Лунный календарь на февраль 2025: Когда какие будут фазы Луны и на какое число назначить стрижку Лунный календарь на февраль 2025: когда новолуние и полнолуние? Благоприятные и опасные дни месяца: когда лучше стричься, заводить новые знакомства, когда делать операции? Всё о Луне на февраль 2025 — в материале Life.ru. 3 февраля, 04:00 Лунный календарь на февраль 2025: когда полнолуние и когда будет новолуние? Обложка © Freepik / lookstudio, © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Лунный календарь поможет наконец-то определиться с днём стрижки, но его миссия гораздо важнее. Фазы Луны могут влиять как на приливы и отливы, так и на работу компьютеров и самочувствие людей. Чем старше мы становимся, тем больше ощущаем на себе влияние небесных тел, например, для нас начинают представлять опасность вспышки на Солнце и магнитные бури. Во Вселенной всё взаимосвязано. Поэтому неудивительно, что в определённые дни лунного цикла кому-то из нас может стать плохо, а фаза Луны напрямую влияет на то, насколько успешной будет медицинская операция. В общем, знать всё о лунном календаре на февраль — это очень важно. Рассказываем в материале, какие дни февраля 2025 года будут благоприятными, а в какие лучше лишний раз посидеть дома.

Лунный календарь на февраль 2025: фазы Луны

Лунный календарь на февраль 2025: перечисляем фазы Луны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Фазы Луны — важная часть лунного цикла. Они напрямую влияют не только на природу, но и на «благополучие» ваших походов к парикмахеру, поэтому так важен, например, лунный календарь стрижек. В феврале 2025 фазы Луны будут распределены так: растущая фаза — с 1-го по 11-е число, полнолуние — 12 февраля, с 13-го по 27 февраля свет на спутнике Земли убывает, а 28-го числа ждём новолуние. Обратите внимание: полнолуние будет в знаке зодиака Лев, а новая луна — в знаке зодиака Рыбы.

Благоприятные дни в феврале 2025 года по лунному календарю

Какие дни будут благоприятны по лунному календарю на февраль 2025 года? Узнайте в материале Life.ru. Фото © Freepik / lookstudio

Лунный календарь на февраль 2025 запланировал нам три однозначно благоприятных дня. Это 4, 19 и 20-е числа месяца. Четвёртого числа светило будет в созвездиях Овна и Тельца, а 19-го и 20-го — в знаке зодиака Скорпион, а потом и в знаке Стрельца. Также благоприятными днями по лунному календарю окажутся 15, 18, 25 и 26 февраля.

Благоприятные дела для новолуния 28 февраля

Новолуние — время отдыха. В лунном календаре на февраль оно случится 28-го числа. Фото © Freepik

Во время новолуния мы обычно отмечаем упадок сил, кроме того, в данную фазу Луны возможна небольшая эмоциональная нестабильность. Если посреди месяца вы стали часто злиться и раздражаться, а может быть, и вовсе разрыдались, можете валить всё на новолуние.

Учитывая, что в период, когда Луны на небе нет, вы можете чувствовать себя особенно обессиленными, представляем список благоприятных дел для этого периода: составление планов и стратегий;

активный отдых и лечебная гимнастика;

медитация и духовные практики;

прогулки на свежем воздухе, скандинавская ходьба;

раздумья о своих настоящих желаниях и стремлениях.

Обратите внимание на то, что у новолуния — спокойная, рассудительная энергетика. Хотя в этот день благоприятно заниматься спортом, тяжёлый физический труд нужно отложить на потом, равно как и запланированные операции.

Благоприятные дела для полнолуния 12 февраля

Полнолуние — это новолуние наоборот. Если в новую фазу Луны мы наблюдаем отсутствие на небе светила, то этот день мы видим спутник Земли во всей своей красе. Именно в эту ночь активизировалась нечисть, превращались в волков оборотни. В наше время мы просто попробуем предоставить список благоприятных для полнолуния дел. Вот он: вносить разнообразие в свою жизнь;

заводить новые знакомства, социализироваться;

отдавать деньги, взятые в долг;

завершать начатые ранее дела;

планировать траты на будущий месяц;

заниматься практиками для похудения, например садиться на диету.

Лунный календарь на февраль 2025 умеет удивлять. Полнолуние — всегда тяжёлый период, поэтому его нужно посвятить отдыху и приятным занятиям, восстанавливающим силы. Скоро начинается убывающая фаза Луны, а значит, энергия будет на нуле через какую-то неделю. Но удостоверьтесь, что не принимаете в полнолуние никаких важных решений: это опасно.

