на глубине примерно 40 километров, а это уже тот уровень, где земная кора местами заканчивается и начинается мантия. Исследователи пришли к выводу, что там нижний тяжёлый слой литосферы очень медленно отсоединяется от верхнего и погружается в магму. Более того, удалось даже составить картину динамики этого процесса: по оценкам, он начался ещё несколько миллионов лет назад и продвигается по направлению с юга на север — под южной частью хребта всё тяжёлое уже давно «утонуло», а теперь постепенно «тонет» в центральной части.

Авторы Адель Романенкова