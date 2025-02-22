Это не диета: В РПЦ раскрыли главный смысл Великого поста

Председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов призвал не воспринимать Великий пост, который пройдёт с 3 марта по 19 апреля, как диету. По его словам, данное время нужно отвести для «подчинения плоти духу».

«Это пора, когда мы больше уделяем времени молитве, Священному Писанию и делам милосердия. А ещё очень важно, чтобы, когда вы становились праведниками, ваши близкие не стали из-за вас мучениками», — подчеркнул священник в интервью РИА «ФедералПресс».

Он также отметил, что главный смысл Великого поста заключается в подготовке к празднованию Христова Воскресения или Пасхи. Иерей уверен, что даже во время Масленицы стоит настраиваться на духовную работу, «а не быть ещё более разнузданными в самом начале Великого поста».