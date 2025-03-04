Пасха 2025: Когда отмечают главный христианский праздник, в чём его смысл и что нельзя делать Пасха — главный праздник всех христиан, который возник в честь воскрешения Иисуса Христа. Весь церковный мир сосредоточен вокруг этого дня. В чём суть праздника и на какую дату выпадает Пасха 2025, читайте в материале Life.ru. 4 марта, 04:00 Пасха 2025 в России и мире обещает быть светлой и радостной. Обложка © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Пасха — это праздник, важнее которого для христианской церкви нет. Он отмечает самое главное событие для каждого верующего вне зависимости от конфессии. Этим событием является воскрешение Иисуса Христа. Праздник отмечают во всём мире, и Россия — не исключение. В материале расскажем, как будет проходить Пасха 2025, какого числа, каковы традиции праздника и в чём его сакральный смысл.

Пасха 2025 какого числа

Пасха 2025 пройдёт 20 апреля, прямо после весеннего равноденствия. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Пасха в 2025 году пройдёт в воскресенье 20 апреля. По традиции христианской религии дату Пасхи высчитывают так: это первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступило по прошествии весеннего равноденствия. То есть в 2025 году весеннее равноденствие наступает 20 марта. Полнолуние после него будет 13 апреля. А Пасха 2025 — это как раз следующее воскресенье, 20-е число.

В чём суть праздника Пасхи

Суть Пасхи 2025 в праздновании воскрешения Иисуса Христа. Фото © posmotrim.by

Суть праздника Пасхи отражена даже в названии дня недели, в который она проходит. Воскресенье так называется благодаря чудесному воскрешению Иисуса Христа. Как известно, примерно в 33 году нашей эры Иисус Христос с воспитанниками пришёл проповедовать в Иерусалим. Там его учение вызвало недовольство иудейских первосвященников, что задумали заговор с целью уничтожения Христа. При помощи апостола-предателя Иуды у них это получилось, Понтий Пилат умыл руки и приговорил пророка к казни путём распятия. В ужасных муках Сын Божий провёл свои последние дни, а потом, спустя три дня после своей смерти, чудесным образом воскрес и вознёсся на небо.

В христианской традиции распятие Христа — это жертва, которую Господь принёс для того, чтобы искупить все грехи рода людского. До воскрешения Иисуса у людей не было ни единого шанса попасть в рай, но своим подвигом Христос «застолбил» там местечко каждому из нас при условии соблюдения всех положений христианской веры и принятия крещения. Смысл праздника именно в этом: Пасха в 2025 году, как и каждый год на протяжении двух тысячелетий, будет свидетельствовать о том, что Бог наконец простил нас за первородный грех, пожертвовав ради этого своим собственным сыном.

Традиции праздника Пасхи

По традиции на Пасху 2025 нужно поздравлять друг друга с воскрешением Иисуса. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Пасха — это самый праздник для христианской религии, поэтому в мире возникло множество традиций, связанных с этим днём. Многие из них признаются любой ветвью христианства, так как возникли задолго до разделения церквей. Так, празднование Пасхи обязательно начинается с ночной службы. Все христиане без исключения красят на главный праздник яйца. Православные в этот день приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» — в ответ говорят: «Воистину воскресе!» — устраивают семейные застолья, пекут куличи и дарят друг другу крашеные яйца.

Символы праздника Пасхи

У православной Пасхи в 2025 году много символов. Кролик не в их числе. Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

За тысячелетия существования праздника Пасха стала ассоциироваться со множеством обычаев и традиций. У праздника появились яркие, уникальные символы. Например, в католичестве символом праздника стал кролик, потому что раньше европейцы считали, что кролики размножаются почкованием и высиживают яйца, этим объяснялась их плодовитость. Но у нас, в России, символы Пасхи — это пасхальные яйца, красный цвет, крест, кулич, агнец и творожная пасха. Расскажем о них подробнее.

