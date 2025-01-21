Как парад планет отразится на вашей продуктивности и какие часы 21 января самые опасные
Чтобы правильно и продуктивно распланировать свой день, нужно знать, какие периоды буду энергетически нестабильными или очень негативными. Тем более, что 21 января случится малый парад планет!
21 января ожидается малый парад планет, когда несколько небесных тел выстроятся в ряд в определённом секторе знака зодиака. Это астрономическое событие оказывает мощное воздействие на энергетическое поле Земли и каждого из нас. Во вторник 21 января космические энергии будут особенно интенсивными, создавая как благоприятные возможности, так и периоды повышенного риска. Астролог рассказал Life.ru, как сориентироваться в этом «звеёдном шторме» и рассказал об опасных часах 21 января, когда следует проявить особую осторожность. Понимание космических ритмов поможет вам гармонично взаимодействовать с энергиями этого дня и избежать негативных последствий.
Влияние малого парада планет 21 января на жизни людей
Что такое малый парад планет и как он отразится на жизни людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki
21 января 2025 года астрономы и любители звёздного неба смогут наблюдать астрономическое явление — небольшой парад планет. В этом событии примут участие 3 небесных тела и одна фиктивная точка. Венера и Сатурн, Нептун и Северный узел находятся в знаке зодиака Рыбы.
«Невооружённым глазом будут видны Венера, Сатурн, Юпитер и Марс, тогда как Уран и Нептун можно будет разглядеть лишь через телескоп или подзорную трубу. Ретроградные Марс, Юпитер и Уран добавляют особую глубину и сложность к астрологическому и эзотерическому смыслу этого момента», — рассказывает астролог Дмитрий Харон.
Венера, Сатурн и Нептун находятся в знаке зодиака Рыбы, усиливая интуитивное, духовное и творческое начало. Особую значимость придаёт звезда Ахернар (с которой соединяется Сатурн), символизирующая завершение циклов и подготовку к новым этапам. Северный узел в Рыбах подчёркивает тему духовного предназначения и поиск гармонии между материальным и нематериальным мирами. Уран и Марс, находящиеся в ретроградном движении, указывают на необходимость пересмотра планов, внутренних установок и отношения к новаторским идеям.
Опасные часы 21 января
В какое время 21 января стоит быть наиболее осторожными. Фото © Freepik / prostooleh
В течение дня будет несколько периодов «опасного времени», когда энергетика станет особенно нестабильной и потребует от нас повышенной внимательности. Подробно о каждом рассказала астролог и таролог Белла Винкс. Специалист указывает на то, что в день малого парада планет 21 января 2025 года особенно уязвимыми будут определённые часы. В частности, внимание стоит обратить на временной интервал с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00. В эти времена влияние планет может вызывать не только эмоциональные всплески, но и усиливать конфликты.
Утро с 10:00 до 12:00 – время раздражительности
Утренний пик агрессии людей захлестнёт с 10 до 12 часов. Фото © Freepik / Drazen Zigic
В это время возможны всплески раздражительности и конфликтов. Меркурий, известный своим влиянием на коммуникацию, будет в напряженной позиции, что может привести к недопониманию и разногласиям. Астролог предлагает избегать подписания важных документов и вступления в переговоры: «В эти часы легкость слова может обернуться неудачами и недоразумениями».
Вечер с 18:00 до 20:00 – столкновение интересов и риск ссор
Вечером 21 января негатив особенно сильно будет ощущаться с 18 до 20 часов. Фото © Freepik
Вечерний интервал также предусматривает повышенную вероятность столкновений во взглядах с окружающими и повышенный накал страстей. Энергия Марса, находящегося в агрессивной позиции, может склонять людей к конфликтам. «Это время для осторожности. Старайтесь избегать открытого противостояния и конфликтных разговоров. Легкое раздражение может перерасти в серьезную ссору», — советует астролог Белла винкс.
Чего лучше не делать в «опасные» часы вторника, 21 января, по совету астрологов?
Что нельзя делать в негативные часы дня по мнению астрологов? Фото © Freepik / KamranAydinov
- Не вступайте в конфликты. Как уже отмечалось, в эти часы наблюдается повышенная эмоциональность. Поскольку многие люди могут испытывать стресс, лучше избегать обсуждения спорных вопросов.
- Не планируйте важные дела. «Если у вас есть возможность отложить важные разговоры, встречи или начинания, сделайте это. Риск неудач велик, и лучше дождаться более спокойного периода», - советует астролог.
- Осторожно с финансами. В это время не рекомендуется делать большие расходы или инвестировать деньги. Может возникнуть искушение потратить на ненужные вещи, что впоследствии может доставить вам проблемы.
- Не переутомляйтесь. Эмоциональная зарядка в эти часы может увеличить чувство усталости и стресса. Постарайтесь провести время в медитации или занятиях, которые успокаивают и приносят радость.
21 января — это не просто день, когда происходит малый парад планет. Это период, на который стоит обратить внимание, особенно в указанные опасные часы. Осознанность в вопросах общения и принятия решений поможет избежать многих неприятностей. Воспользуйтесь возможностями, которые открываются вместе с этим астрономическим явлением, и помните, что космос всегда предоставляет возможность для личного роста и саморазвития, если вы готовы работать над собой.