10 лучших сериалов 2025 года, которые стоит посмотреть: «Танго на осколках», «Симон» и «Почка»
Рейтинг лучших и ожидаемых сериалов, выходящих в 2025 году. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Список 10 самых интересных сериалов — в материале Life.ru
2025 год обещает быть богатым на премьеры сериалов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / gstudioimagen, © kino-teatr, © Kinopoisk, © kino-teatr
Наступивший недавно 2025 год обещает быть богатым на сериальные премьеры. Нас ждут как новинки, так и продолжения нашумевших проектов. Чего стоит только третий сезон «Игры в кальмара», который, кажется, ждёт вообще весь мир, ведь первые два наделали немало шума.
Другим ожидаемым проектом будет второй сезон «Уэнсдей», сериал о несколько неразговорчивой девочке, раскрывающей тайны академии «Невермор».
Ну и, конечно, нас ждёт финал уже культового сериала о подростках и существах из «изнанки» — «Очень странные дела», пятый сезон которого обещает завершить эту невероятную и местами ужасающую историю.
Конечно, не всё же только разгадывать загадки и вцепляться в кресло от страха, иногда хочется и что-то необычное об обычной жизни посмотреть, поэтому специально для вас из всего, что уже вышло и только выйдет в этом году, мы собрали свой топ-10 мелодрам!
Мелодрамы 2025
«Танго на осколках»
Фото © Кадр из сериала «Танго на осколках», режиссёр Сергей Сенцов, сценаристы Галина Мосалова, Виктория Бугаева / kino-teatr
Рейтинг: 8
Жанры: мелодрама, мистика
Страна: Россия
Режиссёр: Сергей Сенцов
Сценарист: Галина Мосалова
Актёры: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева
Дата выхода: 13 февраля 2025 г.
Где смотреть: KION
Жизнь Норы выглядит безупречно: она работает корпоративным юристом, у неё успешный брак и двое детей. Однако этот идеальный мир рушится после смерти мужа. Всплывают шокирующие подробности его тайной жизни — наличие второй квартиры, молодой любовницы и, что самое удивительное, увлечение танго.
Видео © Rutube / KION
Интересные факты о сериале:
- Основная часть сюжета передана через танец. Актёрам в освоении этого искусства помогала Сагдиана Хамзина — чемпионка мира по аргентинскому танго в 2018 году и участница множества танцевальных проектов.
- В проекте принял участие известный танцевальный ансамбль Solo Tango.
- Режиссурой танцевальных и прочих сцен занимался Сергей Сенцов, который стал известен благодаря сериалам «Дылды» и «Физрук».
- Генеральным продюсером проекта стал Валерий Тодоровский, известный по фильму «Надвое». Производством занималась его компания «Мармот-фильм» совместно с онлайн-кинотеатром KION.
- Чтобы вжиться в образ Норы, актриса Юлия Снигирь прошла уроки танго.
«Спроси у звёзд» (Ask the Stars)
Фото © Кадр из сериала «Спроси у звёзд», режиссёр Пак Щин У, сценарист Со Сук Хян / kino-teatr
Рейтинг: 7,5
Жанры: мелодрама, фантастика, комедия
Страна: Южная Корея
Режиссёр: Пак Щин У
Сценарист: Со Сук Хян
Актёры: Кон Хё Джин, Ли Мин Хо, О Джон Сэ
Дата выхода: 4 января 2025 г.
Где смотреть: Netflix
Акушер Кон Рён отправляется на космическую станцию как турист, однако у него есть секретная задача, о которой он никому не говорит. На станции его встречает Ева Ким — требовательный командир, стремящийся к идеалу, который возглавляет группу учёных. В числе них находится Кан Кан Су, исследователь плодовых мушек и наследник семьи, управляющей крупной финансовой компанией.
Видео © Rutube / Dorama.world
Интересные факты о сериале:
- Впервые информация о намерениях снять сериал на космическую тематику появилась ещё в 2021 году. В то время также начали циркулировать слухи о том, что Ли Мин Хо и Кон Хё Джин обсуждают возможность участия в проекте. В марте 2022 года эти сведения были подтверждены, и актеры получили главные роли. Съёмочный процесс стартовал в апреле того же года.
- Премьера сериала несколько раз откладывалась. Главной причиной задержки стало сложное производство, в ходе которого был построен макет космической станции для создания условий невесомости.
