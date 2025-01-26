Как вычислить свою семейную карму: Всё о родовых проклятиях и энергетическом наследстве
Семейная карма — сложное явление. Её существование признают и магия, и наука психология, а избежать проблем, которые подарил вам род, очень сложно. Life.ru рассказывает, как вычислить, какая карма у вашей семьи.
Семейная карма — это способ обмена энергии в контексте рода. Родители могут передать нам наказание за свои грехи, а им, в свою очередь, кармические долги «навешали» их мать с отцом и так далее. Некоторые особенно жестокие родовые проклятия могут дотягиваться до 9-го или 10-го колена, и конечной точки нет. Существование семейной кармы подтверждают психология и магические практики (хоть и в разном контексте), а вот христианство против: оно отрицает в принципе понятие кармы. В материале рассказываем подробнее, что такое семейная карма и как её вычислить.
Что такое семейная карма
Семейная карма регулирует негативные события, которые будут происходить в жизни вас и ваших детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LiliGraphie
Семейная карма может поначалу быть скрытой и незаметной, но это явление, которое влияет и на вас, и на всю вашу семью от прадедов до внуков, причём очень сильно. Она представляет собой определённые события, которые происходят в вашей жизни не сами по себе, а по причине родовых проклятий. Их передают старшие родственники. Например, если вы столкнулись с насилием в браке, это может быть следствием мощного греха, который совершил ваш отец, мать, бабушка или дедушка. А может быть, и вовсе наложенная недоброжелателями порча, распространившаяся в вашей семье на множество колен года эдак до 2188-го.
Тема родового проклятия часто звучит на консультациях у эзотерика, и неслучайно. Практически в каждой семье есть необъяснимые повторения семейных сценариев. Например, как у мамы и бабушки, муж пьёт или уходит спустя такое же количество лет в браке. Или даже умирает, причём в том же возрасте, что и мужчины до него, от той же болезни. Непонятная, страшная программа, которая очевидна даже в цифрах — совпадении дат, возраста, имён. Или странных, но узнаваемых деталях. Так, история династии Романовых началась в Ипатьевском монастыре, а закончилась в Ипатьевском доме.
Характеристика семейной кармы очень важна для того, чтобы вы могли понять, а почему те или иные события происходят в жизни и как исправить свою судьбу. Кроме того, она работает даже в обратную сторону: несчастья и страдания, которые вы переживаете прямо сейчас, могут быть «авансом» за благополучную жизнь ваших детей и внуков. Родовая кармическая программа может влиять даже на такие вещи, как вредные привычки: если родовой силе это нужно, она может создать, например, династию «вейперов», и ей достаточно сложно противостоять в одиночку.
Семейная карма в разных религиях
Понятия семейной кармы нет в христианстве, но есть в иудаизме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bildagentur Zoonar GmbH
В христианстве тема родовой кармической программы всегда была под запретом, поскольку такова суть религии: за свои грехи человек отвечает перед Христом сам, индивидуально. В другой авраамической религии, иудаизме, ситуация обратная: мы наблюдаем в Ветхом Завете ситуации, когда за грехи человека Бог наказывал его потомков до третьего или четвёртого колена. Так сказано в Исходе. В индуизме карма тоже есть, но не считается семейной: человек в нынешней жизни отвечает за проступки жизней прошлых, а не за грехи родственников.
Что может передать семейная карма
Семейная карма, или родовая кармическая программа, может передавать очень разные вещи: от психологических установок до болезней. Так, если у ваших родителей были сильные установки «отложить жизнь на потом», то с большой вероятностью такие появятся и у вас. Если с детства родственники «подарили» вам негативные установки — например, убедили в том, что вы не сможете найти себе нормального мужчину, — то такие же убеждения могут преследовать и ваших детей. Безбрачие, бесплодие, алкоголизм, семейное насилие и нищета тоже передаются в качестве семейной кармы. Даже склонность ругаться матом — привычка, которую в ряде случаев может определить именно родовая кармическая программа.
