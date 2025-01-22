Время конфликтов и иллюзий: Самые «опасные» часы среды, 22 января, и что в них нельзя делать

Астрология — это древняя наука, которая изучает влияние небесных тел на судьбы и характеры людей. Каждое событие, дата и даже час несут в себе определённый энергетический заряд, который может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на нашу жизнь. Особенно важно обращать внимание на неблагоприятные часы, когда энергетические потоки могут вызывать различные трудности и препятствия.

22 января — день, когда небесные тела сплетают сложную энергетическую паутину, создавая как благоприятные возможности, так и периоды повышенной турбулентности. В этот день особенно важно быть внимательным к своим внутренним ощущениям и следовать ритмам космоса, чтобы избежать попадания в энергетические «ловушки». Вместе с астрологом и тарологом Беллой Винкс в этой статье Life.ru рассмотрит, какие именно часы могут считаться опасными, опираясь на астрологические аспекты, а также какие рекомендации можно применять, чтобы избежать негативных последствий.

15:00 — Час конфликтов

Почему 15:00 по Москве в среду, 22 января, окажется «опасным» часом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar, © Freepik

В это время Луна будет находиться в напряжённом аспекте с Марсом, что может вызвать всплеск агрессии и конфликтных ситуаций. Люди в этот период могут быть особенно раздражительными, что приведёт к недопониманиям в общении.

15:00 — не лучшее время для важных переговоров, подписания документов или принятия серьёзных решений. Повышается риск ошибок и недоразумений. Лучше посвятить это время рутинным делам или отдохнуть. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Поэтому не рекомендуется принимать важные решения, особенно в сфере личных отношений или бизнеса. Важно помнить, что в это время лучше избегать споров и конфликтов, так как они могут иметь длительные последствия.

19:00 — Час иллюзий

Как нас будет обманывать час иллюзий 22 января и когда он наступит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos, © Freepik

Словно завершив свой рабочий день, Луна создаст атмосферу неопределённости и иллюзий. В этот период у людей, как рассказывает астролог, повышается риск заблуждений, что может привести к ошибкам в выборе и принятии решений. Этот вечерний час не подходит для подписания контрактов или начала новых проектов, так как вы можете не увидеть всех деталей и последствий своих действий.

19:00 — время, когда важно сохранять спокойствие и избегать конфликтных ситуаций. Посвятите это время релаксации, медитации или общению с близкими людьми, которые поддерживают вас. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Лучше всего посвятить этот час медитации, саморефлексии и занятию тем, что приносит вам радость, а не активности, требующей ясности ума.

22:00 — Час завершения

Когда закончится космическое напряжение 22 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeachShutterStock, © Freepik

К 22:00 часам вечера космос вновь будет пропитан негативной энергетикой, что может у людей вызвать чувство подавленности и усталости. В такие часы, когда планеты конфликтуют друг с другом, особенно важно заботиться о своём эмоциональном состоянии. Рекомендуется не принимать окончательных решений и не планировать значимые мероприятия. В это время лучше всего провести вечер в спокойной обстановке, возможно, с близкими людьми или за любимым занятием.

22:00 — не лучшее время для подвигов или составления грандиозных планов на будущее. Постарайтесь избегать негативных мыслей и сосредоточиться на позитивных аспектах своей жизни. Перед сном полезно помедитировать или прочитать что-то вдохновляющее. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

В астрологии важно понимать, что каждый день и каждый час могут иметь свои особенности и влияние на нашу жизнь. 22 января — это день, когда определённые часы могут оказаться особенно опасными для принятия решений и активностей. Часы, когда Луна взаимодействует с Марсом, Нептуном и Сатурном, требуют особого внимания и осторожности. Чтобы избежать негативных последствий, важно прислушиваться к своему внутреннему состоянию, избегать конфликтов и запутанных ситуаций, а также уделять время отдыху и саморефлексии.