- На реализацию проекта был выделен значительный бюджет — 50 миллиардов вон (примерно 3,5 миллиарда рублей).
«Почка», 3-й сезон
Фото © Кадр из сериала «Почка», режиссёр Мария Шульгина, сценаристы Мария Шульгина, Елизавета Тихонова / kino-teatr
Рейтинг: 7,2
Жанры: мелодрама
Страна: Россия
Режиссёр: Мария Шульгина
Сценаристы: Мария Шульгина, Елизавета Тихонова
Актёры: Любовь Аксёнова, Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова
Дата выхода: 2025 г.
Где смотреть: KION
В жизни инспектора пожарной службы Натальи Кустовой всё складывается удачно: каждая проверка приносит немалые «дивиденды». Ради выгоды она готова на многое: отберёт всё даже у родных брата и сестры. Кустова уверена, что всё в жизни можно купить: состоятельных друзей, жильё, вещи от люксовых брендов и привлекательного партнёра. Но она заблуждается… Во время очередного медосмотра выясняется, что Наталье срочно требуется здоровая почка. У неё есть всего три месяца, чтобы найти донора.
Трейлера пока, к сожалению, нет.
«Открытый брак», 2-й сезон
Фото © Кадр из сериала «Открытый брак», режиссёр Анна Курбатова, сценаристы Анна Курбатова, Анна Соболевская / kino-teatr
Рейтинг: 7,3
Жанры: комедия, мелодрама, драма
Страна: Россия
Режиссёр: Анна Курбатова
Сценаристы: Анна Курбатова, Анна Соболевская
Актёры: Юлия Александрова, Павел Деревянко
Дата выхода: 2025 г.
Где смотреть: Okko
Во втором сезоне сериала о полиамории концепция трансформировалась в антологию. Сюжетная основа осталась прежней, однако представлены новые персонажи и иная динамика событий.
После 16 лет совместной жизни Агния и Саша обнаруживают, что были неверны друг другу. Вместо того чтобы попробовать открытый брак, как это делали герои первого сезона, они превращают свои отношения в поле конфликта, затягивающее туда различных персонажей.
Сценарий «Открытого брака» снова написали Анна Соболевская и Анна Курбатова, которая была повышена до главного режиссёра сезона.
Ждём трейлер вместе с вами!
Когда жизнь даёт тебе мандарины (When Life Gives You Tangerines)
Фото © Кадр из сериала «Когда жизнь даёт тебе мандарины», режиссёр Ким Вон Сок, сценарист Лим Сан Чхун / Kinopoisk
Жанры: мелодрама, драма
Страна: Южная Корея
Режиссёр: Ким Вон Сок
Сценарист: Лим Сан Чхун
Актёры: Ли Джи Ын, Пак По Гом, Пак Хэ Джун
Дата выхода: 7 марта 2025 г.
Где смотреть: Netflix
Э Сун и Кван Сик родились на Чеджу в 50-х годах. Э Сун с ранних лет проявляла бунтарский дух и страсть к литературе, однако она не имела возможности посещать школу из-за финансовых трудностей своей семьи. Несмотря на все сложности, она никогда не оставляла надежду стать поэтессой.
Видео © VK Видео / Dorams_New | Дорамы | Набранный вами номер
Интересный факт: Английское название When Life Gives You Tangerines («Когда жизнь даёт тебе мандарины») является адаптацией известной фразы «Когда жизнь даёт тебе лимоны». Это выражение говорит о способности находить креативные решения в трудных обстоятельствах, при этом лимоны здесь заменены на мандарины — фрукты, которые являются визитной карточкой острова Чеджу.
«Институт изучения картофеля» (Potato Research Center)
Фото © Кадр из сериала «Институт изучения картофеля», режиссёры Кан Иль Су, Щим Джэ Хён, сценарист Ким Хо Су / Kinopoisk
Жанры: мелодрама, комедия
Страна: Южная Корея
Режиссёр: Кан Иль Су, Щим Джэ Хён
Сценарист: Ким Хо Су
Актёры: Ли Сон Бин, Кан Тхэ О
Дата выхода: 1 марта 2025 г.