Эзотерика по-своему работает со «скелетами», которые род неумело запихнул в «шкаф истории» так, что кости вываливаются обратно. Причина первичной катастрофы может быть признана не только бытовой, но и мистичной. Вспомним легендарное «проклятие тамплиеров».
Эзотерик Александр Гулый поясняет Life.ru: «Перед смертью, задыхаясь в пламени, великий магистр ордена Жак де Моле выкрикивает последние слова, призывая злой рок покарать род короля Филиппа Красивого до 13-го колена. И действительно, род терпит бедствие и слова умирающего сбываются с поразительной точностью. При этом выявить «программу» и её причину недостаточно, нужно осознать «кармический урок», пройти его или заручиться поддержкой высших сил, чтобы не стать «платой» за грехи отцов».
Как вычислить семейную карму
Есть несколько способов вычислить семейную карму: можно заняться нумерологией, а можно расспросить родственников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House
Существует несколько способов вычислить свою семейную карму. Все они работают с разными аспектами кармической программы. В некоторых случаях вы сможете угадать своё родовое предназначение, в других — узнать, что же такого натворили ваши предки, что сейчас у вас происходит такая мощная полоса неудач.
Необязательно ходить к гадалке, чтобы найти ниточки, ведущие во тьму истории семейной кармы. Достаточно проинвентаризировать повторяющиеся события в роду, поспрашивать родственников об этом, записать разные знаковые даты, посидеть, подумать над ними. Особенно обратить внимание на совпадения своей даты рождения с датой рождения или смерти одного из предков, связи имён, тем более если читателя назвали в честь кого-то из членов рода. Обычно Вселенная не прячет знаки, они на виду.
Нумерологический способ вычисления родового предназначения
Это самый простой способ рассчитать один из аспектов вашей семейной кармы, а именно то, что родовая сила хотела от вас и чего вы должны добиться в своей жизни. Нужен только месяц рождения.
- Если это первый месяц, январь, то ваша кармическая задача — это помощь родным.
- Февраль, второй месяц, — кармическая программа состоит в том, чтобы научиться заботиться без гиперопеки.
- Март — создание семейных традиций.
- Апрель — подружиться с сильной половиной семьи, то есть отцом и дедом.
- Май — подружиться с женской половиной семьи.
- Июнь, шестой месяц, — про создание семьи.
- Июль говорит о том, что ваша программа — путешествия.
- Август — это программа творческой самореализации.
- Рождённые в сентябре имеют программу рода, заключающуюся в том, что им надо раскрыть и реализовать в себе родовой талант.
- Октябрь программирует вас на богатство и славу.
- Ноябрь — выбор статусной профессии.
- Двенадцатый месяц, декабрь, — всесторонняя поддержка близких.
Нумерология: ваша семейная карма
Существует ещё одна формула вычисления родовой кармической программы при помощи нумерологии. Это формула удвоения дня рождения. Просто сложите число дня рождения с таким же числом, а потом доведите получившееся число до одной цифры, тоже методом сложения. Должно получиться число от 1 до 9. Сейчас расскажем расшифровку.
- Если получилось 1, это намекает на невыполненное обещание и раскаяние за совершённое преступление.
- Цифра 2 намекает на то, что кто-то из рода мог получить сакральные знания.
- Число 3 — кто-то из семьи открыл для себя важную тайну, которая сделала его взгляд на мир чёрно-белым.
- Четвёрка — кто-то из семьи принимал участие в волшебных ритуалах.
- Пять — тяжёлое число, которое указывает о зависти и насилии в роду.
- Число 6 подразумевает наличие в роду ментально ограниченных людей.
- Число 7 свидетельствует о наличии в семье манипуляторов.
- Восьмёрка — наличие наказанных за свою гордыню.
