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Регион
22 февраля, 14:05

Это не диета: В РПЦ раскрыли главный смысл Великого поста

Иерей Алексей Плохов призвал не воспринимать Великий пост как диету

Председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов призвал не воспринимать Великий пост, который пройдёт с 3 марта по 19 апреля, как диету. По его словам, данное время нужно отвести для «подчинения плоти духу».

«Это пора, когда мы больше уделяем времени молитве, Священному Писанию и делам милосердия. А ещё очень важно, чтобы, когда вы становились праведниками, ваши близкие не стали из-за вас мучениками», — подчеркнул священник в интервью РИА «ФедералПресс».

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Он также отметил, что главный смысл Великого поста заключается в подготовке к празднованию Христова Воскресения или Пасхи. Иерей уверен, что даже во время Масленицы стоит настраиваться на духовную работу, «а не быть ещё более разнузданными в самом начале Великого поста».

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Ранее россиянам рассказали, что делать в каждый день Масленичной недели. Напомним, праздничные гуляния в 2025 году начинается 24 февраля, в понедельник, а заканчиваются 2 марта, в воскресенье. Также православным объяснили, что нужно обязательно сделать в Мясопустную родительскую субботу 22 февраля.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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