Помощь Украине и хор геев. На что власти горящего Лос-Анджелеса тратили деньги пожарной службы Лос-Анджелес горит четвёртый день, и площадь пожара не уменьшается. Огнём выжжено уже 150 квадратных километров, уничтожено 10 тысяч домов. Погибших официально пока десятеро, но, скорее всего, их будет кратно больше. Кто виноват в трагедии? 10 января, 15:08 Лос-Анджелес горит уже несколько дней. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум», © X / 𝔻𝕖𝕤𝕕𝕖 𝕃𝕒𝕤 𝕋𝕣𝕚𝕟𝕔𝕙𝕖𝕣𝕒𝕤

В американских соцсетях расходится мем, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, видный демократ и непримиримый борец за инклюзивность, играет в образе Нерона на арфе на фоне чудовищных пожаров в Лос-Анджелесе. Пламенем охвачено сразу несколько районов: больше всего пострадали Пасифик-Палисейдс, где живут голливудские звёзды, и Уэст-Хиллз, славящийся как природный заповедник; меньший ущерб пока в Голливудских Холмах, пригороде Алтадина, долине Сан-Фернандо и национальном лесу Лидия. Огонь уже подбирается к легендарным символам Голливуда: надписи Hollywood и Аллее Славы. Суммарный ущерб достиг $150 млрд, однако каков он будет завтра и послезавтра, сейчас не знает никто.

Life.ru выяснил, кого американцы винят в одном из самых разрушительных пожаров в истории.

Как мэр Лос-Анджелеса сократил бюджет пожарной службы

Карен Басс — разведённая баптистка и первая женщина-мэр в истории Лос-Анджелеса — в конце прошлого года сократила бюджет местной пожарной службы на $17,6 млн, а хотела вообще на $23 млн. Эти деньги она потратила на поддержку ЛГБТ*. Американские СМИ уже подсчитали, куда именно ушли средства:

на «Полуночное кафе для трансгендеров»* с целью «поддержки безопасного убежища для беззащитных трансгендерных лиц в Голливуде»,

на Программы месяца наследия лесбиянок*, геев*, бисексуалов*, трансгендеров, афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатских американцев,

на организацию Хора геев* Лос-Анджелеса,

на награды Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения,

на создание Международного архива геев и лесбиянок*,

на выставку «Научная фантастика, магия квиров: сексуальная наука и Imagi-Nation».

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Фото © Wikipedia

Извращенцы во главе пожарной охраны

Не только Америка, весь мир шокирован людьми, которые заняли руководящие посты в пожарной службе Лос-Анджелеса. Открытая лесбиянка* Кристин Кроули возглавила это ведомство в 2022 году, став первой в истории Калифорнии женщиной на такой должности.

— Моими приоритетами будут создание рабочей среды, свободной от притеснений, дискриминации и издевательств. Я готова, хочу и могу вести пожарную службу в новую эру системного равенства и инклюзивности, — заявила Кроули. На этом странности в её поведении не заканчиваются: она гордится тем, что жената на женщине и растит троих детей.

Обвинив бывшего начальника пожарной охраны в сексизме и расизме, Кроули начала реформы. В помощники взяла себе других лесбиянок*: мужеподобных Джейми Браун и Кристин Ларсон. Последняя ещё до пожаров дала ужасающее интервью.

— Могу ли я вынести вашего мужа из пожара? Нет, я недостаточно сильна. Но он сам оказался не в том месте, — выдала Ларсон.

Слева направо: Кристин Кроули, Джейми Браун и Кристин Ларсон. Фото © X / 𝔻𝕖𝕤𝕕𝕖 𝕃𝕒𝕤 𝕋𝕣𝕚𝕟𝕔𝕙𝕖𝕣𝕒𝕤

Большинство мужчин из «реформированной» лос-анджелесской пожарной службы либо уволились, либо были уволены. На их место пришли геи*, трансгендеры*, прочие представители ЛГБТ*. И всё равно недокомплект ведомства составил 40%. Зато новые пожарные стали активно участвовать в гей-парадах.

Сын Дональда Трампа уже грустно шутил, что принцип DEI (Diversity, equity and inclusion — разнообразие, равенство, инклюзивность) превратился в DIE (умри).

Пожарные Лос-Анджелеса. Фото © Telegram / Американскiй номеръ

Как губернатор Гэвин Ньюсом спасал корюшку

При демократе Гэвине Ньюсоме Калифорния превратилась из самого благополучного штата США в один из самых проблемных. На улице появились тысячи наркоманов и бомжей, расцвела преступность. Зато штат помешался на воукизме (расовой и гендерной «справедливости»), инклюзивности («равенстве» всех и вся) и правах ЛГБТ*. По сути, Калифорния стала флагманом этих повесток.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gavinnewsom

Дональд Трамп и Илон Маск прямо без экивоков обвиняют губернатора, требуя его отставки.