- Девятка — в семье «затесался» кто-то эгоистичный и легкомысленный.
Типы семейной кармы
Семейная карма может быть тяжёлой, лёгкой или непреодолимой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Всего существует несколько типов семейной кармы. Они отличаются друг от друга по силе своего влияния. В целом чем меньше вы замечаете карму рода, тем лучше. А сейчас расскажем, какие конкретно типы кармы существуют.
Лёгкая семейная карма
Лёгкую семейную карму видно сразу: у ваших родителей очень хорошие отношения. Если они разменяли пятый десяток, но всё равно любят друг друга так же, как в первые годы брака, то считайте, что вам повезло. Как правило, браки в вашей семье заключались по любви, а предки старались вести себя праведно, не завидовать и не причинять другим зла.
Тяжёлая семейная карма
Тяжёлую семейную карму тоже можно определить по родителям. Если у них достаточно плохие отношения или они очень хотят быть вместе, но постоянно встречаются с непреодолимыми трудностями, родовая программа отличается своей жестокостью. Постарайтесь максимально подробно расспросить их о старших родственниках: в таких рассказах вы найдёте ключ к несчастьям семьи.
Иногда уже само одно признание человеком синдрома годовщины может прервать возможный негативный сценарий потому, что исключённая когда-то из родовой системы информация находится и принимается. Роду теперь нет необходимости проявлять её на уровне судеб. В случае если сценарий очевидно сохраняется, есть смысл подумать, какие мысли, чувства, действия могли его закрыть тогда, много лет или даже веков назад. Постараться внести в «программу» такие данные, которые её изменят или реализуют в позитивном ключе.
Непреодолимая семейная карма
Непреодолимая семейная карма, к счастью, встречается достаточно редко. Её тяжело определить по родителям, но иногда можно: семьи в таком случае совсем неблагополучные, с бурной историей криминала и алкоголизма. Непреодолимая родовая карма проявляется в самой человеческой жизни: такие люди могут годами или даже десятилетиями пытаться найти партнёра, но всё безуспешно. В таком случае лучше всего уйти в монастырь: там находят счастье.
Что о семейной карме говорит наука
В психологии есть понятие, похожее на семейную карму. Это родовой сценарий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My July
Психология не оперирует понятием семейной кармы, но говорит о похожем феномене. В психологии, психотерапии и психоанализе это семейный сценарий — устойчивые психологические установки, которые проходят сквозь множество поколений и влияют на вашу конкретную жизнь, так как передаются родителями и старшими родственниками. Так, если в вашей семье был распространён кухонный бокс, то есть большая вероятность, что и вы сами будете подбирать партнёра, склонного к насилию. Травма, из-за которой ваши предки вели себя именно так и передали вам эти механизмы по самопомощи, называется транспоколенческой.
Интересно, что психология не отрицает данный феномен. Швейцарский психолог Анн Анселин Шутценбергер за 20 лет исследований этой темы собрала гигантскую коллекцию историй, в которых фигурируют болезни, аварии, стихийные бедствия, другие форс-мажорные факторы, которыми невозможно «заразиться» от дедушек и бабушек даже на уровне мысли. Исследователь ввела понятие «синдром годовщины», назвав так повторяющиеся события в жизни членов семьи, происходящие в одном и том же возрасте. Причина кроется в том, что подобным событиям сопутствовала травма, шок, в результате чего члены рода закрыли на него глаза, «вытеснили» событие и оно «вылезло» в другом времени, в другом месте.
Таким образом, преодолеть семейную карму можно только после того, как вы выяснили все возможные подробности родовой программы. Вы можете либо расспросить родственников, либо попытаться узнать информацию самостоятельно при помощи нумерологии. Для чистки семейной кармы можно обратиться к специалистам в области эзотерики, в особенности к тем, кто работает с родовыми проклятиями. Ранее Life.ru рассказывал, какие числа лучше выбрать для свадьбы.
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