Божья кара, НЛО или заговор педофилов. Кто виноват в пожарах в Лос-Анджелесе Таких апокалиптических пожаров в Лос-Анджелесе ещё не было. Люди ищут виновных. Среди версий: педофильское лобби, местные власти, умышленный поджог и даже инопланетяне. 14 января, 13:46 Жители Лос-Анджелеса ищут причины трагических пожаров, не исключая инопланетян. Обложка © Шедеврум

Наверняка многие из наших читателей, узнавая о последних новостях «повесточки» из США, в сердцах вскрикивали: «Господи!», но такого быстрого эффекта никто не ожидал. Особенно пикантным стал тот факт, что огненная буря захлестнула дома богачей и Голливуд — рассадник либеральной повестки, разврата и гедонизма. В Сети тут же появились предположения о том, кто же на самом деле стоит за пожарами. Люди верят в теории заговора, тайное оружие правительства и даже в инопланетян.

Очевидцы рассказывают о том, что видели дроны, летающие над поместьями, а полиция задержала несколько бездомных, которые в буквальном смысле слова подливали горючее из канистр в огонь. Но в деле о пожарах действительно много загадок.

Страховые компании что-то знали, а резервуары с водой опустошили умышленно

Было выведено на ремонт водохранилище Санта-Инес, предназначенное как раз для использования в случае пожаров. Фото © Х / Slawa J

О странных совпадениях говорят в США все. Говорят, но ничего сделать не могут. Совпадение первое: за некоторое время до катастрофы страховые компании Калифорнии наотрез отказались оформлять и продлевать полисы с ущербом в случае пожаров. Тут вывода два: либо страховщики что-то знали заранее, либо были в курсе того, что дела с противопожарной безопасностью в городе обстоят из рук вон плохо.

Например, страховая компания State Farm заявила, что больше не принимает заявлений от домовладельцев Калифорнии, а в 2024 году объявила, что прекращает действие страховки 72 тысяч домовладений. Причиной такого поступка страховщики указали резкое возрастание количества лесных пожаров. Актёр Роб Шнайдер уже назвал их «кучей д*рьма», а актёр Джеймс Вудс, потерявший в пожаре дом в Пасифик Палисейдс, заявил, что State Farm просто в одностороннем порядке аннулировала все страховые полисы в его районе. Всего за последние годы страховые компании отказались продлевать полисы 2,8 миллиона домовладельцев Калифорнии.

Во-вторых, огромную роль сыграло отсутствие воды, необходимой для тушения. Часть пожарных гидрантов была украдена, часть — разворочена, но самое главное — в резервуарах не было воды. Дело в том, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил запасы воды в океан якобы для того, чтобы «спасти рыбку корюшку». Популяция рыбки не увеличилась, а тушить пожары стало нечем.

В-третьих, резервуары воды были выведены на обслуживание. Например, было выведено на ремонт водохранилище Санта-Инес, предназначенное как раз для таких случаев. Ему требовался мелкий ремонт стоимостью 89 тысяч долларов. Водохранилище осушили в феврале 2024 года, сумму подрядчик запросил в апреле, но работы так и не были проведены.

В-четвёртых, в конце декабря 2024 года, то есть непосредственно перед пожарами, жители Лос-Анджелеса массово сообщали о появлении над домами таинственных дронов размером с автомобиль. Но вместо того чтобы провести расследование, Федеральное управление гражданской авиации посоветовало сохранять спокойствие и выпустило видео с инструкцией по эксплуатации дронов.

Всё это лишь подлило масла в огонь конспирологов.

Виноваты застройщики и умный город

В пожарах многие американцы винят застройщиков. Выжигать дома на полюбившемся участке — давняя разбойничья традиция. Оказывается, уже на 2028 год в Лос-Анджелесе запланировано начало грандиозного строительства умного города, который должен обеспечить всех жителей расовым равенством, новейшими технологиями и прочими прелестями жизни, включая безопасность. Запланирована постройка более 500 000 новых производств. Разумеется, застройщикам орудовать проще там, где уже нет никаких домов.

