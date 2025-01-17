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Всё-таки началось. В США сообщили об аномальном явлении в Тихом океане

Температура поверхностных вод у берегов американских континентов начала снижаться, и это предвещает ощутимые климатические изменения.

16 января, 21:33
В США подтвердили прибытие Ла-Ниньи. Фото © Шедеврум

В США подтвердили прибытие Ла-Ниньи. Фото © Шедеврум

В Тихом океане начинается феномен под названием Ла-Нинья, сообщил Центр прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований США. По опубликованным данным, главным предвестником необычного явления стало похолодание поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана.

Напомним, Ла-Нинья — одно из проявлений загадочных периодических изменений в Тихом океане. В нормальной ситуации водные массы с умеренной скоростью перемещаются там вдоль экватора по направлению справа налево, то есть от Южной Америки к Австралии и Индонезии, и это обеспечивает привычный климат прежде всего в Перу и Чили, а также в гораздо более высоких широтах вплоть до Канады.

Ла-Нинья — одно из проявлений загадочных периодических изменений в Тихом океане. Фото © copernicus.eu

Ла-Нинья — одно из проявлений загадочных периодических изменений в Тихом океане. Фото © copernicus.eu

Но каждые несколько лет происходит пока не вполне понятная инверсия: волна начинает двигаться в обратном направлении и несёт с собой в сторону американских континентов тёплые водные и воздушные массы. От этого в латиноамериканских странах начинаются стихийные ливни, а меж тем в некоторых регионах США, наоборот, происходят неожиданные засухи. Это явление назвали Эль-Ниньо, потому что так испаноговорящий мир именует младенца Христа («мальчик»), а феномен чаще всего случается именно под Рождество.

Продолжается такое «неправильное» положение дел около года или даже нескольких лет, потом экваториальный тихоокеанский поток снова разворачивается в «нужную» сторону — справа налево, а аномальная жара и духота на американских берегах заканчиваются: горячий воздух и нагретые поверхностные воды уходят, а из глубин благодаря этому поднимаются воды более прохладные.

А далее через какое-то время это «нормальное» движение вод вдоль тихоокеанского экватора заметно усиливается — и наступает необычное похолодание. Именно эту противоположность Эль-Ниньо назвали Ла-Нинья («девочка»). Как объясняют климатологи, она приносит на север США и в Канаду суровые и снежные зимы, а при этом в южных регионах, напротив, может быть необычно сухо. Кроме того, по наблюдениям учёных, пока над Тихим океаном властвует «девочка», в Атлантике усиливаются ураганы.

Исследователи отметили, что предсказывать тихоокеанское колебание очень сложно, и в данном случае Ла-Нинью ожидали ещё летом 2024 года. По их словам, «симптомом» наступления этого явления считается похолодание поверхности океана на полградуса Цельсия по сравнению со средними значениями — и такая ситуация наступила лишь в декабре.

Климатологи подозревают, что нынешнее аномальное похолодание в океане будет недолгим: продлится примерно до апреля 2025 года. А если закончится уже к марту, то Ла-Нинью даже не «засчитают», то есть не внесут в официальную историю наблюдений. Стоит добавить, что российские климатологи не раз подчёркивали практически полное отсутствие какого-либо влияния этих колебаний в Тихом океане на климат в нашей стране.

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Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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