Какие лунные сутки 23 января: Энергетика 24-х лунных суток и что можно и нельзя делать в этот день

23 января 2025 года с 03:19 мы проживаем 24-е лунные сутки. До трёх часов ночи продолжается 23-й лунный день, о котором Life.ru писал ранее. В лунном календаре часто встречается ситуация, когда два лунных дня выпадают на одну дату солнечного календаря. Рассказываем, чего ждать от 24-го лунного дня, какая у него энергетика, какие числа, цвета и камни являются счастливыми, а также о том, что можно и нельзя делать 23 января.

Что такое лунный день

Лунный день длится в среднем 24 часа и 48 минут. Он длиннее, чем обычные сутки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Лунный день — это период от восхода Луны до её заката. Лунные сутки сильно различаются между собой по длительности, но в среднем продолжаются 24 часа и 48 минут и начинаются как ночью, так и утром или вечером. Лунный, или синодический, месяц — период полного обращения Луны вокруг Земли, в нём насчитывается 29,5 суток. Дробное число связано с тем, что в одном из месяцев может быть 29 дней, а в другом — 30. Лунный год — это 354 или 355 дней, что на 11 меньше продолжительности солнечного года. Числа лунного календаря могут распределяться таким образом, что в один и тот же день лунного календаря мы застаём наступление двух лунных суток.

Какой лунный день 23 января 2025 года и в каком он знаке зодиака

23 января 2025 г. объединит в себе два лунных дня. Второй начнётся в 03:19. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

23 января 2025 года в 03:19 начинается 24-й лунный день. Он будет продолжаться до 04:41 следующего солнечного дня. Освещённость Луны составляет 36%, фаза спутника всё ещё убывающая. Царица ночи последний день находится в знаке зодиака Скорпион. Видимый закат Луны произойдёт в 11:01. День недели — четверг. Все эти свойства лунных суток несут в себе определённую энергетику, о которой расскажем далее.

Энергетика 24-го лунного дня

24-е лунные сутки отмечены особой энергетикой. Луна продолжает находиться в знаке зодиака Скорпион, а это шикарное время для принятия тяжёлых судьбоносных решений. Когда Луна в Скорпионе, вы можете наблюдать мощное улучшение когнитивных способностей, высокий уровень концентрации, а также данный знак зодиака помогает вам трезво оценивать себя. Дни Скорпиона отлично подходят для стратегического планирования, новых дел и новых обязательств. Кроме того, убывающая фаза Луны наполняет этот день пассивной, неторопливой энергией. Сейчас хорошо подводить итоги, завершать проекты и уменьшать психологическую, а также физическую нагрузку. 24-й лунный день — время повышенной чувствительности, так что конфликты сегодня противопоказаны. Четверг — день, который находится под покровительством Юпитера, так что ваша интуиция будет работать как часы.

Счастливые цифры 24-го лунного дня

У каждого лунного дня есть свои счастливые цифры. Фото © «Шедеврум»

Счастливые числа для 24-х лунных суток — это 6, 13 и 22. Цифра 6 покровительствует самой лунной дате, а 13 и 22 отвечают за день недели. Число 6 — это символ гармонии и заботы о семье. Число 13, несмотря на стереотипы, тоже позитивное: оно означает человеческую натуру, стремящуюся к любви, а также олицетворяет Вселенную. Число 22 привлекает в жизнь человека удачу. Таким образом, если в этот лунный день вам попадутся 6, 13 или 22, не пугайтесь: они несут позитивную энергетику.

Счастливые цвета 24-х лунных суток

24-й лунный день радует нас внушительной подборкой счастливых цветов. Это жёлтый, золотой, янтарный, лимонный, шафранный и даже охра. Жёлтый цвет символизирует любовь, заботу, радость и счастье. Золотой — это богатство, вера, справедливость, доверие и сила. Янтарный цвет считается бодрящим, веселящим и даже вызывающим экзальтацию, то есть восторженное состояние. Лимонный цвет отвечает за интуицию, интеллект и целостное восприятие мира. Шафранный цвет олицетворяет жертвенность, просветление и новые начинания. Охра, один из самых древних красителей, символизирует баланс, жизнь и плодородие. Смело выбирайте эти цвета для гардероба или сходите в музей посмотреть на картины, написанные охрой.

Счастливые камни 24-х лунных суток

У каждых лунных суток есть свои камни-покровители. Фото © «Шедеврум»

У 24-го лунного дня есть несколько камней-покровителей. Это чёрная яшма, воздушный обсидиан, малахит, голубой нефрит и гроссуляр. Чёрная яшма знаменита тем, что защищает от дурных мыслей, намерений и наклонностей. Воздушный обсидиан способствует внутреннему очищению и усилению духовности, этот камень — мощный поглотитель энергий. Малахит способен избавить носителя от бессонницы и страха, но впитывает в себя негатив, будто губка, поэтому его надо часто промывать под проточной водой. Голубой нефрит придаёт владельцу уверенность в своих силах и направляет энергию в нужное русло. Энергия гроссуляра придаёт вам покой и умиротворение. Если у вас есть украшения из этих камней, наденьте их на 24-й лунный день: они будут хранить и защищать от дурной энергии.

Что можно делать в 24-й лунный день

24-е лунные сутки отличаются своей пассивной энергетикой, но это не значит, что весь день нужно пролежать на диване. Собрали список дел, которые сегодня делать всё-таки можно. Вот они: Лечиться и заниматься плановой диспансеризацией.

Планировать ребёнка и даже зачинать его.

Продолжать дела, начатые ранее.

Устраивать важные переговоры.

Заниматься как активным, так и пассивным отдыхом.

Заниматься творчеством.

Что нельзя делать в 24-й лунный день

В 24-й лунный день не стоит ссориться, переезжать и грустить. Фото © Freepik / DC Studio

На 24-й лунный день всё же есть дела, о которых лучше забыть до завтра. Список запретных в эту дату дел мы сейчас вам покажем. Вот они: Вступать в конфликты и ссориться.

Начинать новые проекты или реализовывать новые идеи.

Оставлять детей без присмотра.

Переезжать или отправляться в путешествие.

Грустить и чувствовать себя депрессивно.