Пасхальные яйца

Пасхальные яйца — самая древня традиция праздника. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Пасхальные яйца — один из важнейших символов праздника Пасхи. Христиане красят яйца и дарят их друг другу. Этот обычай возник сразу же после воскрешения Иисуса Христа: тогда его ученица Мария Магдалина пешком от самого Иерусалима пришла в Рим к императору Тиберию, чтобы поведать ему благую весть о том, что произошло с Иисусом. Для того чтобы её пустили ко двору, Мария принесла подношение — простое куриное яйцо. Император не поверил Магдалине и выразил свою «ноту недоверия» в приличествующей времени витиеватой манере. Он сказал, что воскрешение из мёртвых так же невозможно, как то, что яйцо Марии сию же минуту станет красным. Тем не менее яйцо тут же сменило свой цвет на багровый. Именно поэтому христиане на Пасху красят яйца, а в традиции Русской православной церкви цвет даже остался таким же, как в первом веке нашей эры, — ярко-алым.

Пасхальный кулич

Пасхальный кулич — самое важное блюдо православной Пасхи. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Пасхальный кулич — изобретение Русской православной церкви. Это главное угощение на пасхальном столе. Происхождение у кулича «неблагонадёжное»: в составе слова есть корень «коло», что значит «солнце», а само кушанье было на столе ещё у древних славян-язычников — так они отмечали весеннее солнцестояние. Но апостолы после воскрешения угощали Иисуса Христа свежим хлебом. Поэтому в православии он стал символом главного события года — Пасхи. Кулич печётся из особой муки с добавлением цукатов, изюма, мёда и мака. Пасха в 2025 году, как и тысячелетиями ранее, невозможна без кулича.

Творожная пасха

Творожная пасха символизирует Гроб Господень и Царствие Небесное. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Творожная пасха обязательно должна быть на каждом столе в праздник Пасхи 2025. Это один из самых главных символов праздника. Белая сладкая творожная масса в виде пирамиды означает одновременно и Гроб Господень, и само Царствие Небесное. В России творожные пасхи делали при помощи форм-пасочниц, изготовленных из липы.

Пасхальный агнец

Пасхальный агнец пришёл к нам из иудаизма. Во времена Ветхого завета ягнёнок был жертвой, которую приносили Богу на праздник Песах. В Новозаветные времена в роли этого агнца выступил Иисус Христос. Именно поэтому ягнёнок — метафора Сына Божьего, а также любого праведника в христианстве. На Пасху в 2025 году, в принципе, можно позволить себе ягнёнка, но помните: это не русская традиция.

Красный цвет

Красный цвет — ещё один мощный символ Пасхи. Красный — цвет крови, новой жизни, неукротимой энергии. А ещё яйцо Марии Магдалины, первый пасхальный подарок, тоже было красным. В русской православной традиции яйца красят в красный, а для получения цвета используют натуральные красители: шёлк или луковую шелуху. Попробуйте использовать эти «бабушкины» способы окраски на Пасху в 2025 году.

Пост перед Пасхой

Перед Пасхой православные христиане погружаются в Великий пост. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Перед Пасхой все православные христиане подвергают себя известной практике умерщвления плоти для мирян — Великому посту. Великий пост начинается сразу после масленицы (хотя по церковным правилам Масленица — это его первая часть). Во время поста верующим нельзя есть «скоромное», то есть любые продукты животного происхождения: мясо, рыбу, яйца, молоко, сыры, творог и так далее. Под запретом оказывается и растительное масло, которое Русская православная церковь называет елеем. Но 20 апреля, на Пасху в 2025 году, Великий пост кончится внезапно и скоропостижно.

Что можно и чего нельзя делать в Пасху

На Пасху 2025 можно будет радоваться, но нельзя будет грустить. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Пасха — главный православный праздник, поэтому он чётко регламентирован церковным сводом правил. Есть вещи, которые на Пасху можно делать, но есть и строгие запреты. Расскажем, что церковь разрешает в этот праздник. Делать добрые дела и помогать нищим.

Ходить в гости друг к другу.

Радоваться воскрешению Иисуса Христа.

Приглашать к себе гостей и угощать их.

А чтобы не навлечь на себя беду, на Пасху в 2025 году стоит воздержаться от некоторых действий. Вот что Русская православная церковь не рекомендует делать на праздник: Нельзя ругаться матом, грустить, ссориться и драться.

Нельзя обсуждать людей за спиной и распространять сплетни.

Нельзя отказываться от поздравлений с Пасхой.

