Как вычислить свою семейную карму: Всё о родовых проклятиях и энергетическом наследстве

Семейная карма — это способ обмена энергии в контексте рода. Родители могут передать нам наказание за свои грехи, а им, в свою очередь, кармические долги «навешали» их мать с отцом и так далее. Некоторые особенно жестокие родовые проклятия могут дотягиваться до 9-го или 10-го колена, и конечной точки нет. Существование семейной кармы подтверждают психология и магические практики (хоть и в разном контексте), а вот христианство против: оно отрицает в принципе понятие кармы. В материале рассказываем подробнее, что такое семейная карма и как её вычислить.

Что такое семейная карма

Семейная карма регулирует негативные события, которые будут происходить в жизни вас и ваших детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LiliGraphie

Семейная карма может поначалу быть скрытой и незаметной, но это явление, которое влияет и на вас, и на всю вашу семью от прадедов до внуков, причём очень сильно. Она представляет собой определённые события, которые происходят в вашей жизни не сами по себе, а по причине родовых проклятий. Их передают старшие родственники. Например, если вы столкнулись с насилием в браке, это может быть следствием мощного греха, который совершил ваш отец, мать, бабушка или дедушка. А может быть, и вовсе наложенная недоброжелателями порча, распространившаяся в вашей семье на множество колен года эдак до 2188-го.

Тема родового проклятия часто звучит на консультациях у эзотерика, и неслучайно. Практически в каждой семье есть необъяснимые повторения семейных сценариев. Например, как у мамы и бабушки, муж пьёт или уходит спустя такое же количество лет в браке. Или даже умирает, причём в том же возрасте, что и мужчины до него, от той же болезни. Непонятная, страшная программа, которая очевидна даже в цифрах — совпадении дат, возраста, имён. Или странных, но узнаваемых деталях. Так, история династии Романовых началась в Ипатьевском монастыре, а закончилась в Ипатьевском доме. Александр Гулый Эксперт в области эзотерики, руководитель московского клуба «Таро-круг»

Характеристика семейной кармы очень важна для того, чтобы вы могли понять, а почему те или иные события происходят в жизни и как исправить свою судьбу. Кроме того, она работает даже в обратную сторону: несчастья и страдания, которые вы переживаете прямо сейчас, могут быть «авансом» за благополучную жизнь ваших детей и внуков. Родовая кармическая программа может влиять даже на такие вещи, как вредные привычки: если родовой силе это нужно, она может создать, например, династию «вейперов», и ей достаточно сложно противостоять в одиночку.

Семейная карма в разных религиях

Понятия семейной кармы нет в христианстве, но есть в иудаизме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bildagentur Zoonar GmbH

В христианстве тема родовой кармической программы всегда была под запретом, поскольку такова суть религии: за свои грехи человек отвечает перед Христом сам, индивидуально. В другой авраамической религии, иудаизме, ситуация обратная: мы наблюдаем в Ветхом Завете ситуации, когда за грехи человека Бог наказывал его потомков до третьего или четвёртого колена. Так сказано в Исходе. В индуизме карма тоже есть, но не считается семейной: человек в нынешней жизни отвечает за проступки жизней прошлых, а не за грехи родственников.

Что может передать семейная карма

Семейная карма, или родовая кармическая программа, может передавать очень разные вещи: от психологических установок до болезней. Так, если у ваших родителей были сильные установки «отложить жизнь на потом», то с большой вероятностью такие появятся и у вас. Если с детства родственники «подарили» вам негативные установки — например, убедили в том, что вы не сможете найти себе нормального мужчину, — то такие же убеждения могут преследовать и ваших детей. Безбрачие, бесплодие, алкоголизм, семейное насилие и нищета тоже передаются в качестве семейной кармы. Даже склонность ругаться матом — привычка, которую в ряде случаев может определить именно родовая кармическая программа.

Эзотерика по-своему работает со «скелетами», которые род неумело запихнул в «шкаф истории» так, что кости вываливаются обратно. Причина первичной катастрофы может быть признана не только бытовой, но и мистичной. Вспомним легендарное «проклятие тамплиеров». Александр Гулый Эксперт в области эзотерики, руководитель московского клуба «Таро-круг»

Эзотерик Александр Гулый поясняет Life.ru: «Перед смертью, задыхаясь в пламени, великий магистр ордена Жак де Моле выкрикивает последние слова, призывая злой рок покарать род короля Филиппа Красивого до 13-го колена. И действительно, род терпит бедствие и слова умирающего сбываются с поразительной точностью. При этом выявить «программу» и её причину недостаточно, нужно осознать «кармический урок», пройти его или заручиться поддержкой высших сил, чтобы не стать «платой» за грехи отцов».

Как вычислить семейную карму

Есть несколько способов вычислить семейную карму: можно заняться нумерологией, а можно расспросить родственников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Существует несколько способов вычислить свою семейную карму. Все они работают с разными аспектами кармической программы. В некоторых случаях вы сможете угадать своё родовое предназначение, в других — узнать, что же такого натворили ваши предки, что сейчас у вас происходит такая мощная полоса неудач.

Необязательно ходить к гадалке, чтобы найти ниточки, ведущие во тьму истории семейной кармы. Достаточно проинвентаризировать повторяющиеся события в роду, поспрашивать родственников об этом, записать разные знаковые даты, посидеть, подумать над ними. Особенно обратить внимание на совпадения своей даты рождения с датой рождения или смерти одного из предков, связи имён, тем более если читателя назвали в честь кого-то из членов рода. Обычно Вселенная не прячет знаки, они на виду. Александр Гулый Эксперт в области эзотерики, руководитель московского клуба «Таро-круг»

Нумерологический способ вычисления родового предназначения

Это самый простой способ рассчитать один из аспектов вашей семейной кармы, а именно то, что родовая сила хотела от вас и чего вы должны добиться в своей жизни. Нужен только месяц рождения. Если это первый месяц, январь, то ваша кармическая задача — это помощь родным.

