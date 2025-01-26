Земля, огонь, вода и воздух: Как определить свою форму ладони и что она озачает

Итак, мы выяснили, что принадлежность к определённому знаку зодиака можно выяснить не только по дате рождения, но и по форме ладони. Существует несколько типов: земля, огонь, вода и воздух. То, к какому типу принадлежит обладатель руки, можно понять по ширине ладони и длине пальцев. Сейчас подробнее расскажем, как должен выглядеть каждый тип, с какими знаками зодиака он ассоциируется и что говорит о вашем характере.

Тип ладони «Земля»

На земной тип ладони указывают широкая ладонь и короткие пальцы. Фото © Шедеврум

Земной тип ладони отличается широкой ладонью и короткими, часто тоже слегка широкими пальцами. Такие ладони характерны для знаков зодиака тригона Земли: это Телец, Дева и Козерог. Если у вас земной тип ладони, есть замечательные новости: люди с такими руками просто притягивают к себе деньги. Из них получаются замечательные предприниматели, они получают зарплату в целом выше рынка и без проблем пробивают любые потолки. Не в последнюю очередь из-за того, что в широкой ладони поместится больше бумажек.

Но есть и другие причины, по которым успех и деньги просто «тянутся» к обладателям земной ладони. Эти люди от природы стабильны, постоянны и практичны. Из них получаются очень надёжные партнёры, и люди это ценят. Они никогда не совершат опрометчивого поступка, всегда кристально честны и неукоснительно соблюдают правила. К тому же, деньги для них — отличный способ мотивации. Материальные блага помогают им не сойти с ума в меняющемся мире и обеспечить себя должным уровнем стабильности.

Тип ладони «Огонь»

Огненный тип ладони — это тонкая, длинная ладонь и короткие пальцы. Фото © Шедеврум

Тип ладони, при котором у вас тонкая, длинная ладонь и короткие пальцы — это тип Огня. Он характерен для огненных знаков, то есть, знаков Овен, Лев и Стрелец. Такие люди обычно эмоциональны и обладают развитой интуицией. Вряд ли вы сможете от них что-то скрыть: они очень проницательны. Представители тригона Огня обычно нетерпеливы: им нужно всё и сразу6 ждать и стоять в очередях они просто не умеют. Их способности к обучению поражают воображение. Овладеть новым навыком за неделю? Легко!

Люди с огненным типом ладони добиваются наибольшего успеха в творческих профессиях. Им важно гореть тем, чем они занимаются и каждый день проявлять на работе своё креативное сознание. Их эмоциональная, творческая натура заставляет их постоянно искать приключения, так как без новых впечатлений таким людям очень трудно. Это смелые и вдохновляющие лидеры, которым легко увлечь соратников за собой.

Тип ладони «Воздух»

Тип ладони «Воздух» — это широкая ладонь и длинные пальцы. Фото © Шедеврум

Если у вас короткая, широкая ладонь и длинные пальцы — ваш тип Воздух. Он характерен для воздушных знаков, то есть Близнецов, Водолеев и Весов. Представители данного тригона часто невероятно умны, любопытны и наблюдательны. Они активны и разносторонни, не могут жить без тысячи хобби, поскольку таких людей привлекает всё непривычное, новое и неизведанное. Воздушным знакам важно привлекать к себе внимание и вызывать восхищение. В этом им помогает природное обаяние, но построить отношения с такими всё же нелегко: слишком сильна тяга к свободе и независимости. При этом, если отношения всё же удались, они будут очень тёплыми, но ради этого придётся постараться, так как люди Воздуха привыкли скрывать свои чувства.

Представители воздушного типа ладони обычно дружелюбные и коммуникабельные. Общение для них очень важно, отношения с другими людьми — то, что занимает их мысли круглые сутки. Иногда общение с ними может превратиться в многочасовой монолог воздушного знака обо всём на свете, но не стоит обижаться на это. Такое поведение — всего лишь часть их многогранной и пылкой натуры. Зато с ними вам не грозит скука, а способность к адаптации при серьёзных изменениях в таких людях просто поражает. Кстати, воздушная ладонь, как и земная — достаточно широкая, а это свидетельствует о силе духа и твёрдости характера.

Тип ладони «Вода»

Водный тип формы ладони характеризуется узкой, длинной ладонью и такими же пальцами. Фото © Шедеврум

Если ваша ладонь длинная и узкая, как и ваши пальцы, то вы принадлежите к водному типу. Это тип ладони, который чаще встречается у тригона Воздуха: Рыб, Раков, Скорпионов. Это очень мягкие, чувствительные и впечатлительные люди. У них часто меняется настроение, причём на полностью противоположное, а буря эмоций, которую они способны переживать, могла бы выбить из колеи любого менее чувствительного индивидуума. Агрессия рядом с людьми Воды под запретом: они её не выносят и стараются как можно скорее дистанцироваться от тех, кто проявляет злобу. Их богатый и чуткий внутренний мир просто не может вынести такого грубого проявления чувств.

Вместе с тем часто люди с водным типом ладони бывают неуверенны в себе. Большая часть их жизни уходит на борьбу с этим чувством. Из-за этого у водных знаков появляется привычка к самоизоляции, при том что им особенно нужна поддержка от близких6 тех, кому они действительно могут доверять. Работа, где нужно много взаимодействовать с людьми и помогать, наполняет их радостью. Если представители водного типа ладони находят свою любовь, отношения становятся искренними и эмоционально насыщенными.