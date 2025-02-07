Все родительские субботы в 2025 году: Когда поминать усопших, традиции и важные правила

Родительские субботы — это особые дни, когда православные вспоминают своих ушедших родных. Люди приходят в храмы, заказывают службы, молятся, посещают кладбища и накрывают поминальные столы. Эти традиции передаются из поколения в поколение, но далеко не все знают, почему эти дни так важны, что принято делать, а от чего лучше воздержаться. Разбираемся, когда поминать усопших в 2025 году и как соблюсти традиции без лишнего формализма.

Вселенская мясопустная родительская суббота 22 февраля

Когда поминать усопших в 2025 году: полный календарь. Фото © ТАСС / Антон Денисов

Первая в году родительская суббота выпадает на 22 февраля. Её история уходит в V век, когда христиане начали собираться в храмах и на кладбищах для молитв за ушедших. Этот день предшествует Масленице, и название его связано с тем, что после Родительской субботы 22 февраля начинается последняя неделя перед Великим постом, во время которой ещё можно есть молочные продукты, но мясо уже под запретом.

Вечером 21 февраля в храмах читают особые молитвы. Утром в Родительскую субботу 22 февраля проходит Божественная литургия, после которой служится панихида. Верующие приносят поминальные записки и ставят свечи за упокой. Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома. Традиционно в этот день также посещают кладбище и наводят порядок на могилах.

Мартовские родительские субботы Великого поста

Что можно и нельзя делать в родительские субботы в марте 2025 года. Фото © Life.ru.

Во время Великого поста нет обычных литургий по будням, поэтому три родительские субботы дают возможность верующим помянуть близких в церкви. В 2025 году они приходятся на 15, 22 и 29 марта. Эти дни посвящены памяти всех усопших, но особый акцент делается на поминовении родителей. В церквях служат заупокойные литургии и панихиды. На кладбище в мартовские Родительские субботы не принято оставлять еду или алкоголь — главное в этот день не внешние ритуалы, а искренность молитвы.

Родительская суббота 29 апреля: Радоница

Родительская суббота — Радоница: дата и традиции. Фото © Life.ru.

Это особая родительская суббота, которая, в отличие от остальных родительских суббот, выпадает на вторник. Радоница отмечается на девятый день после Пасхи, и её название связано со словом «радость». Это не день скорби, а праздник памяти, когда живые делятся с усопшими пасхальной радостью.

В 2025 году Радоница будет 29 апреля. В храмах служатся литургии и панихиды, после чего верующие отправляются на кладбища. Церковь не одобряет привычку оставлять на могилах еду и напитки, но традиция всё равно жива. Главное — помнить, что Радоница не для того, чтобы «помянуть» на кладбище с бутылкой, а чтобы помолиться за души родных и привести могилы в порядок.

Троицкая родительская суббота 7 июня

Троицкая родительская суббота 7 июня считается одной из самых значимых. Её отмечают перед праздником Троицы, который в 2025 году выпадает на 8 июня. В этот день вспоминают всех умерших, включая тех, о ком некому помолиться. Верующие приносят в храм записки с именами усопших, ставят свечи и молятся. После службы в Родительскую субботу 7 июня идут на кладбища, украшают могилы зелёными ветками — символом обновления жизни. Это древний обычай, связанный с тем, что Троица приходится на конец весны, когда природа расцветает.

Дмитриевская родительская суббота 1 ноября

Дмитриевская родительская суббота 2025: как правильно помянуть усопших. Фото © Life.ru.

Эта родительская суббота появилась в XIV веке. Её учредил Дмитрий Донской после победы на Куликовом поле, чтобы помянуть павших воинов. Со временем её смысл расширился, и теперь это день памяти всех ушедших близких. Вечером 31 октября в храмах читают заупокойные молитвы, а утром 1 ноября совершают панихиды. В эту родительскую субботу принято помогать тем, кто в беде: раздавать милостыню, приносить в храмы пожертвования. Считается, что это лучший способ почтить память ушедших.