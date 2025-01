10 лучших сериалов 2025 года, которые стоит посмотреть: «Танго на осколках», «Симон» и «Почка» Рейтинг лучших и ожидаемых сериалов, выходящих в 2025 году. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Список 10 самых интересных сериалов — в материале Life.ru 25 января, 21:15 2025 год обещает быть богатым на премьеры сериалов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / gstudioimagen, © kino-teatr, © Kinopoisk, © kino-teatr

Наступивший недавно 2025 год обещает быть богатым на сериальные премьеры. Нас ждут как новинки, так и продолжения нашумевших проектов. Чего стоит только третий сезон «Игры в кальмара», который, кажется, ждёт вообще весь мир, ведь первые два наделали немало шума.

Другим ожидаемым проектом будет второй сезон «Уэнсдей», сериал о несколько неразговорчивой девочке, раскрывающей тайны академии «Невермор».

Ну и, конечно, нас ждёт финал уже культового сериала о подростках и существах из «изнанки» — «Очень странные дела», пятый сезон которого обещает завершить эту невероятную и местами ужасающую историю.

Конечно, не всё же только разгадывать загадки и вцепляться в кресло от страха, иногда хочется и что-то необычное об обычной жизни посмотреть, поэтому специально для вас из всего, что уже вышло и только выйдет в этом году, мы собрали свой топ-10 мелодрам!

Мелодрамы 2025

«Танго на осколках»

Фото © Кадр из сериала «Танго на осколках», режиссёр Сергей Сенцов, сценаристы Галина Мосалова, Виктория Бугаева / kino-teatr

Рейтинг: 8 Жанры: мелодрама, мистика Страна: Россия Режиссёр: Сергей Сенцов Сценарист: Галина Мосалова Актёры: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева Дата выхода: 13 февраля 2025 г. Где смотреть: KION

Жизнь Норы выглядит безупречно: она работает корпоративным юристом, у неё успешный брак и двое детей. Однако этот идеальный мир рушится после смерти мужа. Всплывают шокирующие подробности его тайной жизни — наличие второй квартиры, молодой любовницы и, что самое удивительное, увлечение танго.

Видео © Rutube / KION

Интересные факты о сериале:

Основная часть сюжета передана через танец. Актёрам в освоении этого искусства помогала Сагдиана Хамзина — чемпионка мира по аргентинскому танго в 2018 году и участница множества танцевальных проектов.

В проекте принял участие известный танцевальный ансамбль Solo Tango.

Режиссурой танцевальных и прочих сцен занимался Сергей Сенцов, который стал известен благодаря сериалам «Дылды» и «Физрук».

Генеральным продюсером проекта стал Валерий Тодоровский, известный по фильму «Надвое». Производством занималась его компания «Мармот-фильм» совместно с онлайн-кинотеатром KION.

Чтобы вжиться в образ Норы, актриса Юлия Снигирь прошла уроки танго.

«Спроси у звёзд» (Ask the Stars)

Фото © Кадр из сериала «Спроси у звёзд», режиссёр Пак Щин У, сценарист Со Сук Хян / kino-teatr

Рейтинг: 7,5 Жанры: мелодрама, фантастика, комедия Страна: Южная Корея Режиссёр: Пак Щин У Сценарист: Со Сук Хян Актёры: Кон Хё Джин, Ли Мин Хо, О Джон Сэ Дата выхода: 4 января 2025 г. Где смотреть: Netflix

Акушер Кон Рён отправляется на космическую станцию как турист, однако у него есть секретная задача, о которой он никому не говорит. На станции его встречает Ева Ким — требовательный командир, стремящийся к идеалу, который возглавляет группу учёных. В числе них находится Кан Кан Су, исследователь плодовых мушек и наследник семьи, управляющей крупной финансовой компанией.

Видео © Rutube / Dorama.world

Интересные факты о сериале:

Впервые информация о намерениях снять сериал на космическую тематику появилась ещё в 2021 году. В то время также начали циркулировать слухи о том, что Ли Мин Хо и Кон Хё Джин обсуждают возможность участия в проекте. В марте 2022 года эти сведения были подтверждены, и актеры получили главные роли. Съёмочный процесс стартовал в апреле того же года.

Премьера сериала несколько раз откладывалась. Главной причиной задержки стало сложное производство, в ходе которого был построен макет космической станции для создания условий невесомости.

