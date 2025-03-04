Тест: Шурика здесь не будет — слабо отгадать 7 культовых очкариков из кино СССР без единой ошибки?
Практически в каждом фильме СССР можно встретить героя в очках. Самое время поздравить их всех с Международным днём очкарика и вспомнить самых интересных!
Очки уже давно не просто инструмент для коррекции зрения, это важный аксессуар, по которому можно охарактеризовать человека! В советском кинематографе герой в очках — это чаще всего интеллигент, чудак или личность с тонкой душевной организацией. За линзами скрываются то романтичные мечтатели, то гениальные изобретатели, то неуклюжие, но обаятельные простаки. Они могут носить аккуратные костюмы, строгие причёски или, наоборот, иметь слегка небрежный вид. В СССР очкарики становились героями комедий, драм и даже детективов, олицетворяя собой целую эпоху, где ум и доброта ценились выше внешней крутости. Сегодня вам предстоит вспомнить, где вы видели эти персонажи!
Недавно был ещё один масштабный праздник — День кошек! В честь этого события мы подготовили тест, в котором вам предстоит угадать фильмы СССР по кадру с пушистиком на 7/7. А с этим испытанием справится только заядлый сериаломан — нужно узнать, из каких 10 сериалов нулевых эти кадры!
Коллаж © Life.ru. Кадр из фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», «12 стульев», «Старики-разбойники» / Kinopoisk