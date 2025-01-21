22-й лунный день: Какая фаза Луны, счастливые символы и какие опасности ждут 21 января 2025 года

22-й лунный день наступил сегодня ночью. На протяжении 41 минуты 21 января продолжались 21-е лунные сутки, о которых мы ранее писали. После 00:41 начался 22-й лунный день, который 21 января совпадёт с малым парадом планет. В материале рассказываем, что можно и нельзя делать 21 января, какие камни, цифры и цвета считаются в этот день счастливыми и чем лунный календарь отличается от солнечного.

Что такое лунный календарь

Благодаря лунному календарю мы знаем, какой сегодня лунный день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Astova

Лунный календарь — это система отсчёта времени, при которой за основу взяты фазы Луны на ночном небе. Как правило, знатоки лунного летосчисления наблюдают, когда восходит и заходит луна, насколько она сегодня видна на ночном небе, и на основании этих наблюдений рассчитывают конкретный день лунного месяца. Стоит отметить, что в лунном месяце в среднем 29,5 дня, а в лунном году — 354 или 355, на 11 меньше, чем в солнечном.

Впервые лунным календарём начали пользоваться наши предки из ледникового периода, то есть древние люди, жившие 42 тысячи лет назад. По прошествии этого сумасшедшего количества времени лунный календарь не потерял своей актуальности: в иудейском Пятикнижии на его основе рассчитаны сельскохозяйственные циклы и праздники, а верующие мусульмане в принципе живут по лунному календарю, ибо так велел им пророк Мухаммед. До него арабы пользовались шестью лунно-солнечными календарями.

Какой лунный день 21 января 2025 и в каком Луна знаке зодиака

21 января 2025 года Луна сначала будет в знаке Весов, а затем перейдёт в знак Скорпиона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

В лунном календаре часто бывает так, что один день календаря солнечного может объединять в себе два лунных дня. Вторник, 21 января 2025 года, — не исключение. До 00:41 мы наблюдали 21-е лунные сутки, которые затем сменились 22-м лунным днём. Со знаками зодиака, в которых находится в этот день Луна, тоже всё непросто. До вечера спутник Земли будет в знаке Весов, а в 19:36 окажется в Скорпионе.

Энергетика 22-го лунного дня

В целом 22-й лунный день — это пассивная дата. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photobank.kiev.ua

До семи вечера Луна будет находиться в знаке зодиака Весы, а этот знак настраивает нас на отдых после тяжёлой работы. Наступающий сразу после Весов Скорпион несёт в себе совершенно иную энергетику: это время принятия важных решений, максимальной умственной концентрации. Когда Луна в Скорпионе, будут получаться отличные бизнес-планы, а вы сами станете оценивать свои действия со здоровой самокритичностью.

Таким образом, 22-й лунный день по энергетике будет поделён на две части. Эти лунные сутки стоит посвятить осмыслению своего прошлого опыта и разработке стратегий на будущее. День благоприятен для приветливого общения с родными, друзьями и коллегами. В целом это достаточно пассивный день.

Счастливые числа 22-го лунного дня

На 22-е лунные сутки удачу вам принесут числа 2, 4 и 5. Фото © «Шедеврум»

Счастливые числа для 22-х лунных суток — это 2, 4 и 5. Дело в том, что, по индуистским поверьям, 22-й лунный день — это время Ганеши, индийского бога знаний. Число 2 символизирует два больших уха Ганеши, которые показывают способность слышать всё, но использовать только самые проверенные из полученных знаний. Двойка — это способность отделять добро от зла в своей жизни. Цифра 4 — это четыре руки бога Ганеши, которые символизируют сознание, интеллект, эго и совесть. Цифра 5 символизирует пять пальцев на каждой руке Ганеши, которые отвечают за природные стихии: землю, воду, огонь, ветер и небо. Также они обозначают пять чувств: слух, осязание, зрение, обоняние и вкус.

Счастливые цвета 22-х лунных суток

В 22-й лунный день счастливыми являются красный, алый и чёрный цвет. Фото © «Шедеврум»

Счастливые цвета для 22-го лунного дня — это красный, алый и чёрный. Красный символизирует волю к выживанию, жизненную силу, смелость, энтузиазм, радость и счастье. Алый — это цвет удачи, страсти и настоящей любви. Чёрный — это цвет защиты, отдыха и покоя, но иногда символизирует протест и энергию недовольства и страха. Только от того, как вы проведёте 22-й лунный день, зависит, какой стороной обернётся к вам чёрный цвет. Лучше всего посвятить вечер продумыванию планов на будущее: это должно избавить вас от тревожности.

Счастливые камни 22-х лунных суток

22-му лунному дню покровительствуют голубой агат, сапфир, голубая яшма и голубой нефрит. Фото © «Шедеврум»

Камни для 22-го лунного дня — это голубой агат, сапфир, голубая яшма и голубой нефрит. Все они обладают своими собственными характеристиками, которые особенно усиливаются именно в этот день. Голубой агат — камень – покровитель представителей знака зодиака Дева. Этот камень вдохновляет на упорную работу и способствует активному образу жизни, так как укрепляет иммунитет. Также агат помогает справиться с неприятными эмоциями и обрести душевное спокойствие. Сапфир — очень сильный минерал. Он защищает владельца от сглаза, порчи и негативной энергии, вдохновляет на творчество, помогает обрести гармонию в жизни.

Голубая яшма способна отогнать от вас недоброжелателей, уменьшить тревожность, притянуть в вашу жизнь финансовое благополучие, наделить вас лидерскими качествами и улучшить самооценку. Голубой нефрит успокаивает разум и чувства, а также привлекает в жизнь успех, мир и гармонию. Это хороший повод подарить один из камней своим близким, чтобы те защищали их в 22-е лунные сутки.

Что можно делать в 22-й лунный день

В 22-й лунный день можно общаться, совершать научные открытия и писать стихи. Фото © Freepik

Есть определённые правила поведения, которые вступают в силу на 22-е лунные сутки. Наши предки тысячелетиями разрабатывали список разрешённых в этот лунный день действий. Вот что можно сделать: Поехать в командировку или путешествие, так как 22-е лунные сутки к этому благосклонны.

Писать стихи — в этот день у вас получатся шедевры.

Работать над поиском новых научных открытий. Обычно они случаются именно на 22-й лунный день.

Открывать школы или образовательные курсы, а также регистрировать своё дело.

Общаться или назначать бизнес-переговоры.

Что нельзя делать в 22-й лунный день

В 22-й лунный день нельзя торговать, жениться и менять работу. Фото © Freepik / prostooleh

Что не разрешено, то запрещено — этого принципа придерживаются многие юридические системы в мире. Похожая ситуация сложилась и с 22-ми лунными сутками. Разрешённые в этот день действия уравновешиваются запретами. Вот что нельзя делать: Участвовать в торговле: продавать или покупать что-то.

Обманывать, льстить и говорить полуправду. Люди в целом становятся честнее в этот день, поэтому он благоприятен для деловых переговоров.

Устраивать свадьбу или помолвку.

Выяснять отношения и ссориться.

Менять работу.