На реализацию проекта был выделен значительный бюджет — 50 миллиардов вон (примерно 3,5 миллиарда рублей).

«Почка», 3-й сезон

Фото © Кадр из сериала «Почка», режиссёр Мария Шульгина, сценаристы Мария Шульгина, Елизавета Тихонова / kino-teatr

Рейтинг: 7,2 Жанры: мелодрама Страна: Россия Режиссёр: Мария Шульгина Сценаристы: Мария Шульгина, Елизавета Тихонова Актёры: Любовь Аксёнова, Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова Дата выхода: 2025 г. Где смотреть: KION

В жизни инспектора пожарной службы Натальи Кустовой всё складывается удачно: каждая проверка приносит немалые «дивиденды». Ради выгоды она готова на многое: отберёт всё даже у родных брата и сестры. Кустова уверена, что всё в жизни можно купить: состоятельных друзей, жильё, вещи от люксовых брендов и привлекательного партнёра. Но она заблуждается… Во время очередного медосмотра выясняется, что Наталье срочно требуется здоровая почка. У неё есть всего три месяца, чтобы найти донора.

Трейлера пока, к сожалению, нет.

«Открытый брак», 2-й сезон

Фото © Кадр из сериала «Открытый брак», режиссёр Анна Курбатова, сценаристы Анна Курбатова, Анна Соболевская / kino-teatr

Рейтинг: 7,3 Жанры: комедия, мелодрама, драма Страна: Россия Режиссёр: Анна Курбатова Сценаристы: Анна Курбатова, Анна Соболевская Актёры: Юлия Александрова, Павел Деревянко Дата выхода: 2025 г. Где смотреть: Okko

Во втором сезоне сериала о полиамории концепция трансформировалась в антологию. Сюжетная основа осталась прежней, однако представлены новые персонажи и иная динамика событий.

После 16 лет совместной жизни Агния и Саша обнаруживают, что были неверны друг другу. Вместо того чтобы попробовать открытый брак, как это делали герои первого сезона, они превращают свои отношения в поле конфликта, затягивающее туда различных персонажей.

Сценарий «Открытого брака» снова написали Анна Соболевская и Анна Курбатова, которая была повышена до главного режиссёра сезона.

Ждём трейлер вместе с вами!

Когда жизнь даёт тебе мандарины (When Life Gives You Tangerines)

Фото © Кадр из сериала «Когда жизнь даёт тебе мандарины», режиссёр Ким Вон Сок, сценарист Лим Сан Чхун / Kinopoisk

Жанры: мелодрама, драма Страна: Южная Корея Режиссёр: Ким Вон Сок Сценарист: Лим Сан Чхун Актёры: Ли Джи Ын, Пак По Гом, Пак Хэ Джун Дата выхода: 7 марта 2025 г. Где смотреть: Netflix

Э Сун и Кван Сик родились на Чеджу в 50-х годах. Э Сун с ранних лет проявляла бунтарский дух и страсть к литературе, однако она не имела возможности посещать школу из-за финансовых трудностей своей семьи. Несмотря на все сложности, она никогда не оставляла надежду стать поэтессой.

Видео © VK Видео / Dorams_New | Дорамы | Набранный вами номер

Интересный факт: Английское название When Life Gives You Tangerines («Когда жизнь даёт тебе мандарины») является адаптацией известной фразы «Когда жизнь даёт тебе лимоны». Это выражение говорит о способности находить креативные решения в трудных обстоятельствах, при этом лимоны здесь заменены на мандарины — фрукты, которые являются визитной карточкой острова Чеджу.

«Институт изучения картофеля» (Potato Research Center)

Фото © Кадр из сериала «Институт изучения картофеля», режиссёры Кан Иль Су, Щим Джэ Хён, сценарист Ким Хо Су / Kinopoisk

Жанры: мелодрама, комедия Страна: Южная Корея Режиссёр: Кан Иль Су, Щим Джэ Хён Сценарист: Ким Хо Су Актёры: Ли Сон Бин, Кан Тхэ О Дата выхода: 1 марта 2025 г. Где смотреть: Netflix

Видео © VK Видео / Dorams_New | твои дорамы

Романтическая комедия, разворачивающаяся в Научно-исследовательском институте картофеля, расположенном в живописной горной долине. Со Пэк Хо — новый руководитель института, обладающий привлекательной внешностью и шармом, но вместе с тем неудачник в отношениях. Ким Ми Гён — исследователь картофеля с 12-летним стажем работы в этом НИИ, которая занимается секретным проектом по созданию идеального картофеля.

