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Последний президент, третий Антихрист и страшная участь. Что пророчили предсказатели Дональду Трампу

В должность президента США вступил Дональд Трамп. Немалое число прорицателей указывали на то, что США ждут большие изменения с приходом Трампа. Что именно они предсказывали?

20 января, 21:27
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Михаил Метцель

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Михаил Метцель

Последний президент США

Бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2016 году указывал на то, что Трамп может стать последним американским лидером по причине распада США.

«Америки в ближайшие 10–15 лет не будет. Она не выдержит кризисов, её распад неизбежен», — говорил Жириновский.

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Распад США в период президентства Трампа предсказывал и астролог Александр Зараев.

«США в 2025 году должны разделиться на минимум три части», — утверждал Зараев.

Схожую точку зрения высказывал и американский прорицатель Эдгар Кейси, утверждавший, что заключительным станет 44-й американский лидер. Изначально сторонники предсказателя полагали, что речь идёт о Бараке Обаме, поскольку именно он был 44-м главой государства. Но дело в том, что 44-м не по срокам, а по классическому счёту президентом США был именно Трамп, поскольку Гровер Кливленд дважды избирался американским лидером и был 22-м и 24-м президентом. Соответственно, если два его срока считать за один, то 44-м будет именно Трамп, а не Обама.

Третий Антихрист, который приведёт к Апокалипсису

Астролог Нострадамус предсказывал третью мировую войну. Фото © Wikipedia / César de Notre-Dame

Астролог Нострадамус предсказывал третью мировую войну. Фото © Wikipedia / César de Notre-Dame

Известный предсказатель Нострадамус также пророчил приход к власти «великого, бесстыдного и дерзкого скандалиста», в котором многие усматривают именно Трампа, утверждает The Sun.

«Мост сломан, город в обмороке от страха», — писал Нострадамус о правлении Трампа.

Также предсказатель утверждал, что «Республика большого города» (то есть США) будет участвовать в дорогостоящих военных операциях по приказу «трубы». В этом многие усмотрели предсказание о начале третьей мировой войны. По словам Нострадамуса, к концу света приведёт «третий Антихрист». Первым и вторым, по мнению исследователей, были император Франции Наполеон Бонапарт и фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Досрочный уход Трампа

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский. Фото © Wikipedia / Grzegorz Gołębiowski

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский. Фото © Wikipedia / Grzegorz Gołębiowski

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский утверждал, что Трамп будет занимать пост президента США неполный срок. Известно, что такое возможно, например, в случае смерти главы государства.

«Я не уверен, но у меня есть ощущение, что для Трампа это будет неполный срок», — говорил Яцковский.

Он также предрёк наступление кризиса, который придётся именно на годы президентства 47-го лидера США.

«К сожалению, время с 2024 по 2028 год — это время больших волнений в мире. Я не говорю о третьей мировой войне, но войны, безусловно, будут», — добавил ясновидящий.

Болгарская ясновидящая Ванга пророчила Трампу «загадочную болезнь» и страшную участь.

Индийская провидица Арчена утверждала, что американский лидер уже страдает неизвестным недугом.

«Когда я просматривала энергию Дональда Трампа, я видела мёртвую энергию. Я вижу, что следующие четыре года он не протянет», — сказала Арчена.

Серьёзные катаклизмы в США

Предсказатели считают, что США ждут трудные времена. Фото © Шедеврум

Предсказатели считают, что США ждут трудные времена. Фото © Шедеврум

Американский пастор Дейл Биггс предрёк Соединённым Штатам в эпоху президентства Трампа 10-балльное землетрясение, которое станет самым масштабным в истории человечества.

По его словам, в зоне поражения окажутся пять штатов, находящихся в зоне сейсмического разлома Нью-Мадрид. Биггс добавил, что катаклизм случится спустя три дня после того, как «Иерусалим попытаются разделить на две страны». По его прогнозу, землетрясение может поразить США уже этой весной.

Божья кара, НЛО или заговор педофилов. Кто виноват в пожарах в Лос-Анджелесе
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Авторы
Альмир Хабибуллин
Альмир Хабибуллин
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