Где смотреть: Netflix
Видео © VK Видео / Dorams_New | твои дорамы
Романтическая комедия, разворачивающаяся в Научно-исследовательском институте картофеля, расположенном в живописной горной долине. Со Пэк Хо — новый руководитель института, обладающий привлекательной внешностью и шармом, но вместе с тем неудачник в отношениях. Ким Ми Гён — исследователь картофеля с 12-летним стажем работы в этом НИИ, которая занимается секретным проектом по созданию идеального картофеля.
«Симон»
Фото © Кадр из сериала «Симон», режиссёр Арман Марутян, сценаристы Сергей Волков, Наринэ Абгарян / kino-teatr
Рейтинг: 7,2
Жанры: мелодрама, комедия, драма
Страна: Россия
Режиссёр: Арман Марутян
Сценарист: Сергей Волков, Наринэ Абгарян
Актёры: Грант Тохатян, Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова
Дата выхода: 2 января 2025 г.
Где смотреть: PREMIER
В маленьком горном городке Берд скончался строитель по имени Симон. Он славился не только своими выдающимися навыками каменщика и кровельщика, но и репутацией непревзойдённого любовника. На прощание с ним приходят четыре его возлюбленные: Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Смогут ли они в конце концов простить покойного за множество романов, которые имели место в его жизни?
В основе сценария лежит одноименное произведение писательницы Наринэ Абгарян, лучше всего известной по её забавным историям про «Манюню».
Видео © Rutube / PREMIER онлайн-кинотеатр
«Украденная красота»
Рейтинг: 6,8
Жанры: мелодрама, фантастика
Страна: Россия
Режиссёр: Александр Данилов
Сценарист: Анастасия Чеботарёва
Актёры: Анна Бачалова, Станислав Беляев, Елизавета Прокофьева, Игорь Золотарёв
Дата выхода: 4 января 2025 г.
Где смотреть: ТВ-3
Фото © Кадр из сериала «Украденная красота», режиссёр Александр Данилов (IV), сценарист Анастасия Чеботарёва / kino-teatr
Двадцатилетняя Елена, спеша на встречу с привлекательным Игорем, спускается в подземный переход и возвращается оттуда с ощущением, что постарела на 30 лет. Пытаясь разобраться в произошедшем, она узнаёт о волшебном медальоне, который способен даровать молодость своему владельцу за счёт энергий других людей. Теперь Елене предстоит не только вернуть свою прежнюю привлекательность, но и осознать, что за своё счастье следует сражаться в любом возрасте.
Анна Бачалова, сыгравшая главную героиню, поделилась, что была очень рада получить возможность поработать над такой увлекательной ролью, так как её персонаж представлен в двух различных возрастных периодах.
Видео © VK Видео / ВСЕ ТРЕЙЛЕРЫ
«Любовь принцессы Хва Рин» (The Love Story of Choon Hwa)
Жанры: мелодрама
Страна: Южная Корея
Режиссёр: Ли Гван Ён
Сценарист: Со Ын Джон
Актёры: Ко А Ра, Чан Рюль, Кан Чхан Хи, Сон У Хён
Дата выхода: 6 февраля 2025 г.
Где смотреть: TVING
Фото © Кадр из сериала «Любовь принцессы Хва Рин», режиссёр Ли Гван Ён, сценарист Со Ын Джон / Kinopoisk
События разворачиваются в вымышленной стране под названием Тонбангук. Хва Рин — младшая принцесса королевской династии, отличающаяся своенравным характером. Когда она достигает совершеннолетия, то решает самостоятельно выбрать себе супруга. В поисках счастья девушка покидает пределы дворца.
Видео © Rutube / Free Cinema Aeternum
«Мой идеальный секретарь» (Love Scout)
Рейтинг: 8,1
Жанры: мелодрама, комедия
Страна: Южная Корея
Режиссёр: Хам Джун Хо, Ким Джэ Хон
Сценарист: Чжи Ын Ким
Актёры: Хан Чи Мин, Ли Джун Хёк (II), Ким Юн Хе
Дата выхода: 3 января 2025 г.
Где смотреть: ИВИ
Фото © Кадр из сериала «Мой идеальный секретарь», режиссёры Хам Джун Хо, Ким Джэ Хон, сценарист Чжи Ын Ким / kino-teatr
У владелицы кадрового агентства, которая в жизни не знает ничего, кроме своей работы, начинается роман с собственным секретарём — добрым отцом-одиночкой.
Видео © VK Видео / Дорама лайт / Dorama lite