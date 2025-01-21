Последний президент, третий Антихрист и страшная участь. Что пророчили предсказатели Дональду Трампу В должность президента США вступил Дональд Трамп. Немалое число прорицателей указывали на то, что США ждут большие изменения с приходом Трампа. Что именно они предсказывали? 20 января, 21:27 Президент США Дональд Трамп. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Михаил Метцель

Последний президент США

Бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2016 году указывал на то, что Трамп может стать последним американским лидером по причине распада США.

«Америки в ближайшие 10–15 лет не будет. Она не выдержит кризисов, её распад неизбежен», — говорил Жириновский.

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Распад США в период президентства Трампа предсказывал и астролог Александр Зараев.

«США в 2025 году должны разделиться на минимум три части», — утверждал Зараев.

Схожую точку зрения высказывал и американский прорицатель Эдгар Кейси, утверждавший, что заключительным станет 44-й американский лидер. Изначально сторонники предсказателя полагали, что речь идёт о Бараке Обаме, поскольку именно он был 44-м главой государства. Но дело в том, что 44-м не по срокам, а по классическому счёту президентом США был именно Трамп, поскольку Гровер Кливленд дважды избирался американским лидером и был 22-м и 24-м президентом. Соответственно, если два его срока считать за один, то 44-м будет именно Трамп, а не Обама.

Третий Антихрист, который приведёт к Апокалипсису

Астролог Нострадамус предсказывал третью мировую войну. Фото © Wikipedia / César de Notre-Dame

Известный предсказатель Нострадамус также пророчил приход к власти «великого, бесстыдного и дерзкого скандалиста», в котором многие усматривают именно Трампа, утверждает The Sun.

«Мост сломан, город в обмороке от страха», — писал Нострадамус о правлении Трампа.

Также предсказатель утверждал, что «Республика большого города» (то есть США) будет участвовать в дорогостоящих военных операциях по приказу «трубы». В этом многие усмотрели предсказание о начале третьей мировой войны. По словам Нострадамуса, к концу света приведёт «третий Антихрист». Первым и вторым, по мнению исследователей, были император Франции Наполеон Бонапарт и фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Досрочный уход Трампа

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский. Фото © Wikipedia / Grzegorz Gołębiowski

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский утверждал, что Трамп будет занимать пост президента США неполный срок. Известно, что такое возможно, например, в случае смерти главы государства.

«Я не уверен, но у меня есть ощущение, что для Трампа это будет неполный срок», — говорил Яцковский.

Он также предрёк наступление кризиса, который придётся именно на годы президентства 47-го лидера США.

«К сожалению, время с 2024 по 2028 год — это время больших волнений в мире. Я не говорю о третьей мировой войне, но войны, безусловно, будут», — добавил ясновидящий.

Болгарская ясновидящая Ванга пророчила Трампу «загадочную болезнь» и страшную участь.

Индийская провидица Арчена утверждала, что американский лидер уже страдает неизвестным недугом.

«Когда я просматривала энергию Дональда Трампа, я видела мёртвую энергию. Я вижу, что следующие четыре года он не протянет», — сказала Арчена.

Серьёзные катаклизмы в США

Предсказатели считают, что США ждут трудные времена. Фото © Шедеврум

Американский пастор Дейл Биггс предрёк Соединённым Штатам в эпоху президентства Трампа 10-балльное землетрясение, которое станет самым масштабным в истории человечества.

По его словам, в зоне поражения окажутся пять штатов, находящихся в зоне сейсмического разлома Нью-Мадрид. Биггс добавил, что катаклизм случится спустя три дня после того, как «Иерусалим попытаются разделить на две страны». По его прогнозу, землетрясение может поразить США уже этой весной.

Авторы Альмир Хабибуллин