Жительница Альтадены Габби Рейес уже пожаловалась журналистам, что ей звонили риелторы, желающие купить землю, оставшуюся после того, как её дом сгорел.

Секретное оружие Пентагона

Кто-то утверждает, что военные подожгли город лазером. Фото © Шедеврум

Часть жителей Города ангелов уверены, что правительство испытало на них лазерное оружие. Они считают, что пожары в Калифорнии стали следствием испытаний некоего «направленного энергетического луча». Проще говоря, дома в Лос-Анджелесе поджигали лазером с военных спутников. Причина для этого всё та же — перераспределение дорогой городской земли, необходимой под застройку умного города. Некоторые очевидцы уверены, что видели голубые лучи, поджигающие дома.

Пожары — вина НЛО

Другие жители Эл-Эй пошли ещё дальше. Они верят, что пожары в Лос-Анджелесе дело рук инопланетян. В Сети действительно много видео, где в огненных смерчах виднеются то голубые огни, то очертания летающих объектов. В этом случае трудно отличить правду от вымысла, а результат работы нейросети от фейков, созданных местными жителями. Но что правда, то правда — выглядит жутко.

Среди версий пожара в Лос-Анджелесе — инопланетяне. Видео © VK / NW24

Божья кара

Ещё одна версия причины пожаров была озвучена на телеграм-канале Снежаны Егоровой — украинской ведущей, которая находится в оппозиции к нынешнему режиму. По её предположению, пожары — это гнев Божий, обрушившийся на Голливуд после 82-й церемонии вручения «Золотого глобуса», которая прошла в Лос-Анджелесе накануне катастрофы — 5 января.

Ведущие подсчитали, сколько раз получившие награды актёры и кинематографисты благодарили мам, пап и свою команду. 2025 год стал первым годом, когда никто не возблагодарил Бога. «Мы сделали это без Бога!» — похвастались устроители церемонии. Они смеялись, зал смеялся, но всегда есть Тот, кто смеется последним.

Бедняки обвиняют в пожарах богачей. Фото © Шедеврум

Виноваты педофилы

Ещё одну конспирологическую версию возникновения пожара связывают с делом Шона Комбса, больше известного как Пи Дидди. Её высказала бывшая чиновница Кэтрин Фиттс. Она сочла, что таким образом педофилы, с которыми был связан рэпер Пи Дидди, уничтожают улики. В пользу этой теории, по мнению Фиттс, говорят следующие факты.

Большая часть пострадавших знаменитостей посещала вечеринки Пи Дидди.

Трудно себе представить, что такие пожары возникли сами по себе.

Особняки самих близких друзей Пи Дидди, включая самого рэпера, не пострадали. Сам рэпер был арестован ещё 17 сентября 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, сговоре и содействии проституции. В его особняке были найдены тысячи бутылок с детским маслом и наборы секс-игрушек. Ему грозит пожизненное заключение.

Виноваты фейерверки и... Ким Кардашьян

Конечно, есть и более прозаические причины, по которым загорелся Лос-Анджелес. Среди них называют: фейерверки;

бездомных, которые разводили костры, чтобы приготовить поесть;

молнии;

неисправность городской электропроводки (в Сети есть кадры с искрящимися проводами на столбах).

Бедняки обвиняют богачей. Например, семью Ким Кардашьян уже обвинили в том, что она бездумно тратила воду на полив газонов и не экономила. И это несмотря на то, что сама Кардашьян лишилась особняка: он сгорел дотла. Полив газонов не помог.

По последним данным, в пожаре погибло 24 человека. Точная сумма ущерба исчисляется миллиардами долларов и будет подсчитана лишь тогда, когда люди справятся с огнём. Ну или когда сгорит всё, что может сгореть.

Авторы Майя Новик