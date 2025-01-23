Какие числа принесут счастье, а какие — любовь до гроба: 7 лучших дат для свадьбы в 2025 году

В нумерологии числам придаётся очень важное значение. От них зависит не только какой окажется судьба человека, цифры в дате рождения могут предсказать как важные события в жизни, так и ваш характер. Множество нумерологических наблюдений относятся к благоприятности тех или иных дней месяца. Если вы или ваши близкие планируете в 2025 году свадьбу, то лучше прислушаться к советам Life.ru и назначить её на числа, которые специалисты считают счастливыми.

Общая характеристика 2025 года по нумерологии

У 2025 года с точки зрения нумерологии тоже есть своё число-покровитель. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

Расчёт энергетики определённой даты происходит в нумерологии по определённой формуле, когда все цифры в составе даты складываются между собой, пока не получится однозначное число. Так, для определения нумерологической энергии 2025 года необходимо сложить 2+2+5=9, именно это число и будет определяющим для всего года.

Цифра 9 олицетворяет щедрость, мудрость и удачное завершение дел. Под покровительством девятки оказывается и человеческая интуиция — она побуждает проявлять великодушие и милость. Число 9 также символ постоянства и цикличности. Поэтому браки, заключённые в 2025 году, будут отличаться доброй и уютной атмосферой, взаимопомощью супругов и могут дожить до бриллиантовой свадьбы.

Удачные даты для свадьбы в 2025 году: 22 февраля 2025 года

22.02.2025 — это красиво. Повод похвастаться симпатичной датой свадьбы перед друзьями и даже детьми в случае их появления. Формула вычисления цифры-покровителя этого дня — 2+2+2+2+2+5=10; 1+0=1. Получается, число данной даты — это 1. Отличная цифра, которая символизирует лидерство и уверенность в себе. Это число пионеров, людей, которые ходят нехожеными тропами. Таким образом, брак, заключённый 22 февраля 2025-го, будет крепким, но супруги будут пользоваться значительной свободой и независимостью. Кроме того, брак не сможет «закостенеть», так как суженые будут постоянно предлагать друг другу новые идеи.

Удачные даты для свадьбы в 2025 году: 23 апреля 2025 года

У тех, кто женится 23 апреля, высоки шансы встретить достойную старость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Shunevich

Подходящая дата для бракосочетания в апреле — 23.04.2025. Цифра дня рассчитывается так: 2+3+4+2+2+5=18; 1+8=9. Получается, дата действительно счастливая: её число совпадает с числом всего года. Девятка символизирует доброту, щедрость, великодушие, а также мудрость и постоянство. Супруги, которые поженятся 23 апреля 2025-го, будут друг для друга поддержкой и опорой, они привыкли прислушиваться к советам друг друга и гарантированно будут вместе очень долго. У них высокий шанс встретить вместе мирную старость.

Удачные даты для свадьбы в 2025 году: 2 июня 2025 года

Отличная дата для незабываемого торжества — 02.06.2025. Чтобы рассчитать энергетическое число даты, нужно сложить все цифры в ней. Получится так: 2+6+2+2+5=17; 1+7=8. В итоге мы имеем восьмёрку. Это число бесконечности, благополучия, материального успеха. Брак, заключённый в такую дату, будет крепким, в семье будет процветание, денег будет хватать не только на самое необходимое. Число благоприятствует семейному бизнесу. Но в полную силу восьмёрка раскроется только в том случае, если супруги будут уделять время не только материальному, но и духовному развитию.

Удачные даты для свадьбы в 2025 году: 16 августа 2025 года

Те, чья свадьба пройдёт 16 августа, создадут прочный семейный очаг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Wedding and lifestyle

Дата для масштабной и красивой свадьбы, тёплая погода располагает к достаточно долгому торжеству — 16.08.2025. Число этой даты рассчитывается следующим образом: 1+6+8+2+2+5=24; 2+4=6. Получается, цифрой вашей свадьбы станет шестёрка. Это число гармонии, любви и семьи, то есть дата для свадьбы подходит просто идеально. Семейный очаг, созданный в эту дату, переживёт все невзгоды.

Удачные даты для свадьбы в 2025 году: 11 сентября 2025 года

Назначить свадьбу на 11 сентября — смелое решение, которое избавит брак от конфликтов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Galashchuk

Смелая, но благоприятная дата для бракосочетания — 11.09.2025. Назначать дату свадьбы на 11 сентября — признак особенного патриотизма. Нумерологический расчёт на эту дату такой: 1+1+9+2+2+5=20; 2+0=2. Счастливая цифра для даты оказывается двойкой. Это число мира, любви и гармонии. Ваши отношения после свадьбы будут поражать как окружающих, так и вас самих равенством и взаимопониманием. Ссоры и конфликты в таком браке будут отсутствовать как класс.

Удачные даты для свадьбы в 2025 году: 21 октября 2025 года

Неплохая дата для свадьбы в лучших традициях золотой осени — 21.10.2025. Рассчитывать счастливое число следует так: 2+1+1+2+2+5=13; 1+3=4. Получается, ваша свадьба пройдёт под покровительством четвёрки. Четыре — это цифра стабильности, надёжности и порядка. Брак, заключённый 21 октября, будет крепким и основанным на традиционных ценностях. У семьи будет очень прочный фундамент.

Удачные даты для свадьбы в 2025 году: 2 декабря 2025 года

Для тех, кто женится 2 декабря, брак станет весёлым приключением. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phase4Studios

Необычное решение, но зато оно подарит вам очень красивую зимнюю свадьбу в настоящих русских традициях, — 02.12.2025. Для нумерологической характеристики даты надо сделать следующий расчёт: 2+1+2+2+2+5=14; 1+4=5. Счастливым числом вашей свадьбы оказывается 5. Пятёрка считается символом свободы, перемен и приключений. Такие супруги точно не будут надолго задерживаться на одном месте. Поженившись 2 декабря, вы образуете пару весёлых авантюристов, которым никогда не будет скучно друг с другом. В качестве примера можете вспомнить историю Скотта Фицджеральда и его жены Зельды.