Неблагоприятные дни февраля 2025 года по лунному календарю

Какие дни будут неблагоприятны или опасны по лунному календарю на февраль 2025 года, узнайте в материале Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SpeedKingz

Лунный календарь на февраль 2025 года также «порадует» нас и неблагоприятными днями. Ими станут 5, 12 и 28-е числа. 5-е число несёт в себе негативную энергетику, это своеобразное «похмелье» после радостного 4-го. На 12 февраля назначено полнолуние, а на 28-е — новолуние. Эти фазы Луны необязательно означают, что день будет неблагоприятный или опасный, но на данный момент так совпало. Опасными будут также следующие дни: 2, 17 и 24 февраля. Не назначайте на них операции или косметологические процедуры, особенно инвазивные. В особенности следите за собой и родственниками-мужчинами 23 февраля: чем более необузданно вы повеселитесь в этот день, тем более катастрофическим будет ваше 24-е число.

Неблагоприятные дела для новолуния 28 февраля

Новолуние в феврале 2025 года не только разрешает разные действия. Есть дела, которые в данную фазу Луны просто опасно выполнять. Так как светило на небе буквально отсутствует, а ваша энергия на нуле, прислушайтесь к советам лунного календаря на февраль и постарайтесь избегать этого списка дел. Вот что нельзя делать в новолуние: убираться, наводить порядок;

заниматься мелким и крупным ремонтом;

назначать операции и косметические процедуры;

думать о прошлом и анализировать свои поступки оттуда;

начинать новые дела;

делать крупные покупки.

Благоприятные в новолуние 28 февраля дела мы уже упоминали ранее, но нелишним будет напомнить, что в этот день лёгкая гимнастика для позвоночника не помешает ни старым, ни молодым. Вне зависимости от того, как вы реагируете на фазы Луны, дайте шанс спорту, впустите его в свою жизнь — и ваше тело скажет вам спасибо.

Неблагоприятные дела для полнолуния 12 февраля

Полнолуние — время тёмной магии, сумасшествия животных и людей. В лунном календаре на февраль 2025 оно будет 12-го числа. Фото © Freepik

Полнолуние в феврале — время волшебства. Эта фаза Луны издревле пробуждает разные магические силы, животные в эту ночь воют особенно активно, а люди сходят с ума с особым рвением. Света ночью в этот период слишком много, вас может переполнять энергия. Тем не менее некоторые дела на полнолуние лучше не делать. Вот какие: начинать новые дела или проекты по работе;

вступать в конфликты, оскорблять людей, ссориться;

принимать на грудь;

брать деньги в долг;

заниматься изнурительным физическим трудом;

покупать недвижимость.

В остальном проведите этот день как обычно. Полнолуние в феврале не запрещает заниматься домашними делами или посвящать себя лёгкой оздоровительной гимнастике. Вы можете почитать книгу, сходить в кино, пересмотреть старые записи на плёночную камеру, угостить себя чем-то вкусным. Проведите полнолуние 12 февраля так, как вы бы хотели проводить каждый день, порадуйте себя.

Благоприятные дни для стрижки на февраль 2025

Лунный календарь стрижек поможет вам не только определиться с выбором, но и сохранить шевелюру. Фото © Freepik / prostooleh

Лунный календарь стрижек — это список дней месяца, которые с точки зрения фаз Луны и её расположения благоприятны для походов к парикмахеру. От того, в каком периоде своего цикла находится спутник Земли, зависит, понравится ли вам стрижка, как она будет отрастать и насколько быстро ваша шевелюра восстановится, если цирюльник допустит ошибку. К слову, фазы Луны влияют не только на рост волос, но и на рост растений: садоводы давно знают, что томаты и огурцы в феврале лучше сажать 1, 2, 4, 9, 10 и 11-го. То есть по возможности на растущую Луну. Естественно, дома или в тёплой теплице. Расскажем, что лунный календарь на февраль 2025 приготовил нам в отношении стрижек.

В феврале 2025 года благоприятными для посещения парикмахера днями станут 4, 8, 11 и 12 февраля. Смело идите в салон красоты и воплощайте ваши самые отважные задумки: даже окрашивание в фиолетовый пройдёт по плану, если назначить его на любое из этих четырёх чисел месяца. Даже близко не подходите к парикмахерской 21, 27 и 28 февраля: лунный календарь стрижек — это не шутка.

Благоприятными в феврале 2025 года станут 4, 19 и 20-е числа. Для стрижек лучше всего подходят 4, 8, 11 и 12 февраля. Теперь вы в подробностях знаете, на какие числа месяца выпадают фазы Луны, а значит, можете смело планировать как стрижки, так и косметологию. Помните, что на новолуние нельзя убираться, а на полнолуние — брать деньги в долг. Ранее Life.ru публиковал лунный календарь на весь 2025 год.

Авторы Любовь Свободная