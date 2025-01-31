Что ждёт мир и к чему готовиться России в феврале 2025 года в гороскопе Тамары Глобы Февраль 2025 года принесёт миру неожиданные перемены и технологические прорывы. Life.ru рассказывает, как знак зодиака Водолей, под которым пройдёт третий месяц зимы, влияет на общество и события в мире. 31 января, 12:37 Гороскоп Тамары Глобы на февраль 2025 года для России и мира. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock / FOTODOM / Mio Buono

Февраль — это месяц Водолея, знака зодиака, которым управляют две дальние планеты: Сатурн и Уран. С одной стороны, Сатурн даёт концентрацию, структурность, философский склад ума, но также накладывает ограничения. С другой стороны — Уран привносит стремление к свободе, нестандартному и новому. Эти противоречия определяют характер Водолея и его влияние на события в этом месяце, делится Тамара Глоба в новом гороскопе на февраль 2025 года для всех знаков зодиака. Что ждёт мир и к чему готовиться России?

Месяц свободы и желания перемен

Чего ждать от февраля 2025 года: прогноз для всех знаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

Водолей обладает уникальной способностью видеть будущее и находить перспективы там, где другие их не замечают. Это знак зодиака, который стремится к объединению с окружающими, дружбе с миром, но при этом ценит свою независимость. В нём одновременно присутствует стремление к обязательствам (влияние Сатурна) и жажда свободы (влияние Урана), что создаёт внутренние противоречия. Влияние этих планет, со слов астролога Тамары Глобы, делает Водолея непредсказуемым: он может быть привязан к дому, семье, работе, но в любой момент способен оставить всё ради ощущения свободы. Водолеи живут на грани между прошлым и будущим, между истиной и поиском новых знаний, между стабильностью и революцией.

Февраль 2025 года: как встанут планеты и чего от них ждать

Именно в феврале 2025 года случится большой парад планет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Плутон, находящийся в Водолее, усиливает скрытую силу знака, которая может проявиться в неожиданный момент. Он также влияет на пассионарность и общественные процессы, подталкивая мир к масштабным переменам. В то же время Солнце в изгнании в этом знаке зодиака делает Водолеев менее заметными в обществе, но их идеи оказывают мощное влияние на происходящее.

Что ждёт Россию в феврале 2025 года

Тамара Глоба предсказала попытки навести глобальный порядок в феврале 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Февраль 2025 года будет насыщен переменами в различных сферах: в науке, культуре, финансах и политике. Возможны важные открытия и технологические прорывы, которые зададут вектор развития на десятилетия вперёд. Также ожидаются новые союзы и объединения, способные изменить глобальный порядок.

Какие изменения будут происходить в мире в феврале 2025 года

Перестройка, смена устоев и финансовые колебания: гороскоп на февраль 2025 года в мире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Плутон в Водолее активизирует стремление людей к независимости и новым знаниям. Это может привести к социальным потрясениям, изменению политического курса и даже революционным событиям. В то же время будут формироваться новые союзы и организации, которые окажут влияние на будущее общества. Технологические достижения февраля 2025 года могут затронуть не только сферу науки, но и финансы, культуру и даже военные процессы. Мир будет перестраиваться, создавая новые структуры, в то время как старые альянсы и системы начнут рушиться.

Опасные и важные дни февраля

Астрологический прогноз на февраль 2025 года: когда будут самые опасные даты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Астрологи выделяют несколько дат, которые потребуют особого внимания: Вечер 2-го, 3-го, вечер 5, 6, 7-го (первая половина дня), 22-е, 25-е (вторая половина дня), с вечера 26-го на утро 27-го, 28-е (вторая половина дня).

Февраль станет месяцем неожиданных изменений, формирования новых направлений и поиска свободы. Это период, когда идеи Водолея — новаторство, независимость, стремление к прогрессу — проявятся особенно ярко. Месяц подойдёт для тех, кто готов к переменам и способен использовать нестабильность в свою пользу. Февраль 2025 года — время открытий, неожиданных союзов и стремления к будущему, которое несётся вперёд, подобно табуну лошадей, сметая устаревшие порядки и создавая новые возможности.

Авторы Сергей Трофимов