Февраль, второй месяц, — кармическая программа состоит в том, чтобы научиться заботиться без гиперопеки.

Март — создание семейных традиций.

Апрель — подружиться с сильной половиной семьи, то есть отцом и дедом.

Май — подружиться с женской половиной семьи.

Июнь, шестой месяц, — про создание семьи.

Июль говорит о том, что ваша программа — путешествия.

Август — это программа творческой самореализации.

Рождённые в сентябре имеют программу рода, заключающуюся в том, что им надо раскрыть и реализовать в себе родовой талант.

Октябрь программирует вас на богатство и славу.

Ноябрь — выбор статусной профессии.

Двенадцатый месяц, декабрь, — всесторонняя поддержка близких.

Нумерология: ваша семейная карма

Существует ещё одна формула вычисления родовой кармической программы при помощи нумерологии. Это формула удвоения дня рождения. Просто сложите число дня рождения с таким же числом, а потом доведите получившееся число до одной цифры, тоже методом сложения. Должно получиться число от 1 до 9. Сейчас расскажем расшифровку. Если получилось 1, это намекает на невыполненное обещание и раскаяние за совершённое преступление.

Цифра 2 намекает на то, что кто-то из рода мог получить сакральные знания.

Число 3 — кто-то из семьи открыл для себя важную тайну, которая сделала его взгляд на мир чёрно-белым.

Четвёрка — кто-то из семьи принимал участие в волшебных ритуалах.

Пять — тяжёлое число, которое указывает о зависти и насилии в роду.

Число 6 подразумевает наличие в роду ментально ограниченных людей.

Число 7 свидетельствует о наличии в семье манипуляторов.

Восьмёрка — наличие наказанных за свою гордыню.

Девятка — в семье «затесался» кто-то эгоистичный и легкомысленный.

Типы семейной кармы

Семейная карма может быть тяжёлой, лёгкой или непреодолимой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Всего существует несколько типов семейной кармы. Они отличаются друг от друга по силе своего влияния. В целом чем меньше вы замечаете карму рода, тем лучше. А сейчас расскажем, какие конкретно типы кармы существуют.

Лёгкая семейная карма

Лёгкую семейную карму видно сразу: у ваших родителей очень хорошие отношения. Если они разменяли пятый десяток, но всё равно любят друг друга так же, как в первые годы брака, то считайте, что вам повезло. Как правило, браки в вашей семье заключались по любви, а предки старались вести себя праведно, не завидовать и не причинять другим зла.

Тяжёлая семейная карма

Тяжёлую семейную карму тоже можно определить по родителям. Если у них достаточно плохие отношения или они очень хотят быть вместе, но постоянно встречаются с непреодолимыми трудностями, родовая программа отличается своей жестокостью. Постарайтесь максимально подробно расспросить их о старших родственниках: в таких рассказах вы найдёте ключ к несчастьям семьи.

Иногда уже само одно признание человеком синдрома годовщины может прервать возможный негативный сценарий потому, что исключённая когда-то из родовой системы информация находится и принимается. Роду теперь нет необходимости проявлять её на уровне судеб. В случае если сценарий очевидно сохраняется, есть смысл подумать, какие мысли, чувства, действия могли его закрыть тогда, много лет или даже веков назад. Постараться внести в «программу» такие данные, которые её изменят или реализуют в позитивном ключе. Александр Гулый Эксперт в области эзотерики, руководитель московского клуба «Таро-круг»

Непреодолимая семейная карма

Непреодолимая семейная карма, к счастью, встречается достаточно редко. Её тяжело определить по родителям, но иногда можно: семьи в таком случае совсем неблагополучные, с бурной историей криминала и алкоголизма. Непреодолимая родовая карма проявляется в самой человеческой жизни: такие люди могут годами или даже десятилетиями пытаться найти партнёра, но всё безуспешно. В таком случае лучше всего уйти в монастырь: там находят счастье.

Что о семейной карме говорит наука

В психологии есть понятие, похожее на семейную карму. Это родовой сценарий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My July

Психология не оперирует понятием семейной кармы, но говорит о похожем феномене. В психологии, психотерапии и психоанализе это семейный сценарий — устойчивые психологические установки, которые проходят сквозь множество поколений и влияют на вашу конкретную жизнь, так как передаются родителями и старшими родственниками. Так, если в вашей семье был распространён кухонный бокс, то есть большая вероятность, что и вы сами будете подбирать партнёра, склонного к насилию. Травма, из-за которой ваши предки вели себя именно так и передали вам эти механизмы по самопомощи, называется транспоколенческой.

Интересно, что психология не отрицает данный феномен. Швейцарский психолог Анн Анселин Шутценбергер за 20 лет исследований этой темы собрала гигантскую коллекцию историй, в которых фигурируют болезни, аварии, стихийные бедствия, другие форс-мажорные факторы, которыми невозможно «заразиться» от дедушек и бабушек даже на уровне мысли. Исследователь ввела понятие «синдром годовщины», назвав так повторяющиеся события в жизни членов семьи, происходящие в одном и том же возрасте. Причина кроется в том, что подобным событиям сопутствовала травма, шок, в результате чего члены рода закрыли на него глаза, «вытеснили» событие и оно «вылезло» в другом времени, в другом месте. Александр Гулый Эксперт в области эзотерики, руководитель московского клуба «Таро-круг»