Нельзя напиваться до безумия.

Нельзя убираться в доме или заниматься тяжёлым трудом. Исключение — профессии, без которых общество не может существовать.

Приметы и поверья на Пасху 2025

Наши предки создали множество примет и поверий на Пасху. Фото © Life.ru

За время существования главного христианского праздника наш народ успел создать множество пасхальных примет и поверий. Мудрость предков сопровождает нас и во время Пасхи в 2025 году. Вот некоторые поверья: Чем сытнее будет кулич — тем изобильнее будет год.

Морозная Пасха — будет тёплое и долгое лето.

Деньги надо брать левой рукой, отдавать — правой.

Нельзя выносить мусор из дома — иначе лишитесь достатка.

Проснулись на Пасху рано утром — весь год будет успех и удача.

Пасха в других конфессиях

Пасху празднуют не только в православии, но и в других христианских церквях. А в иудаизме своя атмосфера: евреи празднуют Песах. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Пасха — не только православный праздник. Прежде всего воскрешение Христа отмечают во всех христианских церквях в мире. Но своя Пасха есть и в иудаизме. Она называется Песах и означает совсем другое. Расскажем подробнее о традициях праздника в разных конфессиях.

Католическая Пасха

Главный символ католической Пасхи — пасхальный кролик. Католики празднуют её в 2025 году тоже 20 апреля. Западные христиане не соблюдают строгий пост перед праздником воскрешения Иисуса, им весь месяц можно есть молочные продукты, яйца и рыбу. А на саму Пасху принято дарить детям шоколадные яйца: считается, что их приносит кролик. На пасхальном столе у католиков обычно фруктовый торт и булочки с корицей. Но в России они предпочитают православные угощения.

Протестантская Пасха

Протестанты тоже празднуют Пасху в 2025 году 20 апреля. Эта Церковь поделена на большое количество течений, так что единого канона праздника у них нет. Евангелисты и лютеране заимствуют традиции у католиков, а баптисты празднуют Пасху так, как принято в стране проживания. Протестанты молятся своими словами — это отличает их от большинства конфессий.

Армянская Пасха

Спустя каких-то 200 лет после распятия Иисуса Христа, в 301 году нашей эры, армянский царь Трдат III принял решение о крещении своей страны. Это было первое в истории государство, которое приняло новую веру. Римская империя присоединилась к армянам только через полвека. В Армении Пасху называют Сурб Затик, что происходит от фразы «свобода от грехов». Во время Пасхи армяне говорят друг другу: «Христос воскрес из мёртвых!» — а отвечают: «Благословенно Воскресение Христово!» Помимо пасхальных яиц, окрашенных в бордовый, на столе у армян на Пасху можно заметить сладкий плов с изюмом, рыбу и особый сладкий пирог под названием «гата».

Еврейская Пасха

Еврейская Пасха совсем не похожа на христианскую. Если в христианстве верующие отмечают воскрешение Иисуса Христа, то в иудаизме праздник символизирует освобождение евреев из египетского рабства. У них даже названия разные: для иудеев праздник называется Песах. Слово «Пасха» произошло от этого названия, но сейчас их пути разошлись. Традиции Песаха и Пасхи в целом схожи, но у иудеев всё гораздо чётче структурировано. Песах начинается с 14-го на 15-е число месяца Нисана, первого ветхозаветного месяца. Самое знаменитое правило Песаха — отказ от дрожжевого хлеба, который называется в праздничный период «хамец». Вместо него нужно есть бездрожжевой хлеб, знаменитую мацу, так как по легенде именно таким хлебом питались евреи во время Исхода из Египта. Центральное событие Песаха — пасхальный седер, очень ритуализированное вечернее застолье.

В 2025 году Светлая Пасха пройдёт 20 апреля. В этот день у каждого православного на столе должны быть крашенные в красный цвет яйца, пасхальный кулич и творожная пасха. Все эти блюда символизируют важные детали в истории воскрешения Иисуса Христа. Самые древние традиции празднования христианской Пасхи встречаются в Армении, а до Пасхи у иудеев существовал праздник Песах, который они отмечают до сих пор. А насчёт Великого поста Life.ru может сказать одно: это не диета.

Авторы Любовь Свободная