Трамп обрушился на Гэвина Ньюсома из-за его отказа подписать декларацию о восстановлении водоснабжения штата. Если бы тот закон был принят, Калифорния построила бы новые водохранилища и получала бы туда ежедневно миллионы галлонов воды от дождей и таяния снегов. Однако Ньюсом предпочёл направить воду в Тихий океан для защиты корюшки. В итоге рыбку это не спасло, её популяция сохранилась на том же уровне. «Зато нет воды в пожарных гидрантах, нет воды для пожарных самолётов, весь штат теперь испытывает проблемы из-за нехватки воды, хотя её могло быть много», — критикует Трамп.

В свою очередь, Маск пинает губернатора за излишнюю забюрократизированность в сферах очистки лесных территорий и модернизации электрических сетей. «Эти пожары можно было легко предотвратить, но бессмысленные правила в Калифорнии не дали принять меры», — высказался миллиардер. Он говорит о том, что за калифорнийскими лесами в принципе никто не следил, также прекратились контролируемые выжигания сухой листвы.

Помощь Украине

Илон Маск и Трамп-младший обнародовали данные, согласно которым пожарная служба Лос-Анджелеса сделала щедрые пожертвования Украине в марте 2022 года. Речь о передаче киевской хунте оборудования и снаряжения, включая шланги, насадки, выдвижные лестницы, шлемы, бронежилеты, противогазы и прочую амуницию.

«Поскольку украинцы имеют ограниченные ресурсы, мы почувствовали необходимость вмешаться и оказать какую-то помощь», — заявили тогда в пожарной охране Лос-Анджелеса.

И такая ситуация была по всей Калифорнии. Пожарные службы всего штата делали подобные пожертвования. СМИ говорят о переданных тысячах единиц снаряжения. Также в Незалежную были отправлены полевые медицинские пункты на сотни коек.

Всё это очень пригодилось бы сейчас Калифорнии.

Дональд Трамп – младший припомнил калифорнийским пожарным щедрые пожертвования Украине. Фото © X / Donald Trump Jr.

Плохое качество домов и сильный ветер

Замки голливудских звёзд сгорают как спичечные коробки, мгновенно и дотла. По мнению наших отечественных специалистов, дело в том, что даже сверхдорогие особняки в Калифорнии строят из дешёвых низкосортных сосновых досок. Внутри стены и потолки обшивают гипсокартоном. Полы и потолки делают из ДСП. Между фасадом и стеной, а также над потолком — горючий утеплитель. Всё это видно по фотографиям последствий пожара.

Руины сгоревшего особняка актёра Энтони Хопкинса. Фото © Telegram / ZERGULIO🇷🇺

Наши проамериканские либералы уже начали тиражировать версию, что всему причиной сильнейший ранее не виданный ветер. Безусловно, погода способствовала катастрофе. Но вот как это прокомментировал в своей передаче известный американский комик Джо Роган.

— Недавно я разговаривал с одним пожарным, и он сказал мне: «Чувак, когда-нибудь пожар начнётся в определённом месте, подует определённый ветер и огонь пройдётся прямиком через весь Лос-Анджелес прямо до океана. И мы ничего с этим не сможем сделать. Нам пока просто везёт. Если ветер подует не в ту сторону, пожар выжжет весь ЛА, — заявил Джо Роган, намекая на то, что из-за неумелого руководства город оказался как на пороховой бочке.

Террористы, НЛО и дроны

Масло в огонь подливает тот факт, что американские страховые заблаговременно за пару месяцев до катастрофы, словно что-то зная, вывели пожары из списка страховых случаев. То есть восстанавливать свои дома народу придётся за собственный счёт. На таком фоне распространились конспирологические версии. Одна из них — что пожар устроили специально с помощью дронов. Другие винят в катастрофе НЛО и масонов. Впрочем, намеренный поджог вполне мог иметь место. Только что был задержан 30-летний бездомный мужчина, который якобы поджёг лес на северо-западе Лос-Анджелеса. Журналисты пишут, что есть многочисленные свидетели. Мол, они и задержали поджигателя, а потом передали полиции.

В американских соцсетях также тиражируется версия про террористов.

— Пожары в Лос-Анджелесе выглядят как терроризм. Очаги находятся на расстоянии многих миль друг от друга. Неужели мы должны верить, что ветер переносит огонь на много миль, но не куда-то посередине? Меж тем Трамп станет президентом всего через десять дней, — явно на что-то намекает некий Сами Лойял, криптотрейдер британского происхождения. Он распространяет сделанную им самим карту пожаров. У него несколько аккаунтов и десятки тысяч подписчиков.

Пост Сами Лойяла. Фото © X / Sami Loyal

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Авторы Пётр Егоров