«Симон»

Фото © Кадр из сериала «Симон», режиссёр Арман Марутян, сценаристы Сергей Волков, Наринэ Абгарян / kino-teatr

Рейтинг: 7,2 Жанры: мелодрама, комедия, драма Страна: Россия Режиссёр: Арман Марутян Сценарист: Сергей Волков, Наринэ Абгарян Актёры: Грант Тохатян, Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова Дата выхода: 2 января 2025 г. Где смотреть: PREMIER

В маленьком горном городке Берд скончался строитель по имени Симон. Он славился не только своими выдающимися навыками каменщика и кровельщика, но и репутацией непревзойдённого любовника. На прощание с ним приходят четыре его возлюбленные: Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Смогут ли они в конце концов простить покойного за множество романов, которые имели место в его жизни?

В основе сценария лежит одноименное произведение писательницы Наринэ Абгарян, лучше всего известной по её забавным историям про «Манюню».

Видео © Rutube / PREMIER онлайн-кинотеатр

«Украденная красота»

Рейтинг: 6,8 Жанры: мелодрама, фантастика Страна: Россия Режиссёр: Александр Данилов Сценарист: Анастасия Чеботарёва Актёры: Анна Бачалова, Станислав Беляев, Елизавета Прокофьева, Игорь Золотарёв Дата выхода: 4 января 2025 г. Где смотреть: ТВ-3

Фото © Кадр из сериала «Украденная красота», режиссёр Александр Данилов (IV), сценарист Анастасия Чеботарёва / kino-teatr

Двадцатилетняя Елена, спеша на встречу с привлекательным Игорем, спускается в подземный переход и возвращается оттуда с ощущением, что постарела на 30 лет. Пытаясь разобраться в произошедшем, она узнаёт о волшебном медальоне, который способен даровать молодость своему владельцу за счёт энергий других людей. Теперь Елене предстоит не только вернуть свою прежнюю привлекательность, но и осознать, что за своё счастье следует сражаться в любом возрасте.

Анна Бачалова, сыгравшая главную героиню, поделилась, что была очень рада получить возможность поработать над такой увлекательной ролью, так как её персонаж представлен в двух различных возрастных периодах.

Видео © VK Видео / ВСЕ ТРЕЙЛЕРЫ

«Любовь принцессы Хва Рин» (The Love Story of Choon Hwa)

Жанры: мелодрама Страна: Южная Корея Режиссёр: Ли Гван Ён Сценарист: Со Ын Джон Актёры: Ко А Ра, Чан Рюль, Кан Чхан Хи, Сон У Хён Дата выхода: 6 февраля 2025 г. Где смотреть: TVING

Фото © Кадр из сериала «Любовь принцессы Хва Рин», режиссёр Ли Гван Ён, сценарист Со Ын Джон / Kinopoisk

События разворачиваются в вымышленной стране под названием Тонбангук. Хва Рин — младшая принцесса королевской династии, отличающаяся своенравным характером. Когда она достигает совершеннолетия, то решает самостоятельно выбрать себе супруга. В поисках счастья девушка покидает пределы дворца.

Видео © Rutube / Free Cinema Aeternum

«Мой идеальный секретарь» (Love Scout)

Рейтинг: 8,1 Жанры: мелодрама, комедия Страна: Южная Корея Режиссёр: Хам Джун Хо, Ким Джэ Хон Сценарист: Чжи Ын Ким Актёры: Хан Чи Мин, Ли Джун Хёк (II), Ким Юн Хе Дата выхода: 3 января 2025 г. Где смотреть: ИВИ

Фото © Кадр из сериала «Мой идеальный секретарь», режиссёры Хам Джун Хо, Ким Джэ Хон, сценарист Чжи Ын Ким / kino-teatr

У владелицы кадрового агентства, которая в жизни не знает ничего, кроме своей работы, начинается роман с собственным секретарём — добрым отцом-одиночкой.

Видео © VK Видео / Дорама лайт / Dorama lite

Авторы Андрей Ананьев