Православные праздники в феврале 2025 года: календарь с постами Церковный календарь на февраль 2025 года с расписанием всех православных праздников и постов по дням на месяц от Life.ru 30 января, 20:10 В феврале православные отмечают несколько важных праздников и готовятся к Великому посту. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум», © Shutterstock / FOTODOM / Kazakova Yana

Важные церковные праздники, которые отмечают в феврале 2025 года

Последний месяц зимы открывает новый лист церковного календаря. Церковные праздники в феврале 2025 года включают одно из самых важных торжеств в православии — Сретение Господне, двунадесятый (один из двенадцати главных) непереходящий праздник, посвящённый встрече человека с Богом.

Среди главных православных праздников в России — День памяти святой блаженной Ксении, почитание Иверской иконы Божией Матери, а также Вселенская (Мясопустная) родительская суббота.

День памяти святой блаженной Ксении 6 февраля

Икона блаженной Ксении. Фото © Wikipedia / Иконописная мастерская «Елеон». Блаж. Ксения Петербургская

Ксения Блаженная — одна из великих святых, тесно связанная с Петербургом, но почитаемая по всей России. Она была женой солдата Семёновского полка, а после его смерти посвятила жизнь молитвам о его загробной участи и помощи людям.

Ксения вела жизнь юродивой, помогая всем, кто встречался на её пути, и участвовала в строительстве храма на Смоленском кладбище, тайно ночами перенося кирпичи на колокольню. После её смерти могила стала местом паломничества, где люди просили помощи.

Даже в советские времена, несмотря на гонения, к часовне на её могиле продолжали приходить верующие. Позже Ксения была канонизирована.

Блаженные, как поясняют священники, это люди, которые через внешнее безумие и глубокую веру оказывают положительное влияние на окружающих.

Сретение Господне 15 февраля

Икона «Сретение Господне». Фото © Wikipedia / Дуччо ди Буонинсенья

Сретение Господне — один из двунадесятых праздников, входящих в число 12 важнейших церковных торжеств после Пасхи. Его отмечают 15 февраля. Этот праздник связан с событием, когда новорождённого Христа принесли в Иерусалимский храм, чтобы за него принести жертву — двух голубиных птенцов. Этот обряд символизировал посвящение Богу — подобно современному крещению.

В этот день также вспоминают старца Симеона, который встретил младенца Иисуса в храме. Ему было предсказано, что он не умрёт, пока не увидит Спасителя. Взяв Христа на руки, Симеон произнёс: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко», после чего скончался. Старец, участвовавший в переводе Священного Писания с еврейского на греческий язык, прожил долгую жизнь и стал свидетелем исполнения древних пророчеств.

Иверская икона Божией Матери, 25 февраля

Иверская икона Божией Матери. Фото © Wikipedia / St.Apostle Luke

Иверская икона Божией Матери — один из самых известных и почитаемых образов Богородицы. По преданию, икона хранилась у благочестивой вдовы близ города Никеи во времена императора Феофила. Когда к ней ворвались иконоборцы, один из них ударил копьём в образ — и из раны потекла кровь. След от этого удара, как верят, до сих пор виден на иконе в области щеки Богоматери.

Православные праздники в феврале 2025 года

Православные праздники в феврале 2025 года. Инфографика © Life.ru

1 февраля: День памяти преподобного Макария Великого, известного также как Макарий Египетский;

2 февраля: День памяти преподобного Евфимия Великого;

3 февраля: День иконы Божией Матери Ктиторской и Ватопедской иконы Божией Матери;

4 февраля: День памяти апостола от 70 Тимофея;

5 февраля: День памяти священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела;

6 февраля: День памяти святой блаженной Ксении Петербургской;

7 февраля: День иконы Божией Матери «Утоли моя печали»;

8 февраля: День перенесения мощей преподобного Феодора Студита;

9 февраля: День перенесение мощей архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста;

10 февраля: День Тотемской-Суморинской иконы Божией Матери;

11 февраля: День памяти преподобного Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского;

12 февраля: Трехсвятие;

13 февраля: День памяти святителя Никиты Новгородского;

14 февраля: День памяти мученика Трифона;

15 февраля: Сретение Господне;

16 февраля: День памяти Анны-пророчицы и Симеона-богоприимца;

17 февраля: День памяти Николая-исповедника;

18 февраля: День Дивногорской (Сицилийской) иконы Божией Матери;

19 февраля: День памяти епископа Вукола;

20 февраля: День памяти 1003 мучеников Никомидийских;

21 февраля: День памяти великомученика Феодора Стратилата;

22 февраля: День памяти преподобного Панкратия Печерского;

23 февраля: День иконы Божией Матери «Огневидная»;

24 февраля: День памяти святителя Власия Севастийского;

25 февраля: День Иверской иконы Божией Матери;

26 февраля: День памяти преподобного Мартиниана Кесарийского;

27 февраля: День памяти святого равноапостольного Кирилла;

28 февраля: День Виленской иконы Божией Матери.

Посты в феврале

Посты в феврале 2025 года. Инфографика © Life.ru

В последнем зимнем месяце православные верующие готовятся к самому строгому в году Великому посту. Его предваряет Сырная (Мясопустная) неделя, или Масленица. В Масленицу нельзя употреблять мясо, разрешено есть молочные продукты, яйца и рыбу, отметил священник.

В 2025 году Сырная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта.

Неделя с 10-го по 16 февраля 2025 года в православном календаре носит название Неделя мытаря и фарисея и является сплошной. В этот период постных дней нет.

Традиционно постными для православных остаются среда и пятница, кроме тех дней, что выпадают на сплошную неделю. В феврале 2025 года это 5, 7, 19 и 21 февраля.

Дни поминовения усопших в феврале

Вселенская (Мясопустная) родительская суббота в 2025 году выпадает на 22 февраля. В этот день православные верующие вспоминают ушедших родных и близких. Однако «вселенской» эта суббота называется потому, что именно в этот день можно помолиться вообще обо всех умерших христианах.

Авторы Андрей Соколов