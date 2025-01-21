Как парад планет отразится на вашей продуктивности и какие часы 21 января самые опасные

21 января ожидается малый парад планет, когда несколько небесных тел выстроятся в ряд в определённом секторе знака зодиака. Это астрономическое событие оказывает мощное воздействие на энергетическое поле Земли и каждого из нас. Во вторник 21 января космические энергии будут особенно интенсивными, создавая как благоприятные возможности, так и периоды повышенного риска. Астролог рассказал Life.ru, как сориентироваться в этом «звеёдном шторме» и рассказал об опасных часах 21 января, когда следует проявить особую осторожность. Понимание космических ритмов поможет вам гармонично взаимодействовать с энергиями этого дня и избежать негативных последствий.

Влияние малого парада планет 21 января на жизни людей

Что такое малый парад планет и как он отразится на жизни людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

21 января 2025 года астрономы и любители звёздного неба смогут наблюдать астрономическое явление — небольшой парад планет. В этом событии примут участие 3 небесных тела и одна фиктивная точка. Венера и Сатурн, Нептун и Северный узел находятся в знаке зодиака Рыбы.

«Невооружённым глазом будут видны Венера, Сатурн, Юпитер и Марс, тогда как Уран и Нептун можно будет разглядеть лишь через телескоп или подзорную трубу. Ретроградные Марс, Юпитер и Уран добавляют особую глубину и сложность к астрологическому и эзотерическому смыслу этого момента», — рассказывает астролог Дмитрий Харон.

Венера, Сатурн и Нептун находятся в знаке зодиака Рыбы, усиливая интуитивное, духовное и творческое начало. Особую значимость придаёт звезда Ахернар (с которой соединяется Сатурн), символизирующая завершение циклов и подготовку к новым этапам. Северный узел в Рыбах подчёркивает тему духовного предназначения и поиск гармонии между материальным и нематериальным мирами. Уран и Марс, находящиеся в ретроградном движении, указывают на необходимость пересмотра планов, внутренних установок и отношения к новаторским идеям.

Опасные часы 21 января

В какое время 21 января стоит быть наиболее осторожными. Фото © Freepik / prostooleh

В течение дня будет несколько периодов «опасного времени», когда энергетика станет особенно нестабильной и потребует от нас повышенной внимательности. Подробно о каждом рассказала астролог и таролог Белла Винкс. Специалист указывает на то, что в день малого парада планет 21 января 2025 года особенно уязвимыми будут определённые часы. В частности, внимание стоит обратить на временной интервал с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00. В эти времена влияние планет может вызывать не только эмоциональные всплески, но и усиливать конфликты.

Утро с 10:00 до 12:00 – время раздражительности

Утренний пик агрессии людей захлестнёт с 10 до 12 часов. Фото © Freepik / Drazen Zigic

В это время возможны всплески раздражительности и конфликтов. Меркурий, известный своим влиянием на коммуникацию, будет в напряженной позиции, что может привести к недопониманию и разногласиям. Астролог предлагает избегать подписания важных документов и вступления в переговоры: «В эти часы легкость слова может обернуться неудачами и недоразумениями».

Вечер с 18:00 до 20:00 – столкновение интересов и риск ссор

Вечером 21 января негатив особенно сильно будет ощущаться с 18 до 20 часов. Фото © Freepik

Вечерний интервал также предусматривает повышенную вероятность столкновений во взглядах с окружающими и повышенный накал страстей. Энергия Марса, находящегося в агрессивной позиции, может склонять людей к конфликтам. «Это время для осторожности. Старайтесь избегать открытого противостояния и конфликтных разговоров. Легкое раздражение может перерасти в серьезную ссору», — советует астролог Белла винкс.

Чего лучше не делать в «опасные» часы вторника, 21 января, по совету астрологов?

Что нельзя делать в негативные часы дня по мнению астрологов? Фото © Freepik / KamranAydinov

Не вступайте в конфликты. Как уже отмечалось, в эти часы наблюдается повышенная эмоциональность. Поскольку многие люди могут испытывать стресс, лучше избегать обсуждения спорных вопросов.

Как уже отмечалось, в эти часы наблюдается повышенная эмоциональность. Поскольку многие люди могут испытывать стресс, лучше избегать обсуждения спорных вопросов. Не планируйте важные дела. «Если у вас есть возможность отложить важные разговоры, встречи или начинания, сделайте это. Риск неудач велик, и лучше дождаться более спокойного периода», - советует астролог.

«Если у вас есть возможность отложить важные разговоры, встречи или начинания, сделайте это. Риск неудач велик, и лучше дождаться более спокойного периода», - советует астролог. Осторожно с финансами. В это время не рекомендуется делать большие расходы или инвестировать деньги. Может возникнуть искушение потратить на ненужные вещи, что впоследствии может доставить вам проблемы.

В это время не рекомендуется делать большие расходы или инвестировать деньги. Может возникнуть искушение потратить на ненужные вещи, что впоследствии может доставить вам проблемы. Не переутомляйтесь. Эмоциональная зарядка в эти часы может увеличить чувство усталости и стресса. Постарайтесь провести время в медитации или занятиях, которые успокаивают и приносят радость.